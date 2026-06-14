“De última moda”. La noche de Mirtha: la Chiqui sorprendió con un elegante look en blanco y negro

Mirtha Legrand volvió a deslumbrar con su look en La noche de Mirtha: la gran diva de la televisión argentina hizo gala de todo su encanto cuando apareció en la pantalla de eltrece enfundada en conjunto en blanco y negro con lunares que no pasó desapercibido.

A las 21.30 puntual, la Chiqui apareció en escena, como siempre, con su clásica cortina musical de fondo. Luego recitó la frase con la que abre, desde hace unos años, sus míticas comidas: ”Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque yo, señores, ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa”, y como cada una de las veladas que anima los sábados por la noche compartió el look elegido para la ocasión.

“Miren qué bonito lo que tengo puesto hoy. Están de última moda los lunares”, comentó la conductora mientras la cámara mostraba en detalle su vestuario. Para la ocasión, lució una falda negra de shantung combinada con una blusa blanca estampada con lunares negros, una elección clásica y elegante que, además, resaltó su figura.

“Qué lindo, ¿eh? Tiene que marcar bien la cinturita”, señaló mientras mostraba el diseño, confeccionado por Iara, una de las marcas que suele acompañarla en sus apariciones televisivas.

La diva complementó su outfit con aros de gran tamaño que no pasaron inadvertidos. “Qué lindos. Preciosos los aros, lindísimos”, expresó al agradecer también las joyas que eligió para la noche.

Antes de pasar a la mesa, Legrand adelantó el nombre de los invitados, quienes luego animaron una velada en donde los temas de actualidad fueron los protagonistas: la abogada y política Lilita Carrió, los periodistas Ernesto Tenembaum y Nacho Otero y el economista Fausto Spotorno.

Mirtha, presente en todos los mundiales

Mientras se prepara para una nueva emisión de su programa, Mirtha Legrand aprovechó las redes sociales para compartir un recuerdo ligado a una de las grandes pasiones argentinas: el fútbol. A tres días del comienzo del Mundial, la conductora publicó un video en su cuenta de Instagram en el que repasó uno de los momentos más felices que vivió siguiendo a la selección albiceleste.

“Esta semana comienza el Mundial. ¿Usted sabe que yo vi todos los mundiales? Vi a la Argentina campeona tres veces”, comentó la diva, orgullosa de haber sido testigo de buena parte de la historia futbolística del país.

Luego evocó uno de sus recuerdos más felices vinculados a la Copa del Mundo. “Mi mejor recuerdo mundialista es cuando fui con Daniel al Mundial de aquí”, repasó en referencia a Daniel Tinayre, su marido. “Cómo la gente golpeaba con elementos... Fuimos recorriendo toda la ciudad y todo el mundo estaba golpeando con algo por lo felices que estábamos todos”, relató, en referencia a los festejos por la consagración argentina.

Entusiasmada con la nueva edición del torneo, Legrand cerró el mensaje con una expresión de deseo y una muestra de confianza en el equipo nacional comandado por Lionel Messi. “Ojalá se vuelva a repetir. Y arriba Argentina, que va a ser campeón, sí señor”, aseguró.

Legrand, protagonista en la noche de Piazza

Esta semana Mirtha también se hizo tiempo para cumplir con sus compromisos: invitada especial de Roberto Piazza a la presentación de su nueva colección, el martes por la noche la Chiqui ocupó uno de los palcos centrales de Señor Tango y observó con atención el desfile y el show que ofreció el diseñador.

Mirtha ocupó uno de los palcos principales en el evento de Roberto Piazza y disfrutó del desfile Gerardo Viercovich - LA NACION

Después de una distancia de 14 años que comenzó con una pregunta desafortunada de Mirtha a Piazza en su mesa, la conductora y el diseñador parecen haber consolidado su reconciliación. Por eso, Legrand le dedicó unas emotivas palabras al gran protagonista de la noche.

Después del desfile, Mirtha tomó el micrófono. Primero, en medio de una ovación, destacó al público y celebró haber podido ir. Luego, se enfocó en la figura de Piazza: destacó que los dos son de Santa Fe y que tuvieron una amistad muy grande hasta que, en un momento, se distanciaron. “Tuvimos una diferencia por un comentario en televisión del que me arrepentiré toda mi vida. Pero la amistad se reinició y acá estamos”, celebró.