Mirtha Legrand despidió a María Rosa Fugazot con un emotivo recuerdo: “No te ates a nada material”

Este sábado, al comienzo de su programa, Mirtha Legrand se tomó unos minutos para recordar a María Rosa Fugazot. Para homenajear a la artista, quien murió el domingo pasado a los 83 años, la conductora eligió compartir las imágenes de una de las visitas de la actriz a su mesa. Además, le mandó un beso al cielo y recordó el dolor de la actriz por la muerte de su hijo, René Bertrand, ocurrida el año pasado.

“Mi recuerdo para María Rosa Fugazot, que murió esta semana”, compartió la Chiqui apenas se sentó en su escritorio, luego de compartir su look. Luego, decidió homenajear a la artista con el fragmento de una de sus visitas a la mesaza, cuando habló de las enseñanzas que le dejó su padre.

“Decime, ¿vos sos hija de Fugazot?”, le preguntó en ese programa Mirtha en relación al célebre cantor y artista a la actriz. “Sí, mi papá, mi hermoso Roberto Fugazot”, dijo con orgullo y el pecho en alto, y lamentó su rápida partida. “Murió muy joven, tenía 69 años”, repasó, y enseguida compartió una de las enseñanzas que le dejó.

“Lo más lindo de todas las cosas hermosas que me dijo fue: ‘No te hagas problema, ¿eh? Porque yo viví muy bien’”, recordó, y reprodujo las palabras que le dijo sobre su recorrido de vida: “Yo nací en Montevideo, en piso de tierra, y a los 23 años estaba cantando en París. ¿Quién me puede quitar eso? Viví, gané plata, la perdí, la volví a ganar, la volví a perder. Y no te ates nunca a nada material. Lo material te clava al piso y no te deja volar”.

Maria Rosa Fugazot murió a los 83 años Rodrigo Nespolo

Sobre el final de su homenaje, Legrand destacó la trayectoria de Fugazot y recordó uno de los momentos más dolorosos que atravesó en los últimos años. “Que en paz descanse. Era una actriz maravillosa. Se le había muerto un hijo no hace mucho tiempo. Que en paz descanses, María Rosa... Rosa María, al revés, querida”, cerró.

María Rosa Fugazot, una actriz de oficio

La reconocida actriz murió el pasado 7 de junio a los 83 años. Según pudo saber LA NACION por fuentes policiales, fue hallada en su departamento en el barrio porteño de Palermo tras un llamado que indicaba que había una persona descompensada.

“Con la muerte de María Rosa Fugazot se va una protagonista popular, formada en la vieja escuela del espectáculo que atravesó generaciones y permaneció siempre vigente. Desde esta Casa Teatral lamentamos despedir a una actriz de aquellas que respiró este oficio desde siempre”, escribieron en un emotivo posteo desde la cuenta oficial del Multiteatro para homenajear a la reconocida actriz.

María Rosa Fugazot tuvo una extensa carrera en teatro Marcelo Gómez - LA NACION

Fugazot nació el 20 de diciembre de 1942 en Vicente López y era hija de los artistas Roberto Fugazot y María Esther Gamas. Debutó a los 15 años en el teatro y desde entonces siguió forjando su carrera hasta llegar al cine y la televisión. En 1966, debutó en la pantalla grande con una pequeña participación en el film de Fernando Ayala, Las locas del conventillo. Y un año después, se sumó al elenco del exitoso programa de televisión Operación Ja-Já, de Hugo y Gerardo Sofovich.

“Todo lo que hice en mi vida, desde los quince, fue trabajar, cumplir y pagar, nunca le pedí nada a ningún gobierno, todo me lo gané sola, sin regalos“, le dijo a LA NACION en una entrevista en 2020 al repasar su historia de vida.

A lo largo de sus más de 60 años de trayectoria, trabajó con los grandes de la escena nacional, tanto en cine como en televisión, como Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Susana Giménez. También formó parte de elencos de numerosas obras de teatro como El jardín de los cerezos, Espíritu travieso, La pulga en la oreja, Locos de verano, Así es la vida, No hay que llorar, Los muchachos de antes no usaban gomina, Nenucha, la envenenadora de Montserrat, Chicago, Alicia Maravilla, Zorba, el griego, Porteñas, Flores de acero, El champán las pone mimosas, La casa de Bernarda Alba y Después de nosotros.

Su último trabajo, en la serie Nada con Luis Brandoni Gentileza Disney+

Entre sus últimos trabajos se destacó su participación en la serie Nada, protagonizada por Luis Brandoni, que marcó una de las etapas finales de una trayectoria artística de más de seis décadas.