El mensaje de Demi Moore a Mikey Madison, tras su decepción al perder el Oscar como Mejor actriz

Demi Moore perfilaba como la gran favorita para llevarse el Oscar a Mejor actriz gracias a su interpretación en La sustancia. Sin embargo, la estatuilla terminó en manos de Mikey Madison por su papel en Anora. Si bien la veterana intérprete no pudo ocultar su decepción en el momento del anuncio, más tarde no dudó en felicitar a su colega.

La célebre actriz compartía nominación con Madison, Karla Sofía Gascón, Fernanda Torres y Cynthia Erivo y, cuando se anunció que el triunfo era para la intérprete de 25 años, las cámaras enfocaron a Moore, cuyo gesto de sorpresa, levantando levemente las cejas y apretando los labios, rápidamente se viralizó en las redes sociales. Tras esa reacción inicial, luego recuperó la compostura, sonrió y dirigió una mirada hacia el lugar donde se encontraba la ganadora.

Ya digerida la derrota, Moore compartió ayer un mensaje en su cuenta de Instagram en el que expresó su gratitud por el camino recorrido y dedicó unas palabras a la actriz de Anora . “Esta temporada de premios llega a su fin y estoy llena de gratitud por este viaje. Ha sido el viaje de mi vida y esto apenas comienza”, escribió, destacando su agradecimiento hacia su equipo, sus compañeras nominadas y todos aquellos que hicieron de la experiencia un momento especial.

Además, la célebre artista envió un mensaje a la ganadora. “ Una gran felicitación a Mikey Madison. No puedo esperar a ver qué harás a partir de ahora”, expresó dejando en claro su respeto por la intérprete del film reconocido además como Mejor película.

“Está destrozada”

Si bien el mensaje de Moore fue recibido como un buen gesto dirigido hacia su colega, una fuente cercana a la actriz reveló a Page Six que está “destrozada” por haber perdido el premio. “Demi no puede evitar sentirse derrotada. Tenía muchas esperanzas de ganar y sintió que esta era su gran oportunidad para llevarse a casa un Oscar”, comentó la fuente. “Está emocionada por Mikey y por todas las mujeres nominadas, pero, por supuesto, fue una gran decepción no escuchar su nombre”.

El impacto de la derrota de Moore se sintió en la fiesta posterior a los Oscar organizada por Vanity Fair, donde la actriz habría recibido muestras de apoyo por parte de amigos y conocidos de la industria. “Un montón de personas se acercaron a Demi para mostrarle su amor y apoyo por su trabajo. Aunque no ganó, sigue siendo una de las actuaciones más destacadas del año”, agregó la fuente.

¿Qué dijo Madison sobre Demi Moore?

Por su parte, Mikey Madison también se refirió a la competencia con Moore en una entrevista con The Hollywood Reporter. La actriz compartió cómo fue su experiencia tras recibir el Oscar y su reacción ante la avalancha de mensajes que llegaron a su teléfono. “Quería escribirle a mi mejor amiga porque no pudo ir a la ceremonia, pero cuando miré mi celular tenía cientos de mensajes de todo tipo: me escribieron desde mi médico hasta una persona que me vendió una alfombra hace unas semanas”, relató entre risas.

A sus 25 años, Mikey Madison recibió el Oscar a Mejor Actriz por su trabajo en Anora

Madison también destacó el cariño que recibió por parte de sus compañeras nominadas y, en particular, la admiración que siente por Moore. “Nos enviamos mensajes después de la ceremonia. Demi es una de las personas más dulces y amables que he conocido en mi vida . Me siento muy agradecida de haber compartido esta experiencia con ella y de haber presenciado su brillo y talento en persona”, expresó la joven actriz. “No puedo esperar a ver qué hará después. Creo que todos estamos ansiosos por ver los personajes que nos traerá”, apuntó asimismo.

En cuanto a sus próximos pasos en la actuación, la joven actriz destacó en la noche del domingo: “Realmente no sé qué pasará en el futuro. Solo quiero seguir haciendo películas y continuar trabajando con personas que me inspiren e interpreten personajes interesantes, contando historias que sean convincentes”, dijo. Y sumó: “Estoy tratando de recordarme a mí misma que debo vivir el presente lo más que pueda en este momento”.

LA NACION