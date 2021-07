Gwen Stefani: de la traición de Gavin Rossdale a volver a creer en el amor gracias a Blake Shelton

A los 50 años y después de una gran decepción, la cantante volvió a enamorarse y decidió pasar por el altar de la mano de la estrella de la música country

Antonela Minniti PARA LA NACION

“Creo que desde una perspectiva romántica cuando te enamorás tan fuerte e inesperadamente y tan tarde en tu vida, pensás: ‘¡Me quiero casar con vos ahora!’ Esa es la primera reacción romántica”, aseguraba Gwen Stefani tiempo atrás. Después de separarse del padre de sus hijos, Gavin Rossdale, la cantante quedó con el corazón roto y con la certeza de que la oportunidad de encontrar un gran amor ya había pasado. Pero la vida da sorpresas y cuando menos se lo espera, el destino se interpone y el camino toma un rumbo diferente. La oferta de un trabajo nuevo como jurado en el reality show La Voz puso a Stefani cara a cara con un hombre que lo cambiaría todo: Blake Shelton. Una historia única y un amor en plena madurez que culminó seis años después con una boda, que inició un nuevo e importante capítulo en sus vidas.

Gavin Rossdale, el hombre con el que formó una familia

Después de una corta e intensa relación con el bajista de No Doubt, Tony Kanal, Gwen conoció al hombre con el que pasó gran parte de su vida. “La primera vez que lo vi y pude hablar con él, me quedé impresionada. Era completamente diferente”, admitía Stefani al hablar de Gavin Rossdale, el padre de sus tres hijos: Kingston, Zuma y Apollo. “De alguna forma él se las arregló para conseguir mi número de teléfono y eso fue todo. Creo que podría decirse que me acosó. Yo tenía 26 años, solo había tenido una relación seria en mi vida. Todavía vivía en casa de mis padres cuando conocí a Gavin”, recordaba.

Gwen y Gavin se casaron en 2002 AP

La primera vez que se vieron fue en 1995 cuando la banda que lideraba ella, No Doubt, fue telonera de Bush, el grupo que comandaba él, en Los Ángeles. Esa misma noche se besaron por primera vez y el resto fue historia. El 14 de septiembre de 2002 pasaron por el altar en Londres, aunque la fiesta la hicieron dos semanas después en California.

En diciembre de 2005, la cantante le contaba al mundo que uno de sus más grandes sueños se iba a hacer realidad con la llegada de su primer hijo. “¡Por favor! ¡Canten más fuerte para que mi bebé nos escuche!”, gritaba en un recital anunciando su embarazo. El 26 de mayo de 2006 finalmente nacía Kingston McGregor, a quien se sumaría dos años después Zuma Nesta Rock, nacido el 21 de agosto de 2008. Y para coronar su familia, a los 44 años Stefani decidió ser madre una vez más y el 28 de febrero de 2014 nació Apollo Bowie Flynn.

Gwen Stefani junto a los tres niños que tuvo con Gavin Rossdale: Kingston, Zuma y Apollo The Grosby Group

Una infidelidad de parte de él con la niñera de sus hijos le puso fin a la relación luego de 13 años. Gwen se enteró de esta traición a través del iPad de uno de sus pequeños, en donde encontró algunas imágenes subidas de tono que su marido intercambiaba con la joven. “Aunque ambos hemos llegado a la decisión consensuada de que ya no seremos socios en un matrimonio, seguiremos siendo socios como padres y estamos comprometidos a criar juntos a nuestros tres hijos en un ambiente feliz y sano”, anunciaron en 2015 a los medios, oficializando el fin de su matrimonio.

Así se los veía en 2007: eran una de las parejas rockeras preferidas Reuters

“Mis sueños se hicieron añicos (...) Todo lo que quise en mi vida era tener bebés, casarme, al igual que mis papás. Entonces recuerdo que pensé: ‘Tiene que haber una razón para todo esto’. Por supuesto que pasé por la autocompasión del ‘¿por qué a mí?’ y el sentir lástima por una misma, pero entonces empecé a entender: ‘Esto me pasó a mí y haré algo bueno de todo esto’”, decía meses después de separarse.

En enero de 2021 la relación terminaba por completo cuando desde el Vaticano la Iglesia Católica concedió la anulación del matrimonio de Stefani y Rossdale, dándole a ella vía libre para poder concretar una nueva unión religiosa con su actual prometido, el también músico Blake Shelton, y cumpliendo el deseo de ambos de que la iglesia pueda reconocer el nuevo vínculo como válido.

Blake Shelton, el hombre por el que volvió a creer en el amor

Gwen Stefani y Blake Shelton están comprometidos Instagram

Habían pasado tan solo tres meses desde su separación cuando el amor volvió a colarse sin pedir permiso en la vida de Stefani. Tanto ella como Blake Shelton estaban recién separados y atravesando arduos procesos de divorcio cuando comenzaron a trabajar juntos en La Voz, programa en el cual eran jurados y líderes de equipos. “Cuando estás en el lugar en el cual estábamos nosotros, te sentís traicionado y en el punto más bajo. Esa conexión que se formó cuando nos enteramos de lo que le estaba pasando el otro, todavía está”, explicó él durante una entrevista con la revista People al recordar cómo comenzó la relación. El cantante de música country acababa de iniciar el proceso de divorcio de Miranda Lambert, con quien había comenzado a salir en 2011.

Poco tiempo después de oficializar el romance, los artistas publicaron su primera canción juntos. “Go Ahead and Break My Heart” fue el primer sencillo que cantaron a dúo, publicado en el álbum que Shelton sacó en 2016. “Vos sabés que estoy roto y no confío en nadie, lo último que necesitaba era enamorarme. Tu me pusiste a soñar y a pensar, tengo algo de esperanza y no hay nadie más a quien quiera conocer”, dice la letra de la canción. Un año después, volvían a cantar juntos en el disco navideño que lanzó ella, en donde interpretaron “If I’m Honest”.

Gwen Stefani y Blake Shelton con los tres hijos de ella: Kingston, Zuma y Apollo The Grosby Group

“Después de haber atravesado muchos momentos difíciles, siento que por fin llegué a un lugar en donde encontré a alguien que se terminó convirtiendo en mi mejor amigo, alguien en quien puedo confiar, apoyarme y con quien compartir la vida. Estamos tratando de disfrutar del momento lo más que podamos”, explicó Gwen cuando le preguntaron sobre su relación con Shelton.

El artista se adaptó rápidamente a la vida familiar de Stefani y se convirtió en una figura paterna para sus tres niños, al punto que ella cada día del padre lo saluda publicando fotos con los pequeños, especialmente con el más chiquito, Apollo, a quien conoció cuando era tan solo un bebé. “No sé si ser padrastro es menos o más difícil que ser un padre biológico ¿Sabés? Yo tuve un padrastro en mi vida que es uno de mis grandes héroes, lo amo y lo admito, es como un papá para mí. Tengo un ejemplo en mi vida de cómo hacer esto y lo que busco lograr, me lo tomo muy en serio”, decía sobre su relación con los chicos durante una entrevista con The Ride with Kimo & Heather. “No puedo imaginarme la vida sin estos niños”, admitía después.

Gwen Stefani y Blake Shelton se casaron en una ceremonia íntima y privada

“Mi corazón se acelera... ¿Qué amo de Blake? ¿Y qué amamos todos de Blake? Él es un buen hombre, uno de los seres humanos más generosos y con los pies en la tierra que conozco. Suena todo muy genérico, pero es realmente cierto”, decía ella al hablar de su pareja durante una entrevista en el programa Today. “Es muy talentoso y único. Realmente es mi mejor amigo y estoy muy emocionada de tener alguien en mi vida con quien tengo una chance para ser feliz por mucho tiempo. Todo es una gran bendición y un milagro”, agregaba.

En octubre de 2020 la relación tomó un nuevo rumbo cuando decidieron comprometerse. “Sí, por favor”, escribió ella al subir en su perfil de Instagram una foto en donde se la ve mostrando el anillo y besando a su amado. “Gracias por salvar mi 2020... y el resto de mi vida. Te amo. ¡Escuché un sí!”, publicó él en su propia cuenta, en la que compartió la misma imagen.

“Creo que comprometernos fue algo natural. Es gracioso porque él básicamente tenía el anillo, justo era cerca de mi cumpleaños y yo me estaba poniendo un poco ansiosa”, admitió la cantante. “Pensé, ‘esperá un minuto, ¿Qué estamos haciendo?’ Me puse un poco insegura, pero fue en el momento justo”, admitió.

Después de varios meses de preparativos, el 3 de julio de 2021 finalmente pasaron por el altar en una ceremonia íntima celebrada en el rancho de Oklahoma que posee el músico country. Allí, según confirmó el portal Page Six, Shelton le construyó a Stefani una capilla para el gran día. A través de sus redes sociales la pareja compartió algunas imágenes de la boda. “Los sueños se hacen realidad”, escribió ella feliz y agradecida con la vida por haberle dado la oportunidad de enamorarse otra vez y formar esa familia que tanto deseó desde niña.