escuchar

Una amistad que parece ser el preludio de una sorprendente historia de amor, un romance efímero que terminó sin que la prensa pudiera advertirlo, el casamiento que nadie esperaba entre dos artistas que vienen de mundos opuestos... En esta nota, recordamos relaciones que causaron shock cuando fueron confirmadas por sus protagonistas.

*Nicole Kidman y Lenny Kravitz

Lenny Kravitz y Nicole Kidman en una fiesta en el año 2003 Instar Images/The Grosby Group

Cuando Nicole Kidman se divorció de Tom Cruise, en medio de un amplio abanico de especulaciones vinculado al actor y la Iglesia de la Cienciología, la actriz confesó sentirse perdida. De hecho, cuando obtuvo el premio Oscar en 2003 por su interpretación de Virginia Woolf en Las horas, Kidman brindó un sentido discurso de agradecimiento que denotaba una gran felicidad por ser reconocida por la industria, pero puertas adentro estaba viviendo una situación de profunda angustia.

“Me encontraba sentada en el hotel Beverly Hills, con la estatuilla dorada en mano, y lo que sentí fue algo extraordinario: nunca en mi vida había estado tan sola”, recordó en el marco de la conferencia Women in the World, en Londres. Ese mismo año, Kidman conoció al músico Lenny Kravitz , con quien comenzó un romance cuyos detalles se conocieron una vez que el vínculo ya estaba disuelto .

La pareja había decidido comprometerse e incluso alquilaron una casa para poder estar juntos, lejos del ruido mediático. Esta información fue provista por Kidman, cuando ya estaba casada con su actual marido, el cantante country Keith Urban, con quien cruzó caminos en 2005 y tras concluir una breve relación con el rapero Q-Tip que también supo cómo preservar de los flashes.

En una charla con el presentador Andy Cohen, Kravitz fue consultado sobre cómo se sintió al ver que Kidman trabajó estrechamente con su hija Zoë en las dos temporadas de la serie Big Little Lies. “Me pareció muy interesante, y la verdad es que todos somos amigos, así que está todo bien”, expresó el artista demostrando así que su efímero e impensado vínculo con la actriz terminó en los mejores términos .

*Gwen Stefani y Blake Shelton

Gwen Stefani y Blake Shelton en una entrega de los Grammy

La chica punk y el cantante country parecían no tener absolutamente nada en común, pero demostraron que los prejuicios no hacen más que limitar los vínculos. Gwen Stefani venía de un arduo proceso de divorcio de su primer marido, Gavin Rossdale, con quien se casó en 2002 y tuvo tres hijos. En 2015, se anunció la separación definitiva de los artistas, en medio de rumores de infidelidad por parte del cantante de Bush.

El mismo año, quien también se encontraba navegando un divorcio era el músico Blake Shelton, quien le había puesto punto final a su matrimonio con Miranda Lambert . En ese caso, también se trataba de un divorcio conflictivo, con acusaciones de relaciones extramatrimoniales que habría tenido la artista.

Gwen Stefani y Blake Shelton, ambos venían de duros divorcios y encontraron en el otro consuelo y la confianza de volver a enamorarse

La exNo Doubt y el intérprete de “Austin” se conocieron en esa etapa convulsionada de sus vidas cuando ambos fueron convocados para ser jurados en el reality The Voice , en el que se hicieron muy amigos, y cuyos intercambios eran celebrados por el público. “Gwen salvó mi vida”, llegó a decir Shelton, quien sumó: “¿Qué otra persona iba a entender lo que era atravesar un divorcio de alto perfil de otro cantante? Ustedes no saben la cantidad de cosas similares que ambos hemos vivido”.

De esas charlas post-grabación del programa surgió el amor y en junio de 2015 no dudaron en anunciarlo al mundo. Shelton y Stefani se volvieron inseparables, se comprometieron en 2020, y se casaron en 2021 en el rancho del artista en Oklahoma. Además celebran cotidianamente su amor con sus fans compartiendo videos e imágenes en sus redes sociales y lanzando duetos exitosos tales como “Nobody But You” y “Happy Anywhere”.

Gwen Stefani y Blake Shelton se casaron en una ceremonia íntima y privada

“Después de haber atravesado muchos momentos difíciles, siento que por fin llegué a un lugar en donde encontré a alguien que se terminó convirtiendo en mi mejor amigo, alguien en quien puedo confiar, apoyarme y con quien compartir la vida ”, expresó Stefani sobre su “revancha” en el amor.

*Alanis Morissette y Ryan Reynolds

Alanis Morissette y Ryan Reynolds: todo terminó con una ruptura que afectó mucho a la cantante Grosby Group

En plena fiesta de cumpleaños de la actriz y conductora Drew Barrymore, los canadienses Alanis Morissette y Ryan Reynolds conectaron con celeridad y se prometieron seguir en contacto en otras circunstancias. En efecto, ambos empezaron una relación en 2002 que, como la que protagonizaron Gwen Stefani y Blake Shelton, era etiquetada por la prensa como “atípica”. Sin embargo, aunque ambos venían de mundos diferentes, su vínculo era sólido y por eso decidieron dar un paso más allá y comprometerse dos años después de iniciado su noviazgo.

Dicho compromiso empezó a extenderse y ninguna de las partes pudo evitar las preguntas respecto al estado de su relación. Finalmente, obtuvieron la respuesta en 2007 cuando se comunicó la ruptura definitiva. Ese mismo año, el actor de Deadpool se enamoró de Scarlett Johansson, y pasó por el altar con la actriz al año siguiente , lo que habría dejado devastada a Morissette .

La artista expresó su dolor a través de duras composiciones del melancólico disco Flavors of Entanglement, editado en 2008, y entre cuyas canciones se encuentran las reveladoras “Not as We” y “Torch”, vinculadas al desamor padecido.

“Fue muy catártico hacer ese disco porque pude hablar del dolor de esa ruptura, pude aceptar que estaba increíblemente rota hasta que llegó el momento de salir de ese estado, de no resistirse al proceso, y de rehacer mi vida”, expresó la cantante, quien remarcó que siempre le va a desear lo mejor a Reynolds, una persona que inspiró algunas de las canciones más bellas de su discografía.

*Anna Wintour y Bill Nighy

Anna Wintour y Bill Nighy se dejaron ver este año en la gala del MET Taylor Hill - Getty Images North America

Si bien hasta el día de hoy ellos niegan cualquier clase de vínculo romántico, lo cierto es que la prensa no pudo evitar hablar de su inesperada llegada en conjunto a la gala del MET de este año . Los británicos Anna Wintour, de 74 años, y Bill Nighy, de 73, fueron vistos tomados del brazo en el famoso evento y no tardaron en generarse especulaciones sobre su relación. Como consecuencia, el actor nominado al Oscar se vio compelido a brindar declaraciones a la prensa sobre el lazo que lo une a la editora de Vogue.

De acuerdo a la publicación inglesa The Sun, Bighy negó cualquier tipo de relación romántica entre él y Anna y aseguró que son “grandes amigos”. “Bill y Anna simplemente han sido grandes amigos durante dos décadas”, agregó un vocero del actor de Realmente amor en diálogo con un periodista de The Mirror, para luego afirmar que “no están en una relación”.

La pareja en la premire de Living, film por el que el actor fue nominado al Oscar Getty Images

Este año no fue el primero en el que se mostraron juntos y cómplices. En 2015 también compartieron eventos, y en 2021 fueron captados por las cámaras en Roma en lo que fue descrita como “una cena romántica llena de rosas rojas”. Al año siguiente, Anna le demostró su apoyo incondicional a Nighy en el estreno del film por el que fue nominado al premio de la Academia, Living.

Recordemos que el intérprete cultiva un bajo perfil y que estuvo casado en una sola oportunidad, con la actriz Diana Quick (madre de su hija, Mary), mientras que Wintour se divorció de Shelby Bryan en 2020. Por lo tanto, aunque ambos aseguren que son solo amigos inseparables, ciertas imágenes que denotan una incuestionable cercanía parecerían indicar lo contrario.

*Shailene Woodley y Aaron Rodgers

Shailene Woodley y Aaron Rodgers, pareja inesperada que no prosperó Matt Stroshane

La pareja que conformaron Shailene Woodley y Aaron Rodgers había empezado con el pie derecho. Tanto la protagonista de Misántropo como el jugador de la NFL parecían tener en común una personalidad reservada, por lo que no solían hablar de su relación con frecuencia, excepto en contadas ocasiones. “Cuando nos comprometimos decidimos que no se lo íbamos a decir a nadie, guardamos el secreto por mucho tiempo, disfrutando del amor en nuestra pequeña burbuja”, declaró Woodley sobre su vínculo con la estrella de fútbol americano con quien se comprometió en 2021, un año después de conocerse.

“He tomado decisiones en mi vida últimamente que me ubicaron en un mejor lugar, es como que todo se está acomodando y estos meses fueron muy divertidos, y todo empieza por el amor”, manifestaba a su vez el deportista en septiembre de 2020. El anuncio oficial del compromiso lo hizo Woodley en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. “Queríamos decirlo antes de que se nos adelantara otra persona”, aclaró Shailene. “Por eso guardamos la noticia por meses, y realmente no puedo creer la reacción que hubo, lo cual nos llevó a seguir preservando la relación. Cuando conocí a Aaron, conocí como un nerd al que le gusta el programa Jeopardy que da la casualidad que es un gran jugador, pero no crecí en un contexto en el que se miraba deportes”, confesó la actriz risueña, en alusión a los diferentes mundos que habitaron antes de enamorarse.

La pareja no pudo con sus obstáculos y se separó The Image Direct/The Grosby Group

La actriz aseguró que, antes de contar sobre el compromiso, tenía “esa sensación de que éramos personas anónimas” y que por eso pudieron conocerse en profundidad, “porque no teníamos caos alrededor”. Sin embargo, ese deseo de casarse se disipó tan solo un año después cuando en 2022 anunciaron su abrupta separación.

A diferencia de otras oportunidades, Woodley dio a conocer, a través de un vocero, parte de las razones por las que la relación no funcionó, entre ellas, por “cómo Aaron priorizaba su carrera por sobre cualquier cosa” y “un cierto arrepentimiento de su parte de casarse con Shailene” . De acuerdo a fuentes cercanas a la actriz que dialogaron con la publicación In Touch, Woodley “estaba muy triste” por cómo el deportista “vivía relegándola”.

Hace unos meses, la exBig Little Lies habló con la revista Porter sobre la ruptura con honestidad brutal: “Fue el momento más difícil y oscuro de mi vida”.