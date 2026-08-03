Iliana Calabró habló sobre el estado de salud de su novio: “La situación es delicada”

En las últimas horas, creció la preocupación por la salud de Luis Alberto De Stefano, pareja de Iliana Calabró desde 2023. El empresario marmolero, de 66 años, está internado desde hace 10 días en la unidad de terapia intensiva del Sanatorio Los Arcos debido a una complicación que sufrió su cuadro de EPOC. Este mediodía, la actriz y conductora rompió el silencio y reveló cómo se encuentra actualmente su novio.

“Tiene una neumonía que con su cuadro de EPOC hace que la situación sea delicada”, le dijo la hija de Juan Carlos Calabró a LA NACION revelando el verdadero motivo por el cual su pareja debió ser hospitalizado e intubado. Tras asegurar que De Stefano “está súper bien atendido” por su médico y por el jefe de terapia intensiva de la clínica de Palermo, la artista repitió que el cuadro es delicado: “Esperamos que pueda evolucionar bien y que no se complique con la internación ni con nada”.

Iliana está en pareja con el empresario marmolero desde 2023 y hace un tiempo que conviven

Según el parte médico del fin de semana, el empresario mostró una leve mejoría del viernes a hoy: “Está súper bien, así que esperando una evolución que va a ser lenta pero esperemos que siga así”, agregó con la voz notablemente preocupada.

Según pudo saber LA NACION, De Stefano viene con problemas de salud e internaciones desde hace un mes. Sin embargo, Iliana nunca ha faltado a Iluminadas, el magazine que conduce todas las tardes por la pantalla de la TV Pública. “Ella va y le pone un montón de onda”, cuentan desde el programa.

“Él es muy fuerte”

Este mediodía, como todos los días, Iliana se acercó a Los Arcos para recibir un nuevo parte médico. Allí fue interceptada por las cámaras de Puro Show, donde la actriz volvió a dar detalles sobre el estado de salud de su novio. “Gracias por preocuparse. Él es muy fuerte. Ya ha salido de varias, así que esta no va a ser la excepción”, dijo esperanzada.

Luego de aclarar que su pareja padece este cuadro de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) desde hace muchos años, la actriz explicó que con estos antecedentes “se le complicó con una neumonía” pero que el fin de semana “tuvo una leve mejoría”. Sin embargo, cuando el cronista del ciclo de eltrece quiso saber si De Stefano estaba intubado, la actriz evadió la pregunta: “Me voy al parte”, respondió.

Al volver al piso, el movilero encargado de entrevistarla dio su parecer sobre el estado anímico de la actriz. “Entró rápido y cabizbaja. Hace un tiempo que Iliana viene preocupada. Luis tenía que hacer reposo e iba todos los días a la fábrica a trabajar”, contó dando a entender que esta situación lleva un tiempo.

Desde el matutino de eltrece contaron que en el último tiempo De Stefano venía con varios problemas de salud Gerardo Viercovich - LA NACION

Su relato fue confirmado por Fernanda Iglesias, quien reveló que, además de esta enfermedad que dificulta progresivamente el flujo de aire hacia los pulmones, De Stefano tuvo que ser operado a mediados de julio para colocarse un stent. En cuanto a la neumonía que está transitando, advirtió: “Hoy era un día clave porque van a ver si el antibiótico que le están pasando funciona”.

Si bien Calabró quería mantener esta situación en privado (ya que su pareja no pertenece al medio), sus constantes visitas a la clínica de Palermo levantaron las sospechas. De hecho, muchos pensaron que era su madre la que estaba enferma. “Iliana no quería que esto trascienda. Se pensó que era Coca la que estaba internada entonces tuvo que salir a aclarar”, agregó la periodista.

Con la colaboración de Liliana Podestá