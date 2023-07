Gerónimo Rauch asegura que no está dicha la última palabra sobre un posible regreso de Mambrú

escuchar

El grupo vocal masculino Mambrú surgió en 2002 del reality show Popstars, previa selección en una audición en el Club Hípico Argentino, entre más de 4000 postulantes. Fue también la contrapartida de Bandana, el grupo femenino nacido al calor de la edición anterior de ese mismo programa de televisión. Sus integrantes eran cinco: Gerónimo Rauch, Emanuel Ntaka, Germán “Tripa” Tripel, Milton Amadeo y Pablo Silberberg. Su primer disco, titulado con el nombre de la banda, vendió más de 120.000 unidades y fue triple platino. A ese exitoso álbum debut le siguieron otros dos, Creciendo y Mambrú 3, no tan rendidores. En medio de una ola de rumores la banda se disolvió en 2005. A partir de ahí cada integrante inició su camino artístico individual, con mayor o menor suerte, y la leyenda de Mambrú y su posible retorno no dejó de crecer. En una entrevista con LA NACION, Rauch habló sobre el tema.

–Mucho se viene hablando últimamente del regreso de Mambrú. ¿Qué hay de cierto?

–El año pasado nos volvimos a encontrar en una reunión que organicé en mi casa. Fue la primera vez que todos dijimos: “Bueno, quizás algún día...”. Hasta ahí siempre era: “No, no y no”.

–Siempre se dijo que vos eras el que no quería.

–No, yo siempre quise porque siento que en esta vida hay que devolver. Entonces en algún momento hay que agradecer lo vivido, por eso no estoy cerrado a esa posibilidad, la de hacer un gran show con Mambrú y celebrar junto al público que nos vio nacer y nos permitió tener una carrera. Mambrú no sólo nos marcó a nosotros, marcó a muchas generaciones. Te aclaro que yo dije que sí muchas veces, la única vez que dije que no fue la última porque no podía por una cuestión de agenda, porque se me superponía con Los puentes de Madison.

–¿Qué tiene que suceder para que finalmente se produzca el reencuentro de Mambrú en un escenario?

–El tema es que yo vivo en otro país, eso lo complica todo. Lo que tiene que suceder, fundamentalmente, es que tenemos que tener tiempo como para conectar humana y artísticamente. El objetivo no puede ser llenar un Luna Park o una cancha de fútbol sino hacer música, revivir la mística y emborracharnos otra vez.

–A propósito, Germán Tripel hizo pública su etapa de descontrol y de desenfreno sexual en tiempos de Mambrú. ¿Cómo fue tu conducta en aquel tiempo?

–¡Es mentira! ¡No hizo nada! (risas) Tripa y yo salíamos mucho, éramos los más... En fin... Yo soy un tipo a la antigua, los caballeros no tienen memoria. ¿Lo que pasó en Las Vegas quedó en Las Vegas? Bueno, lo que pasó durante la época de Mambrú quedó enterrado para siempre en ese momento.