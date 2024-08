Harvey Keitel: su paso por la Argentina, la historia que lo “enamoró” y un mano a mano con Fernán Mirás y Carola Reyna

Escuchar

Harvey Keitel estuvo tres semanas en la Argentina y ayer se despidió del país para partir rumbo a los Estados Unidos. Lo suyo no fue una visita social, sino todo lo contrario: estuvo a pleno rodando el último film del director argentino Rodrigo H. Vila, The Letter, junto a su colega, la actriz Britt Robertson.

En The Letter, Finn (Keitel), un veterano de guerra, quiere escribirle una carta de despedida a su hija y para ello decide contratar a una escritora, Julia (Robertson), que acepta el trabajo porque necesita plata. Por supuesto, este es el comienzo de una relación de dos personajes desesperados -por diferentes situaciones- que al irse conociendo irán convirtiéndose en amigos y, a la vez, verán sus vidas transformadas.

Pero, ¿cómo terminó Keitel filmando en la Argentina con un director local? Para contar esta historia hay que trasladarse a 2019, cuando por primera vez trabajaron juntos en el largometraje The Last Man. Desde ese entonces, Keitel y Vila comenzaron una relación que se mantuvo hasta ahora . El actor había quedado muy conforme con el trabajo del director argentino y le insistía para volver a filmar juntos, pero al principio, Vila creyó que solo eran palabras de camaradería. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que no era así, Keitel realmente quería volver a filmar con él. Fue entonces que Vila junto al guionista Sebastián Meschengieser escribieron una historia pensando en el actor y se la enviaron. Y a Keitel la propuesta le interesó tanto que el proyecto se concretó este año y ahora, está atravesando sus últimas etapas de realización.

Harvey Keitel quería volver a trabajar con el argentino Rodrigo H. Vila y le insistió para que eso sucediera RS Fotos

En diálogo con LA NACIÓN, Vila contó que se trata de un proyecto “totalmente independiente”, “100% de acá” , realizado por su productora, Cinema 7 films, y Non Stop films, y con la producción ejecutiva de Dalila Zaritzki (con quien trabajó en The Last Man también) y Colette Aguilar.

“The Letter se va a estrenar el año que viene, si Dios quiere en un festival importante, ahora mismo estamos tratando de cerrar cuál será”, asegura el director, feliz de haber podido concretar este proyecto y también de haber trabajado nuevamente con Keitel.

-¿Cómo comenzó tu relación con Harvey Keitel?

-Filmé hace 7 años con él The Last Man y quedamos en muy buena relación. Y él siempre insistió en volver a filmar juntos. Al principio dije ‘me lo dice por decir, pero no es tan así', pero después siguió insistiendo. Entonces le dije a Dalila (Zaritzki): “Vamos a tener que armar un proyecto para Harvey”. Pero es difícil hacer un proyecto con un protagónico de alguien de más de 80 años.

-Entonces...

-Hablé con Sebastián Meschengieser, pensamos una historia para Harvey, él tiene 85 años... Y le mandamos un guion y se enamoró de la historia.

-¿Cómo es trabajar con Keitel?

-Él es un animal de cine, trabaja hasta el último día. Me sorprendió y me emocionó que le gustara tanto el guion y quisiera hacerlo.

-¿Cuánto tiempo estuvo en el país?

-Estuvo tres semanas grabando y se comprometió tanto con la película que, durante este tiempo, no hizo ninguna salida social. Él es un actor de método, fue al Actors Studio, entonces una vez que se mete en el personaje, no sale ...

-¿Y qué sensación te quedó del rodaje?

- Su actuación es memorable. Hubo escenas que todos los técnicos lagrimeaban detrás de cámara. Y también hay que hablar de su partenaire, Britt Robertson. Ella tiene 34 años e hicieron una dupla hermosa. La película es una comedia dramática. Hay risa y hay emoción.

El director argentino Rodrigo H. Vila quedó muy conforme con la elección y el trabajo de Britt Robertson como partenaire de Harvey Keitel Tommaso Boddi - WireImage

-¿Y cómo llegó Robertson a esta producción?

-Queríamos una actriz de su edad y de su physique du rol. Teníamos varias candidatas. Le enviamos el guion y le encantó, después hicimos un Zoom, le propusimos sumarse y se sumó. Pero teníamos que ver si había buena onda con Harvey...

-¿Y...?

-Tuvieron una relación hermosa. Es más, terminaron bailando un tango en el set . Fue una combinación hermosa de dos generaciones dispares.

-¿Cómo sigue ahora el proyecto?

-Hoy terminamos de filmar. Harvey se fue ayer y hoy se va Britt. Después tenemos unas semanas de filmación en los Estados Unidos, en Brooklyn más precisamente. Igual ya empezamos el montaje y la postproducción y la idea es que la película esté lista en diciembre o a más tardar en enero. Luego, la idea es presentarla en algún festival importante, eso estamos cerrando ahora.

Fernán Mirás junto a Harvey Keitel durante el rodaje del film The Letter AFP

-¿Hay actores argentinos en el film?

-Sí, la mayoría son actores extranjeros, pero sí trabajan Fernán Mirás y Carola Reyna, y ambos tuvieron un mano a mano con Harvey Keitel . Para mí, tanto Fernán como Carola son dos actorazos y los quiero mucho. Con Mirás ya trabajé en el film Casi muerta, le propuse dirigir ese proyecto y yo lo produje. Y ahora quería sumarlo a esta película.

Vila asegura que tanto Keitel como Robertson terminaron encantados por haber filmado en la Argentina y destacaron la “buena onda” y la “camaradería” que hubo durante el rodaje. “Los actores de afuera salen encantados de los equipos técnicos argentinos. Britt estaba enloquecida con todo lo que vivió, es más fue a la cancha de Boca, probó mate y tomó Fernet . Y me aseguró que quiere volver a la Argentina de vacaciones junto a su marido”.

Y remarcó el director: “A veces todo es muy duro de realizar acá, por el tema económico, pero no nos damos cuenta del potencial que tenemos. Cuando vienen los actores de afuera a filmar acá y ven lo que filmamos, les encanta. Acá pueden respirar el cine, el cine creativo, no el empaquetado”.

