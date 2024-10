Guillermo Francella y Marynés: una cita a ciegas, un emotivo regalo de cumpleaños y la crisis que los tomó por sorpresa

En las últimas horas, Guillermo Francella fue noticia y no precisamente por su trabajo o algún nuevo reconocimiento a su carrera. En esta oportunidad, el actor ocupó los principales portales por un tema personal. Al parecer, el protagonista de El Encargado estaría separado de su mujer Marynés Breña, tras 36 años de matrimonio.

La primicia la dio Paula Varela en sus redes sociales. “Se separaron, pasaron una crisis muy profunda. Ambos siguen compartiendo eventos familiares, tienen una muy buena relación. En el último tiempo, a él se lo vio viajando con su hermano a Miami. Ella también habría viajado sola”, reveló la periodista de Socios del espectáculo.

Mientras que algunos advierten que la crisis de esta pareja viene de hace ocho años y que, a lo largo de este tiempo intentaron de todo para reflotar la pareja, lo cierto es que en las últimas apariciones públicas del actor, Marynés no estuvo a su lado; algo que llamó la atención ya que la exazafata siempre fue su compañera en estrenos, eventos y premiaciones. De hecho, en la entrega de los Martín Fierro de cine, el artista se mostró junto a su hermano Ricardo y tampoco mencionó en su discurso de agradecimiento a su compañera de vida, tras ganar con su serie El Encargado.

El actor junto a Marynés en los Premios Platino Prensa Premios Platino

Una ciega a citas que terminó en el altar

La noticia de esta crisis conmocionó a todo el mundo del espectáculo, ya que la pareja es muy querida dentro del medio . De hecho, a lo largo de estos 36 años que estuvieron juntos, María Inés Breña fue un gran pilar en la carrera y el crecimiento del actor.

Todo comenzó en septiembre de 1987 cuando se conocieron en un cumpleaños . Él era el hermano del agasajado y estaba dando sus primeros pasos en el medio, aunque no era ni un reflejo de lo que es ahora. Ella era azafata y la mejor amiga de la mujer del cumpleañero. En una especie de cita a ciegas, se conocieron y no se separaron nunca más. “Nunca me banqué mucho las presentaciones. Fue bastante fortuito. Era el cumpleaños de mi hermano, algo me habían dicho de que me querían presentar a alguien. Me senté frente a frente en la misma mesa y tuvimos una relación divina de entrada. Es una compañera de fierro”, le contó Francella a LA NACIÓN tiempo atrás.

A pesar de que ella tenía que volar tempranísimo a Río Gallegos, esa noche charlaron hasta muy tarde. Como el caballero que es, Guillermo se ofreció a llevarla hasta su casa para que se cambiara, agarrara la valija y se fuera a trabajar. Fue en la despedida que llegó el primer beso y el intercambio de números de teléfono.

“Es mi compañera de toda la vida. Era muy mocosa cuando nos conocimos. Compartimos mucho y lo que es más importante, nos hemos adaptado al paso del tiempo”, aseguró el actor que enseguida le propuso convivir. Sin embargo, ella “le puso los puntos” y le dijo que primero debían pasar por el altar. Así fue como, en septiembre de 1989, la pareja se casó y disfrutó de una luna de miel en Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas y un crucero por el Caribe. Él tenía 34 y estaba en pleno éxito con la comedia De carne somos, ella 23 y estaba decidida a formar una familia con ese hombre que, hasta el momento, tenía mucha fama de mujeriego.

Una sorpresa de cumpleaños

Pocos meses después, precisamente como regalo de cumpleaños del actor, Marynés le contó que estaba embarazada. El 22 de octubre de 1990, se convirtieron en padres de Nicolás Francella y, tres años después, agrandaron la familia con la llegada de Johanna ‘Yoyi’ Francella, que nació el 4 de diciembre. Ambos siguieron los pasos de su padre en la actuación, por lo que Guillermo y Marynés siempre estuvieron presentes en sus proyectos. “La paternidad es lo máximo, la exaltación de la felicidad. Como familia mantenemos una excelente relación. Tenemos dos hijos adorables, una relación de mucho compañerismo y somos muy, muy unidos”, confesó el artista.

Orgulloso del camino que tomaron sus hijos, agregó: “Nunca me imaginé en la vida que quisieran seguir mi carrera. Sí de mi hija, porque desde muy chiquita lo quiso, pero había que ver si se le daba. Ahora, verlos crecer en la actuación nos da mucha felicidad”, contó sobre estos jóvenes que crecieron entre bambalinas. “Los chicos han dormido en el moisés en un rincón del camarín, o en el bullicio de los restaurantes, adonde los actores solemos ir después de la función. Y los dos terminaron dedicándose al teatro. Johanna es quien siempre estudió actuación con convicción. Lo de Nicolás fue más azaroso, muy grato: teníamos en casa un actor de verdad. Estudiaba publicidad y teatro. Marcos Carnevale le quiso hacer una audición para Corazón de león y el resultado fue sorprendente”.

Marynés, Guillermo y Yoyi acompañando a Nicolás Francella en la avant premiere de Una flor en el barro Gerardo Viercovich

Feliz de la familia sólida que había formado junto a su compañera de vida, esa con la que compartió todos los momentos personales y profesionales más importantes, Francella había revelado en su momento cuál era el secreto para mantener el amor durante más de tres décadas: “Hay conexión, diálogo, lo conversamos todo (…) Ella es una mujer de fierro, que está siempre. Muy mancomunados, todos. Con mucho respeto mutuo”.

Una crisis profunda

Al parecer, y ante los rumores que comenzaron a circular en las últimas horas, el desgaste por el paso del tiempo subsumió a esta pareja en una larga crisis que no pudieron superar. Tras asegurar que el matrimonio viene remando esta situación desde hace ocho años, en el ciclo A la tarde contaron todo lo que hicieron para intentar superarla. “No es una situación nueva, hay ocho años de crisis. En los últimos cinco años lo que trataron de hacer para revincularse fueron viajes románticos, escapadas de pareja. A pesar de todo el trabajo que él tiene, siempre intentó abrir ventanas para poder escaparse”, aseguró el periodista Luis Bremer.

“La decisión la habría tomado ella ”, agregó Damián Rojo desde el panel de América. Si bien hasta el momento ninguno de los protagonistas salió a confirmar o desmentir estas versiones, el entorno de la familia asegura que Guillermo y Marynés siguen compartiendo eventos familiares junto a sus hijos.

LA NACION