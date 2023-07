Martín Fierro 2023: el emotivo llanto de Susana Giménez en el homenaje a Antonio Gasalla

escuchar

Una vez más, Susana Giménez fue, indiscutidamente, una de las grandes estrellas de los Martín Fierro desde el momento en el que puso un pie en la alfombra roja. Deslumbró con un vestido negro y dorado y, además de ser reconocida por su trayectoria, también protagonizó uno de los momentos más emotivos y conmovedores de la noche. Tal y como se había anunciado, se realizó el homenaje a Antonio Gasalla con un repaso por sus mejor personajes y de una vida dedicada a la televisión. La diva subió al escenario a recibir el premio y no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al hablar de su entrañable compañero.

Marcelo Polino -amigo del capocómico- fue el encargado de presentar el tributo para el famoso de 82 años, que actualmente atraviesa un difícil momento personal debido a su salud, ya que tiene Alzheimer. Luego de que se proyectara el clip que le rindió tributo y de que en el salón se fundiera en una ovación, Susana Giménez, quien se mostró muy emocionada al ver las imágenes de la persona a quien la visitó durante años en el living de su programa interpretando al personaje de “La Abuela”, fue invitada al escenario a recibir el premio y decir unas palabras.

La emoción de Susana Giménez en el homenaje a Antonio Gasalla

Visiblemente afectada por la situación, la diva de los teléfonos tomó la estatuilla y dijo: “Yo tengo, gracias a Dios, el honor de recibir esto de Antonio, que estuvo conmigo tantos años; que me hizo pasar los días más lindos de mi vida, siempre riéndonos de todo, sin libreto, siempre inventando todo. Yo lo seguía, le hacía la segunda”.

Conmovida por el homenaje a su entrañable amigo, continuó: “Me parece que es un actor inigualable, magistral; no va a haber otro como él”. En esta misma línea, agregó: “Antonio de mi corazón, no sé si estará viendo esto, pero me gustaría decirte que te lo ganaste y que nadie te va a olvidar en tu vida, nunca más”. Susana no pudo contener la emoción y tuvo que hacer una pausa para reponerse antes de cerrar su discurso: “Te quiero Antonio”.

“Me parece que es un actor inigualable, magistral; no va a haber otro como él”, dijo Susana Giménez en el homenaje a Antonio Gasalla(Foto: Captura Telefe)

Las lágrimas de la conductora no fueron las únicas que aparecieron tras el cálido recuerdo de “Mamá Cora” de la mítica Esperando la Carroza. Luego de su discurso, se reanudó el afectuoso aplauso y figuras como Mirtha Legrand, Pampita, Pamela David, Guido Kackza y Boy Olmi se mostraron visiblemente afectadas, no solo por la forma en que la carrera de Gasalla tocó la vida de todos ni por las sentidas palabras de Susana, sino por la delicada salud del actor y el duro momento personal que atraviesa.

