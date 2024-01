escuchar

Coachella es uno de los eventos musicales más importantes y convocantes de la agenda internacional. Cada año, durante dos fines de semana consecutivos, miles de personas se reúnen en el desierto de Indio, California, para disfrutar de presentaciones de algunos de los artistas más populares del momento.

Con seis escenarios en total -Coachella, Sahara, Outdoor Theater, Mojave, Sonora y Gobi- el evento comenzará el viernes 12 de abril y terminará el domingo 21, con presentaciones de artistas reconocidos mundialmente como Lana del Rey, el artista argentino Bizarrap, Tyler The Creator, Young Miko, Sabrina Carpenter, Blur, Doja Cat y J Balvin, entre muchos más. Además, el festival contará entre sus máximas apuestas al regreso de No Doubt a los escenarios. El evento se realizará en el Empire Polo Club, en el desierto del valle de California, y contará con la presencia de más de 160 artistas de todo el mundo.

Tras casi una década desde su último show, No Doubt anunció su regreso para participar del tradicional festival. Así lo comunicó la propia banda a través de un video publicado en sus redes sociales. En el simpático video -musicalizado con su clásico “Just a Girl”- la cantante Gwen Stefani, el bajista Tony Kanal, el baterista Adrian Young y el guitarrista Tom Dumont bromearon sobre si era momento de reunirse para un show. Poco después de la publicación se anunció la grilla de Coachella 2024 con la confirmación de la presencia de la banda. Por su parte, No Doubt celebró el encuentro musical con un mensaje para todos sus seguidores: “¡Nos vemos en el desierto este abril! ”.

No Doubt regresa a los escenarios y Coachella será la primera parada

Con su reencuentro para Coachella, la banda se suma a un importante listado de grupos que decidieron regresar a los escenarios de la mano del icónico festival. Jane’s Addiction, Pixies, Rage Against the Machine, The Stooges y Guns ‘N Roses (con Axl Rose, Slash y Duff McKagan) fueron otras de las apuestas del festival.

No Doubt obtuvo reconocimiento internacional durante la década del 90 con su tercer disco, Tragic Kingdom, con hits como “Don´t Speak” y “Just a Girl”. En 1997, como parte de su gira de presentación del disco, la banda se presentó en el estadio de Ferro, en Buenos Aires, como apertura de la segunda visita de David Bowie a la Argentina, en el marco del Festival Rock and Pop.

¿Cuánto cobran los artistas principales en Coachella?

En la edición 2023 de Coachella, Rosalía se lució con un show impactante FRAZER HARRISON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hay mucha especulación sobre el cachet de las cabezas de cartel en Coachella. Si bien la información escasea en cuanto a los detalles económicos, algunos medios especializados en música se animaron a confirmar el pago de algunos de los artistas más destacados y compararon en especial el de dos pesos pesados: Beyoncé y Ariana Grande, que se presentaron en 2018 y 2019 respectivamente.

Muchos se sorprendieron al saber que Grande habría cobrado el doble que su predecesora. Variety informó que la artista recibió ocho millones de dólares, mientras que algunos reportes iniciales señalaban que Beyoncé habría ganado cuatro. Ante el revuelo, Billboard confirmó que en realidad habían sido entre ocho y 12 millones.

Al parecer, según dijeron diversas fuentes a The Blast, la confusión de los cuatro millones se debió a que esa sería la cantidad asignada para los artistas principales en cada uno de sus dos fines de semana en el tope del line up.

