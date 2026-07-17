Insultos racistas y amenazas: un hombre entró al estudio de Today y agredió a uno de los conductores

Un momento de máxima tensión se vivió el jueves por la mañana en los estudios del programa Today, en Nueva York, cuando un hombre logró burlar los controles de seguridad, ingresó a una zona restringida de la sede de NBC y se enfrentó al conductor Craig Melvin mientras buscaba al meteorólogo Al Roker.

El episodio ocurrió poco antes de las 9 de la mañana en el edificio del Rockefeller Center y terminó con el sospechoso detenido por la policía. Horas más tarde, las autoridades confirmaron que el hombre fue identificado como Andrew Truelove, de 41 años, quien enfrenta varios cargos agravados por delito de odio, entre ellos amenazas, allanamiento de morada, robo y acoso.

Según trascendió, Truelove ingresó al edificio con una mochila y consiguió llegar hasta una escalera ubicada cerca del Estudio 1A, desde donde se emite diariamente el popular programa matutino de NBC. Aunque nunca logró entrar al estudio de grabación, sí alcanzó a encontrarse con Craig Melvin.

De acuerdo con la investigación, el hombre preguntó por Al Roker y, durante un breve intercambio que duró entre ocho y diez segundos, lanzó insultos racistas contra Melvin.

El conductor reaccionó rápidamente y dio aviso al personal de seguridad. Minutos después, agentes del Departamento de Policía de Nueva York redujeron al sospechoso sin que se produjeran heridos ni un enfrentamiento físico.

Pese al susto, Melvin regresó al aire pocos minutos después junto a Al Roker y ninguno de los dos hizo referencia al incidente durante la transmisión. Más tarde, el periodista utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores.

“Hola a todos. He recibido muchos mensajes durante las últimas horas. Estoy perfectamente. Gracias por preocuparse”, escribió en Instagram. También confirmó que el episodio no modificaría su agenda laboral. “Espero verlos mañana por la mañana en Today“, agregó.

En un comunicado oficial, NBC confirmó que “una persona ingresó a un área no autorizada en un vestíbulo cercano al Estudio 1A” y que fue Craig Melvin quien alertó al equipo de seguridad.

La cadena precisó que el individuo fue detenido “sin mayores incidentes” y aseguró que no hubo ningún altercado físico ni personas heridas.

“NBC y TODAY se toman muy en serio la seguridad de sus empleados, talentos, personal e invitados", señaló el comunicado. Además, informó que la empresa revisará sus protocolos de seguridad mientras continúa colaborando con la investigación policial.

Con el correr de las horas también comenzaron a conocerse detalles sobre cómo logró ingresar el sospechoso al edificio.

Según publicó Page Six, las cámaras de seguridad muestran que había dos guardias vigilando el acceso cuando ocurrió la intrusión. En las imágenes se observa que uno de ellos se aleja de su puesto mientras el otro no advierte que el hombre consigue atravesar el control.

Como consecuencia del fallo, NBC despidió a uno de los agentes de seguridad involucrados, aunque no trascendió cuál de los dos fue el cesanteado.

La decisión sorprendió incluso dentro del propio programa. Fuentes citadas por el medio estadounidense aseguraron que el empleado era muy querido entre sus compañeros y que el despido generó malestar dentro del edificio.

El episodio también provocó preocupación entre los integrantes de Today, que ya atravesaban un año especialmente difícil. Según personas cercanas a la producción, el equipo todavía se encontraba sensibilizado por la desaparición de Nancy Guthrie, la madre de la conductora Savannah Guthrie, ocurrida meses atrás.

“Ya estaban nerviosos por lo de Savannah y esto fue escalofriante”, aseguró una fuente. La misma persona advirtió que el desenlace podría haber sido mucho más grave. “Podría haber apuñalado a Craig. Podría haber llevado una bomba. Es una auténtica locura”, afirmó.

New York City police arrested a man Thursday morning after he allegedly entered an unauthorized area near the TODAY studio and shouted a racial slur at co-anchor Craig Melvin. https://t.co/afzL2khvEJ — TODAY (@TODAYshow) July 16, 2026

No obstante, también explicó que el edificio del Rockefeller Center representa un desafío permanente para los equipos de seguridad debido a la enorme cantidad de personas que circulan diariamente por el complejo.

“Es un lugar muy público. Hay una cafetería, visitantes, turistas, equipos de producción y acompañantes de celebridades entrando y saliendo constantemente. No es que la seguridad no funcione; simplemente es un sitio muy difícil de controlar”, explicó.