En fotos: mientras Demi Moore y Colin Farrell se pasearon con sus hijos, Halle Berry se lució con un impactante vestido en la alfombra roja

Halle Berry volvió a deslumbrar en la alfombra roja en el estreno mundial de Never Let Go, en Nueva York. La actriz lució un vestido de Tamara Ralph Couture Primavera 2024 que destacó su figura, pero también su porte y su glamour. El diseño, elaborado con una fina malla de cristal y adornado con cadenas, la destacó entre el resto de las figuras

MICHAEL LOCCISANO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA