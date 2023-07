Graciela Borges disparó contra el entorno de Antonio Gasalla: “No nos dejaron ir a verlo”

escuchar

En el último tiempo, la salud de Antonio Gasalla ha sido motivo de preocupación en el mundo del espectáculo. Desde hace cuatro años, el comediante, de 82 años, fue diagnosticado con Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa que lo fue alejando del medio y que lo llevó a estar internado en más de una oportunidad. “Padece desde fines de 2019 o principios de 2020, una afección en su salud mental que, desde entonces, ha ido afectando su capacidad cognitiva y su juicio”, informó su familia en un comunicado divulgado a la prensa mientras advertían que el comediante estaba siendo evaluado por profesionales de la salud y pedían preservar su intimidad.

Durante el mes de abril, y luego de varios episodios donde desaparecieron algunos objetos de valor de su casa, su amigo Marcelo Polino tomó las riendas del asunto y se convirtió en su gran vocero. “Está teniendo unos problemas cognitivos desde ya dos años. Está perdiendo su memoria y a veces no reconoce a ciertas personas que se le acercan”, reveló dando más detalles sobre su estado de salud.

Marcelo Polino y Antonio Gasalla, una gran amistad Instagram @marcelopolino

Ante esta situación, varias figuras del ambiente demostraron su preocupación al respecto. Tal es el caso de Graciela Borges, que se hizo muy cercana desde que compartió el set de Dos hermanos en 2010, y rompió el silencio para hablar del difícil momento que su amigo está atravesando. “Nunca quiero involucrarme en nada, pero me involucro en el tema de Antonio porque con Polino, que es tan amigo, lo hemos seguido a Antonio por tanto tiempo. En todo este tiempo, Marcelo ha estado al lado, me ha contado a mí”, dijo la actriz en A la tarde a través de un audio de WhatsApp que le mandó a la periodista Claudia Medic.

Inmediatamente, la protagonista de La ciénaga contó cómo fueron sus últimas charlas con el comediante y advirtió que hubo varios indicios que la alertaron de su deterioro: “Durante todo el verano recibí los mensajes de Antonio en mi casa de Mar del Plata, y estaba en comunicación con él. Y veía progresivamente que se olvidaba de algunas cosas, que no estaba tan bien, pero seguía con el mismo humor, las mismas ganas de hacer las cosas como las hace él, las ganas de pelear, de cuestionar. Todo el tiempo me decía que iba a venir a casa”, relató.

Convencida de que “hay que seguirlo de cerca y estar con él”, Borges no dudó en apuntar contra el entorno de Gasalla, integrado por su hermano Carlos y su nuera: “ Lo que pasa es que durante un tiempo no nos dejaron ir a verlo. Ahora, voy a intentar tenerlo más cerca y seguirlo de cerca, porque siempre me escribe y me dice: ‘Te amo, te amo’. Y yo también a él”, indicó quién conoce muy bien al actor ya que no solo han trabajado juntos sino que han convivido durante varias temporadas de verano.”En sus últimas funciones en Mar del Plata, yo estuve siempre con él. Y además, viví en su casa, así que conozco a Antonio como poca gente”, expresó.

Antonio Gasalla y Graciela Borges fueron protagonistas de la comedia dramática de Daniel Burman estrenada en 2010, Dos hermanos, donde formaron una sólida amistad

A su vez, recordó su experiencia en el set de Dos hermanos; film dirigido por Daniel Burman en 2010. “Nosotros hicimos juntos una película que fue magistral. Él estaba estupendo”, rememoró. Sin embargo, también hizo referencia a su mal humor; una característica que lo acompañó siempre y que se incrementó en los últimos años: “Sé de sus malos humores, cuando se enojaba porque repetíamos muchas tomas, de las angustias que pasaba, de las que le hacía pasar a la gente, también, porque costaba un poco, en algún momento, trabajar con él cuando se enojaba. Porque tenía razón: repetíamos mucho las tomas”, lanzó.

El homenaje que hizo emocionar a todos

El pasado domingo, se llevó a cabo una nueva entrega de los premios Martín Fierro. Fue allí que, de la mano de Marcelo Polino, Aptra aprovechó la oportunidad para rendirle un emotivo homenaje al creador de inolvidables personajes que, sin dudas, quedarán por siempre en nuestro corazón. “Hoy Antonio no está pasando un buen momento de salud, pero yo creo que las energías siempre llegan. En esta noche que APTRA ha decidido homenajearlo, Antonio es la televisión, él ama la televisión. Así que desde mi lugar, quiero acompañar este momento como amigo, como periodista, y decirle gracias Antonio por tu infinito talento, por tantas risas y por todo lo que nos diste. Gracias Antonio”, expresó el periodista notablemente emocionado.

Luego de ver un video que repasaba su trayectoria artística y reunía a sus mejores personajes, Susana Giménez (otra gran amiga del capocómico y que compartió varios años el living de su programa con “La abuela”) subió al escenario para recibir la estatuilla en su nombre. “Yo tengo, gracias a Dios, el honor de recibir esto de Antonio, que estuvo conmigo tantos años y me hizo pasar los días más lindos de mi vida, siempre riéndonos de todo, sin libreto, siempre inventando todo. Yo lo seguía, le hacía la segunda”, recordó.

Susana Giménez se quebró al hablar de Antonio Gasalla

Tras asegurar que Gasalla es “un actor inigualable, magistral” del que no habrá otro igual, la conductora finalizó su discurso hablándole directamente a su amigo: “Antonio de mi corazón, me gustaría que estuvieras viendo. No sé si estarás viendo esto, pero me gustaría decirte que te lo ganaste y que nadie te va a olvidar en tu vida nunca más. Te quiero, Antonio”, dijo con lágrimas en los ojos.

LA NACION