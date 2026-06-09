Hugh Laurie pidió disculpas tras responderle a una periodista que criticó Dr. House

Con el mismo tono que el doctor Gregory House le respondería a cualquiera de sus discípulos, Hugh Laurie, el actor que interpretó al protagonista del exitoso drama médico Dr. House, reaccionó contra la crítica de una periodista en la red social X. Sin embargo, luego de su mordaz respuesta y las repercusiones que generó su postura, decidió salir a disculparse. “Estaba un poco borracho y ya estaba molesto”, aclaró.

Todo comenzó el lunes pasado, cuando la periodista británica Janet Murray escribió en su cuenta de X un comentario sobre la serie que se estrenó a fines de 2004 y se extendió por ocho temporadas.

Dr. House, la serie que la periodista Janet Murray criticó en X Archivo

“Llegué tarde a la fiesta, pero he empezado a ver la temporada 1 de House. La misma narrativa en cada episodio. Un paciente tiene una enfermedad misteriosa. Hugh Laurie (House) se equivoca con el diagnóstico. El paciente casi muere. Hugh Laurie vuelve a equivocarse con el diagnóstico. Lo amenazan con despedirlo. El paciente vuelve a estar a punto de morir”, analizó. “Hugh Laurie tiene una idea inesperada de último minuto. Acierta con el diagnóstico. No lo despiden. ¿Ocho temporadas de esto?”, cerró su reflexión.

Activo en las redes sociales, Laurie levantó el guante y le respondió a Murray por el mismo medio. “Gracias por tu crítica, Janet. De hecho, intentamos un par de episodios en los que House (Hugh Laurie) (por favor, coloca los paréntesis en el lugar correcto) acierta a la primera, pero solo duraban 6 minutos. A NBC no le gustó. Luego probamos algunos en los que House nunca acierta y el paciente muere. Al público no le gustó”, arrancó su defensa del programa.

Late to the party, but I've started watching Season 1 of House. Same narrative every episode:



Patient has mysterious illness.

Hugh Laurie (House) gets diagnosis wrong.

Patient nearly dies.



Hugh Laurie gets diagnosis wrong again.

Gets threatened with being fired.

Patient nearly… — Janet Murray (@jan_murray) June 6, 2026

Enseguida, trasladó la lógica de la crítica de Murray a otras ramas del arte y mencionó figuras tan célebres como Johann Sebastian Bach, Frida Kahlo y Henry Moore. “Se podría aplicar tu incisivo análisis a otras formas de arte: JS Bach escribió 30 variaciones Goldberg sobre la misma estructura de acordes; Frida Kahlo pintó 50 retratos de sí misma; Henry Moore, ¿qué? El punto es, o era, variaciones sobre un tema; si todo lo que ves es hospital, médico bla bla, entonces no estaba destinado para ti”, disparó y cerró su descargo con una invitación: “No obstante, ¡espero con interés tu primera novela!”, remató.

El ida y vuelta podría haber quedado ahí, pero los fanáticos de la serie y los detractores de Laurie comenzaron a agredir tanto a la periodista como al actor, lo que generó un nuevo intercambio. “Aunque todo ha sido bastante divertido, espero que Hugh Laurie se tome el tiempo de leer mi artículo en Unherd (estoy segura de que puede permitirse una suscripción)”, lo interpeló.

Hugh Laurie interpretó a Dr. House durante ocho temporadas. Con sus respuestas, aseguró, quiso defender a los escritores Archivo

Luego, hizo referencia a la asimetría en la cantidad de seguidores y al “desequilibrio” que esa diferencia crea y comentó que si bien la mayoría de las respuestas fueron afectuosas hacia la serie, muchos la agredieron. “Tengo suficiente experiencia con los medios para soportarlo estoicamente, como dice el refrán. Pero alguien sin mi trayectoria podría haber vivido la experiencia como algo mucho más angustiante”, completó sobre el “trolling horrendo” que dijo que padeció.

De nuevo, la respuesta de Laurie no se hizo esperar. “Lamento si la gente te ha estado atacando por mi tuit. No era para nada mi intención. Estaba apenas un poco borracho y ya estaba molesto por algo que no tenía nada que ver contigo”, se defendió. “Si te sirve de consuelo, yo también recibí lo mío. Al parecer, soy un idiota de piel muy fina, aunque ni siquiera era mi propia piel la que estaba en juego. Estaba defendiendo a los guionistas, a quienes adoraba”, argumentó.

“Evidentemente, no debería haber mencionado a Bach, Kahlo y Moore; me estaba buscando problemas. Habría sido mejor recurrir a las 10.000 canciones de blues escritas sobre la misma estructura armónica de doce compases. He escuchado la mayoría y seguiré haciéndolo. Porque amamos lo que amamos”, completó, sin dejar de defender su punto de vista.