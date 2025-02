Kristin Davis y la “vergonzosa” razón por la que no quería terminar su noviazgo con Alec Baldwin: “Es la verdad”

En 2001, Kristin Davis tuvo un romance fugaz con Alec Baldwin. A pesar de que nunca hizo referencia a esta relación, en las últimas horas decidió hablar del tema y revelar la razón por la cual durante un tiempo se resistió a ponerle fin a la relación.

La protagonista de Sex and the City, de 60 años, hizo una aparición en el programa Literally! with Rob Lowe, en donde el conductor le preguntó sobre su noviazgo con la estrella de 30 Rock. “ Una de las mejores cosas de Alec Baldwin, cuando salí con él, era que tenía una casa completamente increíble en Amagansett ”, dijo Davis entre risas.

“Recuerdo que estaba en el trabajo y decía: ‘Sarah [Jessica Parker], no sé si va a funcionar lo de Alec y yo, pero me encanta esa casa’. Esa fue literalmente una de las pocas veces que me sentí así”, agregó. “¿Sabés? No quería terminar la relación con esa persona porque me gustaba su casa. Me da vergüenza decirlo en voz alta, pero es verdad ”, confesó.

El amor por la casa era sin duda mutuo. Baldwin, ahora de 66 años, compró la propiedad de 3000 metros cuadrados, construida originalmente en 1740, en 1996 por 1.7 millones de dólares. Con el tiempo, le hizo algunas reformas, ampliándola y poniéndola en venta en 2022. En 2024, el actor compartió un recorrido en video de la propiedad señalando que se enamoró de ese lugar desde el momento en que había llegado. El mes pasado volvió a publicarla por 19 millones de dólares -una rebaja de 10 millones respecto al precio de venta de 2022-, pero aún no ha encontrado comprador.

Esta revelación por la mansión se produjo después de que Lowe le pidiera a la actriz que identificara al misterioso actor que la engañó después de que ella le prestara dinero en la década de 1990. La estrella de And Just Like That... negó que fuera Baldwin -quien en ese momento ya era conocido por su trabajo en Beetlejuice y otras películas- y explicó que el actor “era muy rico cuando” salieron juntos. “¡Nunca hubiera necesitado prestarle 5.000 dólares a Alec Baldwin, Dios mío!”, exclamó.

“¡Nunca hubiera necesitado prestarle 5.000 dólares a Alec Baldwin, Dios mío!”, exclamó la actriz luego de que Rob Lowe le preguntara si era el protagonista de Beetlejuice quien había dejado de hablarle luego de recibir un préstamo de su parte instagram.com/iamkristindavis

Luego de esto, se negó a decir el nombre del enigmático hombre. “ Me siento muy mal por haber contado esa historia, Rob. Porque ahora el hombre sin nombre es un estafador para todos, pero en ese momento era un actor sin trabajo , gente”, dijo. “No puedo decir el nombre. Te lo diré la próxima vez que te vea”, añadió.

Hace unas semanas, la actriz había contado sobre esta estafa que vivió en manos de una expareja. “Cuando fui a su casa vi avisos por todas partes que decían que le cortarían la electricidad, ya sabés, esos avisos que recibís cuando no podés pagar las facturas. Estaban por toda su casa”, reveló justificando su decisión.

A su vez, contó que este actor desempleado había chocado su moto, con la que solía ir a las audiciones. “Era como se movía por la ciudad para ir a sus audiciones. Entonces, le pregunté: ‘¿Puedo prestarte algo de dinero?’ Probablemente debería haberlo pensado mejor. Le presté este dinero y luego... Dejó de llamar ”, recordó en diálogo con su invitada, la también actriz Sarah Wynter. “Era algo casual, ¿verdad? Pero probablemente debería haberme dado cuenta. Pensé: ‘Puedo ayudar, debería ayudar a este chico. Es muy talentoso’. Y de verdad lo era. Le presté dinero, creo que fueron 5 mil dólares, y después dejó de llamarme”, repitió Davis, asumiendo que ella también sufrió un “ghosteo” en carne propia.

A principios de este mes, Davis apareció en la portada de la revista People y reveló algunas cosas sobre su vida amorosa y las citas, señalando que esto último no ha sido una prioridad para ella en los últimos tiempos. “Las citas son difíciles para una madre soltera. Mis amigos piensan que debería tener citas, porque la vida es corta”, contó Davis, que es madre de Gemma Rose, de 13 años, y Wilson, de 7. “Sarah Jessica me iba a poner en una aplicación de citas. Le dije: ‘Sarah Jessica, te voy a matar ¡No lo hagas!‘”, reveló entre risas.

LA NACION