Gillian Anderson se refirió a la noche en la que ignoró a su novio y besó a David Duchovny: “¡No sé por qué lo hice!”

El rostro de Gillian Anderson era habitual en las portadas de las principales revistas y su nombre sonaba siempre fuerte cuando se acercaban las nominaciones a los premios más importantes de la industria del entretenimiento. Los noventa estaba por llegar a su fin y ella vivía uno de los mejores momentos de su carrera, gracias a la popularidad que le brindó su papel en la serie televisiva Los expedientes secretos X, en la que compartía protagonismo con David Duchovny.

El 14 de septiembre de 1997, algunas de las estrellas más importantes de la televisión estadounidenses estaban reunidas en el Pasadena Civic Auditorim, en California, para disfrutar de la entrega de los Emmy. Anderson estaba nominada como actriz principal y era una de las favoritas a quedarse con la estatuilla. Sentado junto a ella, se encontraba su entonces novio, Rodney Rowland, y muy cerca, Duchovny.

Las cámaras la enfocaron cuando Cybill Shepperd y Kelsey Grammer anunciaron desde el escenario que Anderson, efectivamente, había sido la vencedora. Y lo que ocurrió luego sorprendió a todos los presentes y, sobre todo, a su pareja. La actriz se levantó, ignoró a Rowland, caminó hacia donde estaba Duchovny y le dio un inesperado beso en los labios.

Aquella escena volvió a convertirse en la comidilla de miles de personas cuando Anderson decidió compartir el clip que muestra el momento del beso en sus cuentas de TikTok e Instagram. “David y yo vivíamos juntos y Rodney era simplemente una pantalla”, señaló, inexpresiva. Y luego aclaró: “Estoy bromeando. Es solo una broma. ¿Fue realmente cruel? ”.

Y entonces, intentó dar una explicación sincera sobre lo que ocurrió aquella noche: “ No sé por qué lo besé primero. Supongo que fue porque estaba en el programa conmigo y estábamos prácticamente casados, porque pasábamos más tiempo juntos que con nuestros seres queridos ”.

“Estábamos allí para celebrar la serie. Y, sí, quizá fue eso. No lo sé”, recordó. La actriz reconoció que a partir de aquella situación la relación con su entonces novio se volvió incómoda. “ Rodney es un gran tipo y no creo que le molestara. Él lo entendió, pero fue complejo . Eso es todo lo que tengo para decir”, indicó.

En su mensaje, la actriz ubicó de manera errónea aquella situación en la ceremonia de entrega de los Globo de Oro. Sin embargo, Today señaló que en aquella otra premiación, en la que volvió a imponerse en su categoría, también besó en los labios a su compañero de elenco antes de subir al escenario.

David Duchovny y Gillian Anderson mantienen una fuerte amistad desde los comienzos de la serie

En 2015, Duchovny rompió el silencio y se refirió por primera vez a los frecuentes rumores que indicaban que la química que los millones de televidentes festejaban se alimentaba de un secreto romance en la vida real. “ Todo el asunto de que Gillian y yo estemos saliendo es muy extraño. Nunca ha sucedido, no va a suceder, somos amigos. No quiero aguarle la fiesta a nadie, pero no, no pasó ni va a pasar ”, señaló.

En aquella entrevista, el actor se vio obligado, también, a rendir cuentas sobre otro beso que los tuvo como protagonistas en la vida real. A uno de los recitales en los que presentó su primer álbum, Hell or Highwater, concurrió Anderson. Al verla, Duchovny no pudo evitar saludarla “efusivamente” enfrente del público. “Vi a Gillian y le besé para saludarla. Es mi amiga y es lo que hago siempre”, explicó. Y agregó: “Ocurrió en el escenario, cuando ella se acercó a cantar conmigo. Si alguien tomó una foto de ese momento, no es algo que yo pueda manejar”.

Refiriéndose una vez más a los rumores de romance, Duchovny señaló: “Ojalá el programa fuera suficiente. No entiendo por qué la gente quiere que pase algo más entre Gillian y yo. De verdad que no lo entiendo. Ya tienen a Mulder y a Scully, y eso tendrá que ser suficiente”.

