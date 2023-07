Gerónimo Rauch contra Lowrdez de Bandana: “En Mambrú somos amigos, ellas no se juntan”

escuchar

Dos décadas atrás, Bandana y Mambrú supieron ser rivales a la hora de ganarse el corazón del público. A pesar de que ambas bandas juveniles de los 2000 hace ya tiempo que dejaron la música, los cruces entre sus integrantes siguen presentes. En esta ocasión, fueron los exmiembros de las respectivas formaciones Lowrdez Fernández y Gerónimo Rauch los protagonistas de un intercambio.

El músico, que este fin de semana presentará su espectáculo This is me en el Teatro Avenida, desmintió a Lowrdez, después de que la artista afirmara que en el grupo de los varones no reinaba la paz. “No se podían ni ver”, había dicho la ex Bandana en el programa Socios del espectáculos (eltrece) unas semanas atrás.

En su visita como invitado al mismo ciclo, Rauch aseguró: “La realidad es que cada uno tiene su verdad. Lo que Lowrdez dice es lo que ellas creen”. Y continuó: “Nuestra diferencia con ellas es que nosotros nos juntamos periódicamente, hacemos un asado, nos emborrachamos. Somos amigos . Creo que ellas no se juntan, pero bueno, nosotros tenemos un chat, hablamos”.

El exintegrante de Mambrú explicó que ambos grupos pertenecían a la misma productora y aclaró que, en su caso, nunca tuvo inconvenientes con las artistas de la banda femenina. “Éramos hijos del mismo padre y yo no tuve conflictos nunca con ninguna”, aclaró.

Adrián Pallares preguntó al invitado si la productora pretendía en aquellos tiempos que se evitaran posibles relaciones sentimentales entre los jóvenes de ambas formaciones: Pablo Silberberg, Emanuel Ntaka, Germán “Tripa” Tripel, Gerónimo Rauch y Milton Amadeo, de Mambrú, y Elizabeth “Lissa” Vera, Ivonne Guzmán, Virginia Da Cunha y Lowrdez Fernández, de Bandana. “Pasó de todo, obvio. Si de pibe adolescente te dicen: ‘no podés hacer algo’, vas pa’ allá”, respondió Rauch con humor.

Lo que dijeron ellas...

Sin embargo, en su visita al mismo programa, Lowrdez aseguró que la relación entre ambas bandas juveniles no era precisamente de amor. Lo mismo dijo Lissa también invitada al piso: “Los odiábamos. Nosotras, cuando fue la elección de los Mambrú, estábamos muy a full. De hecho, yo me enteré en España que se llamaban Mambrú porque mi hermano me mandó un mail matándose de risa”, comentó.

“Lo que yo entendí es que Mambrú fue de corto plazo porque ellos renegaban un poco de lo que habían ido a buscar. Eso me pareció raro, porque nosotras, de última, caímos en un lugar en el que decían: ‘Si te gusta cantar y bailar, vení’. Descubrimos sobre la marcha cómo era y lo que nos proponían: armar una banda de cinco chicas”, agregó Fernández.

A continuación, Lowrdez también manifestó: “En cambio, los Mambrú sabían a qué iban y terminaron tirándole un zapatazo a la gente más o menos. Uno se rebeló y terminó todo medio heavy metal. No se podían ni ver entre ellos. Mambrú se fue a la guerra”, ironizó.

Un doloroso éxito

Dos décadas después de la creación del popular grupo de chicas, Virginia Da Cunha hizo un balance acerca de aquellos años. Años atrás, la también cantante reveló que, a pesar del éxito, para las Bandana no todo fue color de rosas. A esa edad uno quiere convertirse en estrella pop, era el gran sueño. Al principio realmente fue un sueño cumplido, la frase famosa era ‘más bandana’ pero eso no se terminaba. Tenía a 50 personas casi instaladas abajo de mi casa”, recordó en una presentación en el ciclo Oops!

El descargo de Virginia Da Cunha de su paso por Bandana

Sin embargo, pronto llegaron las presiones. “Hay un momento donde yo dejé de disfrutar, conocí todas las enfermedades que nunca había tenido. Era una adolescente que se convirtió en mujer, conocí el estrés y empecé a cargar con ese éxito”, precisó. Ni ella ni las demás “tenían voz ni voto” y conforme pasaba el tiempo, eso se traducía en mucho dolor. “Por contrato llenábamos un formato y acatábamos reglas. No me sentía reflejada en la imagen que le daba a esas millones de personas. Había mala alimentación, cansancio. Todo el mundo creyó que terminábamos porque no nos llevábamos bien... nos dimos cuenta de que ya no dábamos más, que no podíamos sostener esa mentira”, confesó.

