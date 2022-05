Del éxito de Bandana a El hotel de los famosos: la vida de Lissa Vera, la última eliminada del reality

Corría el 2001 cuando cinco chicas se volvieron famosas de la noche a la mañana al ganar el reality Popstars y conformar el grupo Bandana. El sueño era triunfar en la música, pero fueron más allá y se convirtieron en un fenómeno que llenaba estadios y hasta filmaron una película. Una de las integrantes era Lissa Vera, que en ese entonces sorprendía con su voz y con sus osados cambios de look. Sin embargo, alejada de la fama que supo tener, atravesó por diferentes situaciones que la marcaron. Meses atrás fue una de las elegidas para formar parte de El hotel de los famosos (eltrece) y su nombre volvió a resonar con fuerza. El lunes quedó eliminada del reality y se despidió de sus compañeros entre lágrimas. Y es que la cantante, que en la actualidad tiene 40 años, tuvo un alto perfil en la competencia y muchos la señalaban como finalista.

Si hay bandas exitosas en la Argentina, Bandana es una ella. Canal 9 buscaba las cinco mejores voces del país y así aparecieron Lissa Vera, Lourdes Fernández (posteriormente Lowrdez), Valeria Gastaldi, Virginia da Cunha e Ivonne Guzmán. Se convirtieron en un boom, sacaron discos, hicieron giras, participaron de un videoclip para la película de Lilo y Stich de Disney y tuvieron su propia cinta: Vivir Intentando.

Conformaron una banda realmente exitosa, pero en un momento dado quisieron tomar caminos distintos y se disolvieron. Si bien no compartían más escenarios, muchas cosas relacionadas a ellas se mantienen en la cultura popular. Incluso, hace unas semanas se reveló el origen de un Sticker de Mirtha Legrand y sus protagonistas son justamente las Bandana. Y es que, tras el estreno de Vivir intentando, las chicas fueron invitadas a la mesa de la chiqui, quien le pidió a Lissa Vera que canté un tema de la película. Medio colorada y con el apoyo del público, interpretó la canción y la conductora se sumó con palmas y una sonrisa en el rostro.

Si bien durante la época de éxitotodo parecía un sueño hecho realidad, cuando las luces se apagaban y los micrófonos se guardaban, las cosas no eran tan brillantes. La fama les llegó muy rápido y de la noche a la mañana se convirtieron en estrellas. Pero las presiones, las reglas y las exigencias físicas eran extremas. En una entrevista con Jey Mammon, Vera contó que no podían salir a la calle ni ir a bailar. Y tras la separación del grupo, Virginia Da Cuhna, fue más contundente y lanzó: “Todo el mundo creyó que terminábamos porque no nos llevábamos bien... nos dimos cuenta de que ya no dábamos más, que no podíamos sostener esa mentira”.

Cuando comenzaron, se hicieron paso en un mundo de hombres donde las artistas femeninas tenían poco lugar. Pero su éxito fue arrollador y lograron vender rápidamente 500.000 discos que se tradujeron en estadios repletos y giras por toda la Argentina. A pesar de disolverse, el fanatismo siguió latente por lo que cuando decidieron reunirse en 2016, la fidelidad de su público se mantuvo intacta. El grupo volvió pero sin Ivonne y y tuvo funciones a sala llena. Más maduras y con otro tipo de vivencias, pero con la misma pasión que el primer día, volvieron a cantar “Hasta el día de hoy”.

El peor momento de Lissa Vera: la quisieron secuestrar para robarle todos sus ahorros

La fama y el reconocimiento tienen un precio muy alto para pagar y uno de ellos es la inseguridad. Días atrás en El hotel de los famosos, José María Muscari habló con los participantes sobre su relación con el dinero y Lissa recordó uno de los momentos más difíciles que atravesó .

“Para la edad que tenía gané mucha plata. Me quedé una parte que la usaba para mis gastos, amigos, y lo otro se lo di a mis padres para que ahorren y le tenía que decir a mi papá que por favor se compre algo porque estaba acostumbrado a la economía de guerra”, indicó.

En ese sentido explicó que el dinero lo usaba para ella pero también para ayudar a su familia. “Tuve una situación heavy donde perdí plata porque me fui del barrio porque me quisieron secuestrar, en la época de los secuestros, en el 2002. Nos tuvimos que borrar”, sentenció al referirse a lo que pudo ocurrirle en su casa de San Justo, donde vivió toda su vida.

Ella nunca llegó pero se enteró de lo que tenían planeado. Por ese motivo tuvieron que armar las valijas, juntar todas las cosas e irse. Su familia se mudó a Paraguay y Lisa se quedó a vivir en un monoambiente en Palermo. A su regreso, vivieron en un hotel hasta que encontraron un lugar para alquilar.

“Fue una de las cosas más jodidas que viví durante Bandana, la pasamos muy mal y la plata se fue en alquiler y en cosas. Cuando terminamos el contrato yo me quedé sin trabajo, con cinco mil pesos en el bolsillo y la vida, que no sabía a donde iba a terminar”, recordó en otra entrevista

Lissa Vera en su nuevo rol: la maternidad

Convertirse en mamá fue una de las mayores alegrías para la exBandana. Su hija Catalina nació en 2013 y si bien se separó del padre, aseguró que en la actualidad tienen una buena relación. Tiempo después el amor volvió a tocar la puerta y mientras practicaba boxeo - actividad que no era del mayor agrado de su familia - se enamoró de un boxeador profesional.

“Yo le decía que no tenía corazón, que no quería estar con nadie. Además es mucho más joven que yo, que le llevo diez años”, contó en Cortá por Lozano (Telefe). Fruto de esa relación fue mamá nuevamente: en 2019 nació Delfina.

El exitoso paso de Lissa Vera por El hotel de los famosos

Durante los últimos años, Lissa continuó en el mundo de la música con Lowrdes y tuvo una participación especial en el Cantando 2022 (eltrece) donde acompañó a Lizardo Ponce y recibió elogios del publico. En 2022 asumió un nuevo desafío cuando aceptó entrar a El hotel de los famosos, el reality que conducen Pampita y el Chino Leunis.

Tras un exitoso paso, conflictos y varias peleas, el lunes por la noche uvo que despedirse de la competencia y abandonar el hotel, luego de que Imanol Rodríguez ganara el desafío final. Sus últimos momentos estuvieron repletos de emoción, lágrimas, mensajes familiares y una cuota de alegría ante la posibilidad de reencontrarse con sus hijas. Sus compañeros la aplaudieron y, por un pedido del Chino Leunis , dijo adiós al ritmo de “Hasta el día de hoy”, una de las canciones que coronó el éxito de una de las bandas de pop más populares de nuestro país.