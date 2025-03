Ben Affleck no descarta una reconciliación con Jennifer Garner, mientras ambos disfrutan de salidas y de compartir tiempo juntos

Ben Affleck podría estar dispuesto a darse una nueva oportunidad en el terreno sentimental y volver a apostar al amor junto a su exesposa, Jennifer Garner. Mientras crecen los rumores de una posible reconciliación, ambos actores comparten salidas y gestos de complicidad que no esconden en público .

Según informó una fuente a Page Six, el intérprete “definitivamente estaría abierto a darle otra oportunidad a Jen si alguna vez llega el momento adecuado”, reveló el informante, aunque reconoció que pensar en esa alternativa “no es realista en este momento de sus vidas”.

Affleck y Garner mantienen una muy buena relación y nunca dejaron de mostrarse juntos, sin embargo parecen compartir cada vez más tiempo compartido x17/The Grosby Group

Affleck, quien recientemente se divorció de Jennifer Lopez, se encuentra en un periodo de transición personal y profesional. “ Ben acaba de salir de un matrimonio y finalizó su divorcio, está muy ocupado con el trabajo y está concentrado en este nuevo capítulo de su vida ”, explicó la misma persona.

Otro allegado a la expareja señala, además, que Garner no comparte la misma visión y descartaría vivir un nuevo romance junto a su ex. “El sentimiento no es mutuo por parte de Jen. Ella está feliz con John [Miller] y eso no es lo que piensa ella”, afirmó la fuente al mismo medio, subrayando que su relación con Affleck es de índole familiar y basada en la crianza compartida de sus hijos.

Sin embargo, los actores, que estuvieron casados entre 2005 y 2015 y comparten tres hijos: Violet (19), Seraphina (16) y Samuel (13), han sido vistos últimamente más unidos que nunca. Recientemente, fueron fotografiados riéndose y charlando con complicidad mientras celebraban el cumpleaños de su hijo menor en un parque de paintball en Los Ángeles.

Las imágenes de Affleck y Garner disfrutando del momento han alimentado las especulaciones sobre un posible reencuentro entre ambos. El actor fue retratado abrazando a la actriz cariñosamente por la cintura mientras ella apuntaba su pistola de paintball, un gesto que no pasó desapercibido . Aunque la expareja ha insistido en que su relación se centra en sus hijos, la complicidad entre ellos sigue generando comentarios.

Una fuente cercana a la familia indicó que Affleck y Garner han fortalecido su vínculo, especialmente tras el reciente divorcio del actor de Jennifer Lopez. “Se han venido apoyando el uno en el otro más que nunca”, aseguró la persona, agregando que la situación se intensificó con los incendios forestales de Los Ángeles que obligaron al artista a evacuar su casa en Pacific Palisades y refugiarse temporalmente en la residencia de Garner.

Mientras que Affleck parece cada vez más cercano a su exesposa, la relación de Garner con su actual pareja, el empresario John Miller, podría estar atravesando una crisis . Miller, quien lleva vinculado a la actriz desde 2018, no se mostraría del todo cómodo con la frecuencia con la que su novia comparte tiempo con Affleck, según recoge el mismo medio. “ John se siente como un tercero en discordia ”, reveló Page Six en enero, indicando que la presencia constante de Affleck, especialmente durante festividades familiares como la Navidad, podría estar afectando la dinámica entre ellos.

Sin embargo, fuentes cercanas a la actriz aseguran que su prioridad sigue siendo el bienestar de sus hijos e insiste en que su relación con Affleck se fundamenta exclusivamente en su papel como padres. “Tienen una excelente relación de crianza compartida, y así están las cosas por su parte en este momento”, confirmaron.

Tras separarse de Jennifer Lopez, Ben Affleck pasó el Día de Acción de Gracias con su exesposa Jennifer Garner y los tres hijos que tienen en común Instagram: @themidnightmission

Desde su divorcio en 2018, Affleck y Garner han mantenido una relación cercana centrada en el cuidado de sus hijos. En noviembre, ambas estrellas disfrutaron juntos de la celebración del Día de Acción de Gracias. Mientras celebraban el regreso temporal de su hija mayor, Violet, quien cursa sus estudios universitarios, la familia entera se mostró unida ante la muerte de su querida mascota, Birdie, una golden retriever de nueve años cuya partida dejó un vacío profundo en el hogar de Garner.

LA NACION