Gino Bogani fue reconocido en la Legislatura porteña por su aporte a la cultura, tras el millonario robo que sufrió el lunes

Escuchar

A tan solo dos días del robo que sufrió en su emblemático atelier en el barrio de Recoleta, donde también reside, el reconocido diseñador de alta costura Gino Bogani recibió una nueva distinción por parte de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires por su aporte a la cultura y al arte, este miércoles por la tarde en el Salón Dorado de la sede parlamentaria, en Perú al 160. Figuras de la moda, el diseño, la cultura y la política dijeron presente para acompañar al diseñador en el reconocimiento de sus 55 años de trayectoria en el mundo de la moda. Entre las personalidades más destacadas se encontraban modelos de todas las generaciones a las que vistió y sigue vistiendo, actores, embajadores, empresarios y otras celebridades. “Es una alegría merecida en este momento tan difícil que está atravesando”, dijo la legisladora de PRO María Luisa González Estebarena, impulsora del proyecto para homenajear a Bogani.

Gino Bogani junto con Amalita Amoedo y Juana Viale Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

La periodista y exmodelo Mariana Arias homenajeó a Bogani en nombre de todas las modelos que durante varias generaciones que se subieron a las pasarelas con las colecciones del emblemático diseñador, con palabras de agradecimiento y cariño: “La inspiración, creatividad, amor por el arte, la música, el teatro, la obra, el cine, la perseverancia son palabras que definen su personalidad. Cada paso de su vida fue dado con pasión desenfrenada, con seducción y también con delicadeza. Cada puntada con devoción para desarrollar esa pieza que creó con el apoyo de un equipo que lo sigue acompañando desde siempre”.

Evelyn Scheild, Mariana Arias, Ginette Reynal, Teté Coustarot, Andrea Frigerio, Nora Portela, Nequi Galotti, Carmen Yazalde, Mora Furtado, toda una generación de glamour, junto al diseñador Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

“Cada una de las mujeres que tuvimos esa dicha de ser vistas por él, sabemos de qué se trata. Un antes y un después. Lo fue para mí y estoy segura de que cada una de ellas, cada una de ustedes sabe de lo que habla. Su destino estuvo marcado desde el comienzo, cuando salvó su vida en el cuerpo de su madre, Alma, en medio de las bombas de la Segunda Guerra Mundial. Como si la vida le hubiera hablado desde ese instante para decirle al oído que sería un creador. Su historia nos interpela a reconocerlo, a admirarlo, a agradecerle lo que dio y sigue dando en cada creación. Gino Bogani es único e irrepetible. Por eso hoy este reconocimiento a su aporte a la cultura argentina es indiscutible, es celebrado por todos los que conocemos su arte”, cerró Arias ante el aplauso de los presentes.

Graciela Borges con su amigo Martín Cabrales, elegantísimos Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

Entre las modelos que estuvieron presentes, todas declararon lo que significaba recibir un llamado de Bogani para participar en sus desfiles: ”Te consagrabas como mannequin”. Andrea Frigerio, Delfina Frers, Nequi Galotti, Teté Coustarot, Evelyn Sheidl, Nora Portela y hasta Juana Viale, su musa actual a la que viste los domingos en Almorzando con Juana, no se quisieron perderse el homenaje a su maestro y amigo. También acompañaron al diseñador el embajador de Italia, Fabrizio Lucentini y el cónsul general Carmelo Barbera.

Nequi Galotti y Carolina Peleritti, presentes en el homenaje Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

Por su parte, Graciela Borges fue la que mejor retrató la amistad que la une al diseñador y su impacto en la en la moda y el diseño argentino. La actriz es una de las grandes amigas del diseñador, y dijo:” Siempre estuvimos juntos, en las buenas y en malas. Gracias por las preciosas conversaciones en los dos de la mañana, por las conversaciones alegres, por las conversaciones desesperadas, por el amor, por la resistencia, por la paciencia de probarme cada uno vestidos que hiciste para mis películas. No soy buena como modelo, no tengo paciencia, me decís ‘no te muevas más’, ‘levantá la mano’, ‘¿no te podés probar con taquitos?’. Sos implacable. Siempre hay un rulo más en tu historia, ¿no? Y vos seguís siempre. La oscuridad pasa, las dudas, la angustia, la zozobra de todos estos días. Todo lo malo va a volver a la nada de donde proviene, y volverá la luz, el amor y la música de Dios. Te deseo lo mejor del mundo porque te amo, te doy las gracias por estar en mi vida, como siempre, desde los 17 años. Tenemos la misma edad, pero yo parezco un chica”, afirmó, divertida.

La foto más buscada, sin dudas, Juana Viale y Gino Bogani. La conductora y actriz llegó tarde y estuvo parada durante toda la ceremonia con una sonrisa Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

Jorge Telerman, no solo destacó con el diseñador y las cualidades que lo hacen merecedor de semejante reconocimiento: “Gino es un hombre casi del renacimiento por la amplitud de sus conocimientos y el despliegue de sus talentos. En el campo específico del diseño, él ha ampliado esas fronteras y se ha convertido en un gran artista. No solamente cuando diseña un vestido sino también en el campo del escenario, donde tantas veces ganó con su obra y sus colaboraciones artísticas. Está tan intrínsecamente ligado con el mundo del arte y la cultura, que este reconocimiento no hace otra cosa que hacer justicia y dar alegría a quienes disfrutamos de su obra, de su siempre buen talante, de su elegancia, de su fina ironía, de su simpatía fantástica. Eso lo ha hecho reconocido, admirado, y también muy querido”. Al ser consultado por el robo que sufrió Bogani el lunes por la madrugada, dijo: “Espero que este episodio, aunque no le devuelve las cosas que perdió, pueda compensar un poco esa mala sangre que seguramente se hizo”.

El cierre del acto estuvo a cargo del dúo de cantantes conformado por la soprano Rocío Giordano y el tenor Santiago Cirur Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

LA NACION