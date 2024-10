Hugh Jackman y un desgarrador mensaje por la desaparición de un amigo

Escuchar

Hugh Jackman está aprovechando su fama y el gran alcance que tiene en las redes sociales para colaborar en la búsqueda de un querido amigo que está desaparecido desde hace una semana. Se trata del actor de Broadway Zelig Williams , de 28 años, reconocido por sus grandes papeles en la escena musical de Nueva York, en donde participó de éxitos como Hamilton y MJ The Musical, el musical de Michael Jackson.

El actor de Wolverine publicó en sus redes un desgarrador mensaje en el que pedía a sus seguidores que compartieran cualquier información que pudiera ayudar a encontrar a su colega. A través de sus historias de Instagram, y con una foto del hombre desaparecido, le pidió a todos los que lo siguen que colaboren en la búsqueda. “Si alguien tiene alguna información sobre el paradero de Zelig Williams, por favor, póngase en contacto con las autoridades locales”, escribió el australiano sobre la imagen.

“Zelig, te queremos y rezamos por tu regreso sano y salvo”, añadió y luego instó a sus seguidores a ampliar la búsqueda: “¡Por favor, difundan este mensaje! ”

El pedido de ayuda de Hugh Jackman

Un alerta y un auto abandonado

Williams, que trabajaba como profesor de baile en su ciudad natal de Carolina del Sur, fue visto por última vez el 3 de octubre . Fue su familia la que alertó a las autoridades de la desaparición, luego de no tener noticias suyas por más de 24 horas. La policía continúa en la búsqueda del intérprete, que se encuentra catalogada como persona desaparecida, aunque no descartan la posibilidad de que se trate de un crimen.

Su tía, Christine McLaughlin Barber, dijo que la familia supo que algo andaba mal después de recibir una alerta de “SOS” enviada desde su teléfono apenas diez minutos después de que saliera de su casa. Según People, un amigo de Zelig en Nueva York recibió una notificación alertando de un accidente cerca de donde fue visto conduciendo por última vez, en el Parque Nacional de Congaree, en el centro de Carolina del Sur. A pesar de esto, la familia no encontró pruebas de que sufriese un accidente y el auto de Zelig apareció abandonado en el Palmetto Trail, un tramo de 800 km que atraviesa el estado.

Actualmente, las autoridades están utilizando helicópteros, barcos y drones para buscar a Zelig. “Hemos buscado tanto a pie como por aire en varios lugares”, dijo el comisario . “Otras técnicas de investigación que utilizaremos involucran teléfonos celulares y algunas tecnologías que no quiero discutir en este momento, por cuestiones de seguridad”, añadió.

Mieoki Corbin-Jacobs, prima de Zelig, también declaró que están desesperados. “No podemos describir lo que sentimos. Es devastador que alguien tan cercano a tu familia desaparezca así ... no hay forma de describirlo”, le dijo a los medios.

Williams era bien conocido por los aficionados a Broadway, tras protagonizar recientemente MJ The Musical. También actuó en el gran éxito Hamilton. Un representante de la Southern Strut Dance Company, donde Zelig comenzó su carrera como bailarín, declaró: “Es una luz, no hay otra forma de describirlo. Se nota que pone mucho corazón en todo lo que hace; te hace sentir especial, no importa si es la primera vez que lo ves o si te conoce de toda la vida. Sabíamos desde el principio que iba a ser una estrella. Ha superado muchas dificultades para llegar a donde estaba”.

Sus compañeros y amigos, también declararon que no encuentran consuelo ante la situación que viven. “Estamos destrozados . Si puede oírnos, queremos que sepa que lo queremos y que deseamos que vuelva a casa. Lo que está sucediendo no parece real”.

LA NACION

