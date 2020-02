Gisela Barreto volvió a disparar contra la implementación de la Ley de Identidad de Género en las escuelas y recurrió a una curiosa comparación

Gisela Barreto se hizo conocida por ser una de las secretarias de Gerardo Sofovich en el emblemático La noche del domingo y por su cuestionada participación en el programa Reality Reality, un experimento que, amparado en el éxito de Gran Hermano, encerró a varias figuras en una casa para mostrar minuto a minuto las alternativas de la convivencia. Allí, pidió a sus familiares y seguidores que votaran por ella porque sus compañeros, entre los que se encontraban Juan José Camero, Gonzalo Heredia, Sabrina Garciarena y Emilia Mazer, eran "unos piojosos".

Después de haber formado parte de varios elencos de comedias picarescas, la rubia vivió un tiempo en España, se fue apartando del medio y poco a poco fue concentrándose en su fe religiosa. Su reaparición se dio en medio del debate por la legalización del aborto. Desde su programa de cable, la exvedette cuestionaba con fiereza a los que consideraban que la legalización es una cuestión de salud pública y, también, criticó con rudeza la implementación de la Ley de Identidad de Género.

"Yo estuve del otro lado y parecía bien pero no tenía la alegría interna que tengo hoy, no tenia esa verdadera felicidad que tengo ahora, me cambió para bien. Dios está en cada persona", aseguró este viernes la exvedette en una entrevista radial. Allí, en diálogo con El Show del Espectáculo, se volvió a manifestar en contra de la que considera "ideología de género" y aseguró que los colegios son los responsables de que haya niños y adolescentes transexuales. Asimismo, explicó que si su hijo le expresara que quiere ser trans, le preguntaría "¿Qué te pasa?".

La ex "chica Sofovich" -que aseguró estar en pareja "con la Iglesia y con Dios"- indicó: "La educación tenemos que dejársela a los padres. Los hijos no son de los padres, los políticos ni del poder. Ante la gran responsabilidad de dar la vida, tienen la de la educación".

A su vez, contó que no está en sus planes inmediatos convertirse en madre. "Estoy grande. Tengo un montón de sobrinos a los que adoro, mis hermanos son una familia numerosa. Si es el destino y la voluntad de Dios, las cosas van a salir. La Gisela de antes se levantaba y decía: 'hoy voy a hacer esto, esto y esto'. Si estoy entregada a servirlo a él, tengo que correr de lado las cosas y hacer lo que un ser humano necesita".

"Los chicos tienen que ser educados por sus padres en cuanto a lo moral. Después, todo lo que sea materias para aprender va en el colegio. Es fuerte la historia. Estamos transformando las escuelas en corruptores oficiales en donde los niños son adoctrinados en su vida afectiva y sexual", afirmó.

"El chico, cuando sea grande y se dé cuenta que quiere, él solito va a elegir. No va a ser necesario que se lo adoctrine con determinadas ideologías. Al niño le queda lo que le enseñan en una primera edad. El niño es una esponja y si lo adoctrinás con una ideología va a aprender eso. A vos cuando te enseñaron que no toques el cuchillo porque te lastima, no lo tomabas", comparó.

Totalmente absorta en el tema, continuó: "La naturaleza es sabia. Todo lo que es natural da un resultado bueno y todo lo que es contra natura es nefasto. Mirá los traumas post aborto, físicos, psicólogicos, interrupción abrupta del ciclo hormonal, cáncer de mama, cardiovasculares, depresión, anorexia, bulimia".

"A mí me formaron de una forma y si hubiese tenido un niño lo hubiese hecho de la manera que estoy diciendo. Después, que los padres lo hagan de la forma que lo quiera hacer y que cada adulto, desde los 18 años, cuando sepa para donde ir haga lo que le plazca. Cada persona verá qué decisión toma, pero no los colegios. No quiero que a mis hijos lo eduquen en la parte moral", insistió la comunicadora de 52 años.

Con respecto al caso del niño trans que acaba de legalizar su cambio de género, expresó: "Un niño, cuando es niño, juega. Cuando juega que es pájaro no vamos a decir que se percibe pájaro. El niño imita lo que ve, sigue lo que ve".