Hilaria y Alec Baldwin serán los protagonistas de un reality show junto a sus siete hijos: “Te invitamos a nuestra casa”

Después de atravesar algunos años tormentosos, debido al accidente ocurrido en el set de Rust en donde el actor mató sin querer a la directora de fotografía Halyna Hutchins, Alec Baldwin y su esposa, Hilaria, están listos para dar noticias más coloridas, esta vez protagonizando un reality show junto a sus siete hijos.

Este martes, el actor de 30 Rock y su mujer anunciaron oficialmente que en el 2025 llegara The Baldwins a la pantalla del canal TLC . En el clip, publicado en Instagram, ambos presentan entre bromas a su numerosa descendencia. “Tenemos que hacer un anuncio”, dijo la cofundadora de Yoga Vida a la cámara antes de ser interrumpida por un cómico efecto de sonido de disco rayado. “Por favor no”, dice Alec en tono de alerta, a lo que ella le responde: “¡No! Por supuesto que no.... Ya no vamos a tener más hijos”.

A continuación, el video muestra a la numerosa familia en acción, con los niños corriendo por la casa y posando junto a sus padres para un retrato grupal. En las imágenes se puede ver a Ilaria Catalina Irena, de 19 meses, María Lucía Victoria, de 3 años, Eduardo Pao Lucas, también de 3, Romeo Alejandro David, de 5, Leonardo Ángel Charles, de 7, Rafael Thomas, de 8, y Carmen Gabriela, de 10. Además, el actor es padre de Ireland, de 28 años, fruto de su relación con Kim Basinger.

“Te invitamos a nuestra casa para que experimentes los altibajos, lo bueno, lo malo, lo salvaje y lo loco ”, continúa diciendo la estrella de Boss Baby en el teaser, mientras ruedan más vídeos familiares. “El hogar es el lugar donde más nos gusta estar”, añade. El adelanto de 50 segundos concluye con los padres y sus siete “baldwinitos” en el sofá, gritando “¡Somos los Baldwin!” para las cámaras.

La noticia de un posible reality protagonizado por la familia Baldwin salió a la luz el año pasado, cuando una fuente cercana a las estrellas le dijo a la revista People que Alec e Hilaria estaban trabajando en el proyecto que “ofrecería una mirada al interior de su vida”.

“Están emocionados, pero solo lo harían si fuera un retrato auténtico de lo que son como familia”, dijo esta persona en su momento. “ Todos los niños tienen personalidades muy divertidas e Hilaria y Alec saben cuánto interés hay en sus vidas ”, agregó. La fuente también compartió que ambos padres estaban dispuestos a dar a los espectadores “una mirada detrás de escenas en la crianza de una familia grande”.

A pesar de la enorme familia que han formado, la maternidad no ha sido del todo fácil para Hilaria, y así lo hizo saber en sus redes sociales hace un tiempo, donde compartió posteos sobre las dificultades de ser madre de siete pequeños. Poco después de la llegada de la más pequeña, Ilaria, compartió una foto de la beba y le escribió: “Estamos agotados, tratando de hacer malabares con esta transición... Tratando de ser los mejores padres posibles para tus hermanos, tratando de estar lo más presentes y activos posible, mientras también busco tener compasión por mi cuerpo que acaba de tener un bebé. Es un equilibrio duro y no creo que lo haga muy bien, ya que me duele el corazón de una manera muy fuerte cuando siento que no le estoy dando lo suficiente a todos mis hijos“, escribió a modo de catarsis.

Más allá de este descargo, ambos padres suelen compartir las aventuras de los pequeños a través de Instagram, ya sea con fotos y videos, mostrando la gracia de cada uno y los desafíos de tener una familia tan grande en estos tiempos. A través de estos retratos, el público logró encariñarse con la familia, razón por la cual el canal TLC hoy en día busca mostrarle al mundo lo que sucede puertas adentro.

