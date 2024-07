El desnudo de Gatúbela. A los 57, Halle Berry compartió una audaz producción fotogtráfica con sus dos gatitos rescatados

Escuchar

Veinte años atrás, mucho antes de que Joaquin Phoenix pintara con rimmel una sonrisa siniestra en sus labios y se convirtiera en el Joker, Halle Berry protagonizó la primera película basada íntegramente en una villana de DC. Cuando la actriz se calzó el traje de cuero y la máscara de Gatúbela, no era precisamente una amante de los gatos. En aquel momento, tenía dos perros a los que adoraba, pero los felinos le resultaban antipáticos y muy distantes. Durante el rodaje, pasó largas horas interactuando con 43 gatos adiestrados. Uno de ellos, de pelaje naranja y blanco, llamó su atención y conquistó su corazón. Terminó adoptándolo y lo llamó Play Dough.

La película obtuvo críticas no muy buenas, pero a ella no pareció importarle mucho: “Fue uno de mis papeles mejor pagados, y eso no tiene nada de malo. No quiero sentirme como ‘Oh, solo puedo hacer cosas dignas de un premio’. ¿Qué es una actuación merecedora de un premio? Era una gran oportunidad para que una mujer de color fuera una superheroína. ¿Por qué no iba a intentarlo?”, explicó alguna vez.

Lo cierto es que si bien aquel film no sería el más recordado de su exitosa carrera, sí cambió su vida para siempre. “Me convertí en una amante de los gatos, por eso”, le dijo a Entertainment Weekly. Y agregó: “Acabo de rescatar a cuatro gatitos que encontré en mi jardín hace tres semanas. Soy una Gatúbela de pies a cabeza por esa experiencia y las relaciones con esos seres hermosos. Esa experiencia me cambió”.

Aquella entrevista fue parte de una serie de reportajes que Berry brindó a propósito de los 20 años del estreno de la película. Como agradecimiento a aquel medio, y refiriéndose al aniversario, Berry compartió la semana pasada en sus redes un clip con algunas imágenes del film. “¡Veinte años de Gatúbela! ¿Quién iba a imaginar que esta película sería tan querida tanto tiempo después; mucho más de lo que lo fue en el momento de su lanzamiento, en 2004?”, expresó junto a las imágenes.

“Gracias por hacer que el elenco y equipo originales reflexionen sobre la realización de esta película y su compleja historia. Y gracias a los fans que han abrazado a Gatúbela. Patience Phillips finalmente está recibiendo su merecido. ¡Miau!”, concluyó.

Este martes, al cumplirse efectivamente los veinte años del estreno, la actriz volvió a recurrir a sus redes para rendirle un homenaje a aquel film y aprovechó la ocasión para presentar a dos de aquellos gatitos que acababa de rescatar.

“Y todavía... ¡Miau! Hoy se cumplen 20 años desde que tuve el honor de darle vida a este icónico personaje. Ella siempre estará cerca de mi corazón y yo siempre seré Patience Phillips, también conocida como Gatúbela”, escribió, junto a una serie de fotografías. En la primera, se la ve en ropa interior negra, con el antifaz del personaje y sin sostén, sosteniendo dos gatos, uno blanco y negro y el otro íntegramente negro.

Luego, contó que esas “bellezas negras” aparecieron en su patio buscando a su madre y le agradeció a una de sus amigas por haberla ayudado en el proceso de rescate. El 27 de julio, junto a otra serie de imágenes en las que se la ve junto a los nuevos integrantes de la familia, explicó: “¡Les presento a Boots y Coco! ¡Encontré a estos dos pequeños bebés peludos en mi patio junto con sus dos hermanos y su mamá! Esterilicé a la mamá, la liberé de vuelta en mi patio y ahora es nuestra gata al aire libre. A los otros dos bebés les he encontrado un hogar para siempre y estos dos son nuestros nuevos amores. ¡Es una casa muy habitada!”.

