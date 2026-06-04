Ingrid Grudke confirmó que está nuevamente en pareja: “No le voy a dar el gusto a mi ex”

A dos años de su escandalosa separación de Martín Colantonio, Ingrid Grudke asegura que atraviesa un nuevo presente sentimental. La modelo confirmó que volvió a apostar al amor y habló del proceso personal que tuvo que atravesar para recuperarse.

En una entrevista con el programa Infama (América TV), la exvedette compartió primero: “Estoy bien. No estoy sola, pero estoy bien”, expresó, aunque sin revelar mayores detalles sobre su nuevo interés amoroso.

Ingrid Grudke disfruta de unas vacaciones en Japón Gentileza Ingrid Grudke

Según contó, la ruptura con su ex, que estuvo atravesada por acusaciones de infidelidad y una fuerte repercusión pública, la afectó emocionalmente y reconoció que animarse a construir un nuevo vínculo no fue sencillo.

Sobre cómo se encuentra en la actualidad, precisó: “Estoy en una etapa de recuperación. Fueron ya dos años desde que pasó todo este escándalo y a mí me afectó mucho. Hay muchos detalles que por ahí ustedes no conocen, pero fue muy perverso, muy malicioso. Eso fue lo que me dolió. Se metieron con mi familia. Fue muy feo”, mencionó.

Además, recordó el difícil momento que atravesó tras descubrir la relación entre su expareja y Andrea Miranda, su sobrina política. “La persona que estuvo conmigo sabía lo que yo valoro a mi familia, que es intocable, y se metió de la peor manera. Eso no lo perdono”, confesó.

Sin embargo, lejos de cerrar la puerta al amor, explicó que eligió mirar hacia adelante y no permitir que aquella experiencia la condicionara a la hora de rehacer su vida. “Me cuesta volver a confiar en una historia, en una persona, pero no digo que no. No le voy a dar el lujo a mi ex de que diga que nunca volví a hacer una pareja, no. Fue muy duro para mí, pero creo en la gente y necesito creer para vivir”, afirmó.

Consultada sobre la persona que hoy la acompaña, evitó dar detalles, aunque dejó una puerta abierta para presentaciones en público en un futuro. “Para presentar hay tiempo”, respondió entre risas.

En paralelo a esta nueva etapa sentimental, la exvedette realizó hace unos meses un viaje a Japón para estudiar el idioma y vivir una experiencia cultural distinta. Fue a fines de 2025 cuando sorprendió al instalarse durante siete semanas en Tokio, decisión sobre la que habló después de cruzarse por casualidad con la periodista Brenda Caretto.

“Vine a estudiar, sos la primera que me reconoce”, comentó en diálogo con la comunicadora desde la ciudad japonesa. Y contó: “Estoy estudiando japonés. De hecho, estoy yendo a la clase ahora”.

Ingrid Grudke en Japón Gentileza Ingrid Grudke

Traición y escándalo

Tras siete años de relación, convivencia y proyectos compartidos, Grudke se separó definitivamente de Martín Colantonio a comienzos de 2025, aunque las tensiones en la relación venían de tiempo atrás.

Uno de los episodios que marcó un antes y un después ocurrió durante unas vacaciones familiares en Mar del Plata, cuando la pareja recibió a uno de los sobrinos de la modelo junto a quien entonces era su esposa, Andrea Miranda.

Ingrid Grudke con su ex, Martín Colantonio

Grudke contó que la primera persona que le habló sobre la presunta relación entre Colantonio y la joven fue Nancy, una amiga y vecina, a través de una empleada doméstica que trabajaba en ambas casas. “Sí. Adriana limpiaba mi casa y la de ella, y fue la primera que los vio en la pileta de mi edificio con mi bikini, y se lo contó a Nancy”, relató la modelo el año pasado en diálogo con el programa Desayuno Americano (América TV).

“Me costaba creer. Yo soy muy generosa. Presto a todo el mundo, pero si me preguntan, mi propia sobrina de sangre que viene a mi casa y me llama y me dice: ‘¿Tía, puedo usar tal cosa?’. Y sí. Tengo re confianza”, explicó. Además, remarcó que su manera de vincularse con la familia siempre estuvo atravesada por la confianza absoluta. “Mis otros sobrinos políticos me preguntan todo, y yo presto el auto, todo”, agregó. Tras ello, llegó el shock. “Yo exploté. Toda mi familia explotó”, contó en ese momento sobre el impacto que tuvo en su torno el supuesto engaño.