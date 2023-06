La dura frase de Marcelo Polino sobre el estado de salud de Antonio Gasalla: “No tiene noción ni siquiera de dónde está”

escuchar

Triste, dolido, pero también claro y contundente. Cada vez que a Marcelo Polino lo van a buscar para saber algo de la actualidad de Antonio Gasalla, el periodista de espectáculos responde sin rodeos. En esta oportunidad, la consulta fue por una carta documento que Miguel Ángel Pierri le envió al capocómico mientras estaba internado. En su respuesta, Polino no solo reprobó el gesto sino que, además, dio detalles del triste presente del querido artista.

Si bien Gasalla es noticia por su salud desde hace varios meses, lo cierto es que fue Ángel de Brito en LAM, a fines de abril, quien le puso nombre al diagnóstico: “ Hay que decir las cosas como son. Yo daba vueltas para no decir Alzheimer. Me costaba porque era algo que la familia había mantenido en la privacidad. Después me autorizaron a contarlo ”, compartió el conductor de América TV. En paralelo, y a pedido de la familia, el capocómico fue internado para realizar una serie de estudios para definir su futuro. Este martes, Polino volvió a hablar de cómo se encuentra Gasalla y el panorama es muy poco alentador.

Preocupación por el estado de salud de Gasalla

Fue Marcela Tauro quien presentó la nota al periodista en Intrusos en el Espectáculo. “ Gasalla recibió estando internado la carta documento de Pierri. Acá, en la cara, él nos dijo que no la había enviado. En realidad, la mandó, no levantó nada, según dijo Polino, que está al tanto ”, adelantó la histórica panelista del programa que conduce Florencia de la V.

Marcelo Polino habló de Julia, la mujer acusada de robarle a Antonio Gasalla

La semana pasada, Pierri aseguró en una nota que le dio en vivo al programa de América TV que “en ningún momento” demandó a Gasalla, y explicó que en su estudio le hizo notar al hermano del humorista, Carlos, que había una factura pendiente por honorarios y que fue él mismo quien le pidió que lo notifique de manera formal. “Lo que hice fue, a través de cartas documento, como hacemos los abogados, plantearle cuáles eran los hechos. Es más, en ningún momento hay intimación de plazo al pago justamente en honor a la amistad con Antonio”, aseguró.

La respuesta de Polino

Con el objetivo de conocer la verdad del asunto, el cronista de Intrusos, Rafa Juli, fue a buscar la palabra de Polino. “Sé que el 30 de mayo la familia había sido citada a una mediación. En realidad, a nombre de Antonio, y tuvo que recibirla el curador. O sea, recibió la carta documento estando internado”, aclaró el periodista de espectáculos. “No te pareció de buen gusto”, observó entonces Juli y Polino no dudó en dar su parecer. “ No soy quién para calificar, pero me parece que cuando uno quiere a alguien, también hay que cuidarlo ”. Luego, reconoció que si bien no sabe cuál era el verdadero vínculo que tenían Gasalla y Pierri, a Antonio le llegó esa carta documento cuando era de público conocimiento que estaba internado.

“Yo estoy abocado al tema de la salud, así que trato de preservarme de todo lo que tiene que ver con el resto porque mi amigo está internado y estamos tratando de que esté mejor”, continuó, y ante la consulta sobre cómo le cayó a Gasalla la carta documento, hizo una inesperada y dura declaración: “Él no tiene noción, ni siquiera de dónde está”, disparó, y puso blanco sobre negro la actual situación del artista, querido y reconocido por su amplia trayectoria en el medio .

Un conflicto sin solución

Miguel Angel Pierri y su nueva pareja salieron a hablar en varias oportunidades del conflicto con Gasalla Twitter

A principios de mayo, Pierri hizo referencia a los rumores que surgieron desde el entorno de Gasalla y que indicaban que él era el responsable de que en la casa del cómico faltaran objetos de valor; además, se lo señaló también por asesorar de forma incorrecta al cómico y no liquidar como corresponde el sueldo de la exempleada de Gasalla. “Yo no manejé, ni cuentas corrientes, ni cajas de ahorro, ni nada. Ni siquiera el efectivo pasó por mis manos”, aseveró el exabogado del capocómico.

Según Pierri todo comenzó cuando Gasalla lo llamó porque las escrituras de su casa habían desaparecido. “Ahí nos pusimos en campaña y encontramos que Antonio tenía un tercer departamento que ni él recordaba, que tenía en la calle Juncal. Lo que yo he hecho fue preservar su patrimonio”, señaló. “Después estuvo el tema de los famosos muebles que le habían robado. Un día, su hermano, Carlos, me dijo: ‘Mire doctor, no es así, no le robaron nada. Los muebles los vendió Antonio’”, añadió. Las versiones del entorno del cómico no coinciden. Tampoco hay acuerdo en relación a la carta documento y la deuda de 30 mil dólares que Pierri asegura que Gasalla tiene con él.

