Virginia Da Cunha y su paso por Bandana: “No era el sueño que uno creía”

Detrás del éxito que tuvo el grupo Bandana se esconde una cruda y dura historia. A 20 años de su nacimiento, ya separadas, las cantantes recuerdan su paso por la fama con nostalgia pero mucha crítica. Virginia Da Cunha tiene hoy 40 años y si bien se muestra “eternamente agradecida” por sus años en la banda, recuerda también con mucho dolor las vivencias ocurridas tras bambalinas.

“A esa edad uno quiere convertirse en estrella pop, era el gran sueño. Al principio realmente fue un sueño cumplido, la frase famosa era ‘más bandana’ pero eso no se terminaba. Tenía a 50 personas casi instaladas abajo de mi casa”, recordó. La fama llegó muy rápido y junto con ella empezaron a aparecer las exigencias. No todo eran shows, giras y disfrute. El trabajo y la constante presión hacían mella en Virginia y las demás cantantes.

El descargo de Virginia Da Cunha de su paso por Bandana

“Hay un momento donde yo dejé de disfrutar, conocí todas las enfermedades que nunca había tenido. Era una adolescente que se convirtió en mujer, conocí el estrés y empecé a cargar con ese éxito”, precisó. Ni ella ni las demás “tenían voz ni voto” y conforme pasaba el tiempo, eso se traducía en mucho dolor. “Por contrato llenábamos un formato y acatábamos reglas. No me sentía reflejada en la imagen que le daba a esas millones de personas. Había mala alimentación, cansancio. Todo el mundo creyó que terminábamos porque no nos llevábamos bien... nos dimos cuenta de que ya no dábamos más, que no podíamos sostener esa mentira”, advirtió en una presentación en el ciclo Oops!

Virginia Da Cunha reveló los secretos detrás del éxito de Bandana Archivo

Los shows, que al principio la llenaban de emoción, se convirtieron en una carga y un padecimiento. “Nunca se suspendía el show. El show en Vélez lo hice con una infección renal”, reveló. Hoy, analiza sus días como pop star con una mirada más crítica y reconoce que el verdadero fracaso fue “no haber sido feliz”.

“Estábamos todas sufriendo por igual, no era el sueño que uno creía”

Según contó, hubo un momento en el que quisieron sacarla de Bandana. “A partir del primer año me dijeron que me querían echar, que había una suplente. Las chicas me bancaron y esos dos años que siguieron trabajé con ese pánico de que al primer error te vas. Me quedé callada y seguí adelante y bueno...”, relató mientras rompía en llanto. “De algún modo estábamos todas sufriendo por igual. No era el sueño que uno creía. Cinco mujeres dijimos basta, no nos importó ese éxito, buscábamos otro tipo de éxito”, reflexionó.

“A partir de ahí discerní de qué se trata el verdadero éxito”: con esa frase resumió su paso por la banda. Sin embargo, destaca que, si bien “en lo individual fue un fracaso”, agradece que gracias a esa experiencia hoy puede “viajar por el país, que la gente la quiera y que canten las canciones”. “Es hermoso. Lo importante es haber tenido la oportunidad de crecer y de aprender. El éxito comercial no siempre viene de la mano de la salud y tengo la suerte de haberlo aprendido de chica”, culminó.