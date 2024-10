Guillermo Francella y Marynés, su mujer, ante fuertes rumores de separación tras 36 años juntos

Luego de tres décadas de matrimonio, una de las parejas más estables del mundo del espectáculo argentino parece haber llegado a su fin . “Tengo que contar la separación de Guillermo Francella y Marynés [María Inés Breña], su mujer. Después de 36 años de estar juntos pasaron una crisis muy profunda y están separados”, expresó la periodista Paula Varela en sus redes y en Socios del espectáculo.

La periodista añadió que la separación se habría dado en buenos términos, ya que ambos “siguen compartiendo eventos familiares” y siguen manteniendo una relación cordial por el bien de sus hijos, Johanna y Nicolás.

El 21 de octubre, Francella asistió a la entrega de los premios Martín Fierro de Cine 2024, en la Usina del Arte, acompañado únicamente por su hermano, lo que llamó la atención de los medios.

En esa ocasión el actor fue galardonado con dos estatuillas: el Martín Fierro de Oro y el premio a Mejor actor por su interpretación en El Encargado. Durante su discurso, no hizo mención a su esposa y el detalle no pasó inadvertido. Según Varela, este silencio no hizo más que “alimentar los rumores que venían circulando”. “ Él estuvo en los Martín Fierro hace poco, subió al escenario y agradeció al público sin hacer ninguna referencia familiar”.

Francella agradeció las distinciones con una de sus clásicas frases: “Hermosa noche, ¿verdad?”, luego tuvo unas palabras para Aptra y para los creadores de la serie, Gastón Duprat y Mariano Cohn, así como para el guionista Emanuel Diez. También reconoció el apoyo constante de sus seguidores: “Me acompañaron a lo largo de toda mi vida con absoluta fidelidad”.

Guillermo Francella durante los Premios Martín Fierro de Cine 2024

El año pasado, durante los Premios Platino 2023, al recibir la distinción por Mejor interpretación masculina por su personaje de Eliseo Basurto, Francella, como de costumbre, agradeció a los creadores de la serie y también le dedicó el premio a su familia: “Compartir este reconocimiento con mi esposa Marynés y mis hijos es un orgullo inmenso” .

Incluso en las pocas entrevistas que dio en los últimos tiempos, el actor siempre guardaba un espacio especial para su familia, como su prioridad, por encima de su carrera. “Cuido mucho mi salud y tengo mucho cuidado con mi núcleo familiar. No soy nunca de los relajados, me importa todo. Mis hijos, mi esposa, mi madre cuando vivía. Me importa que vivan con cierta plenitud y que no pierdan eso. Soy una persona con miedos: a perder lo que amo, que son mis seres queridos”, expresó Francella.

Este lunes, la conductora de A la tarde (América), Karina Mazzocco, se hizo eco de la noticia de la posible separación de Francella y lo consultó con Luis Ventura, panelista del programa y amigo del actor de El encargado. El presidente de Aptra no solo defendió la privacidad del actor, sino que también rechazó las especulaciones sobre la crisis del matrimonio Francella. “ Estoy cansado de estos rumores, ¿qué prueba hay? Déjenlo tranquilo, que ganó el Martín Fierro de Oro. ¿Qué, todos los que van solos están separados en el Martín Fierro? “.

Sobre la relación de Francella con su hermano, quien lo acompañó a la ceremonia, Ventura explicó: “Yo a Guillermo lo conocí yendo a los lugares con el hermano, que es su mano derecha”. Asimismo, expresó que, aunque la ausencia de Marynés en el evento fue notoria, eso no implica una ruptura: “Antes de salir a decir lo que dijo, no lo vi en una situación de crisis”. Agregó también que, momentos antes de la ceremonia, Francella le había compartido su entusiasmo por un palco que había adquirido en Racing, comentando que “se lo veía muy contento”. Cuando le preguntaron si hablaron sobre su esposa, Ventura respondió: “Cada vez que te encontrás a un colega no le preguntás por su familia”.

Guillermo Francella y Marynés junto a sus dos hijos, Yoyi y Nico

Por su parte, Mazzoco se refirió a la posible crisis del matrimonio del actor que, según afirmaron, “viene enfrentando así 8 años”, y contó que el año pasado la pareja habría realizado “un viaje de reconciliación”, pero que “hace 10 meses tomaron la decisión de no exponerse más” en público.

Mientras Francella atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera y se prepara para un nuevo proyecto en las Islas Canarias, los rumores sobre una posible separación cobran fuerza. No obstante, tanto él como su esposa guardan silencio, sin confirmar ni desmentir las especulaciones sobre el fin de su relación.

LA NACION

