El conmovedor mensaje de Soledad Silveyra: “Las ganas que tengo de recuperarme y estar bien”

Soledad Silveyra atraviesa un período de recuperación por problemas de salud que la mantienen alejada temporalmente de la actuación. Coincidiendo ayer con el Día Internacional del actor, la intérprete compartió un emotivo mensaje en el que habló de su actual presente y de sus intenciones de volver a los escenarios.

“Pienso en las ganas que tengo de recuperarme, estar bien y volver a trabajar. Porque actuar es lo que sé hacer y, sobre todo, lo que me hace bien”, escribió en una extensa publicación en Instagram. Desde hace varios meses, la actriz atraviesa un cuadro de trocanteritis, que le causa fuertes dolores por la inflamación de los músculos de la cadera.

La publicación en las redes sociales tuvo un comienzo cargado de nostalgia. Silveyra contó una anécdota que vivió recientemente: “El otro día me subí a un taxi. El señor me escuchó hablar y, mirándome por el espejo retrovisor, me preguntó: ¿Mónica?”, relató. La referencia responde al personaje que Solita interpretó en Rolando Rivas, taxista, la recordada ficción televisiva que protagonizó junto a Claudio García Satur y que se convirtió en uno de los grandes éxitos de la televisión argentina. “Hace 54 años de Rolando Rivas, taxista y Mónica sigue dando vueltas por ahí”, señaló Silveyra.

Soledad Silveyra y Claudio García Satur, en una escena de Rolando Rivas, taxista

A partir de esa anécdota, la actriz reflexionó sobre el oficio que eligió cuando era muy joven y en el que lleva más de seis décadas de recorrido. “La actuación es un ritual: transmitir distintas emociones, interpretar diferentes personajes y no creérsela nunca. Hacer un ejercicio de humildad”, expresó.

En el posteo, que acompañó de varias imágenes de los distintos papeles que interpretó a lo largo de los años, también mencionó cuál es hoy su principal deseo: volver a sentirse bien para poder hacer aquello de lo que más disfruta. “Las ganas que tengo de recuperarme”, escribió.

En su mensaje, la actriz recordó una frase que asociaba al recientemente fallecido actor Luis Brandoni, con quien compartió distintos momentos de su trayectoria. “Como decía Beto: ‘El escenario cura todo’. Y yo le creo”, apuntó.

Finalmente, la intérprete se despidió con palabras dirigidas a sus colegas: “Feliz día, compañeros y compañeras. Los amo y gracias por haberme acompañado en estos 62 años, que es mucho”, resaltó.

“No sabía que estaba quebrada”

La actriz atraviesa esta pausa después de un problema de salud que la obligó a modificar sus planes laborales. Meses atrás, sufrió una caída durante un viaje a Punta del Este luego de regresar de un spa. En aquel momento, la propia Silveyra contó que no llegó a advertir inmediatamente la gravedad del accidente. “No sabía que estaba quebrada”, explicó al recordar el episodio.

Semanas atrás, invitada al programa de Mirtha Legrand, la actriz habló con sinceridad sobre los fuertes dolores que padece y contó cómo es su recuperación. “No estoy bien. Estoy con una trocanteritis. Hace seis meses que estoy con esto. Me tropecé con una valija y me pegué un golpe. Caí de cola. Fue justo en la cadera. Es toda la inflamación de los músculos que se insertan en la cadera, entonces es muy difícil la cura. En general, las tendinitis son complicadas”, detalló.

La lesión la obligó a depender de otras personas para poder realizar algunas tareas. “No puedo estar sin Lucila, que es mi mano derecha, porque desgraciadamente no puedo caminar bien”, contó. A esto se sumó otro inconveniente: los analgésicos que tomaba para controlar el dolor comenzaron a afectar su organismo. “Me iba a quedar sin estómago. Me sacaron toda la medicación y ahora me pusieron un parche. Si no, no sé cómo estaría”, explicó.

La recuperación tampoco resulta sencilla. “Tengo que hacer gimnasia, tengo que poner voluntad. Viste cuando uno está mal y te dicen: ‘Caminá aunque te duela’, pero es que no puedo”, expresó.