Irina Shayk y Kanye West: el nuevo romance que sorprende a Hollywood

Hay una nueva alerta de romance en Hollywood, y el nombre de sus protagonistas sorprende a todos. Kanye West e Irina Shayk están iniciando una relación, que ya llevaría varias semanas.

El exmarido de Kim Kardashian y la exnovia de Bradley Cooper iban a viajar juntos a Francia hace unos días para darle rienda suelta a su amor. Sin embargo, según publicó recientemente el sitio estadounidense Page Six, esa travesía finamente no se realizó porque la flamante pareja ya se estaría distanciando. La información molestó bastante a la modelo rusa, que por el momento prefiere mantener en reserva el noviazgo pero no está dispuesta a convertirse en blanco de especulaciones.

“Irina está muy enojada por las mentiras sobre ella y Kanye”, aseguró una persona que la conoce en diálogo con la revista People. Según dijo la fuente, la modelo incluso estaría considerando tomar acciones legales para dejar las cosas en claro. “No es verdad que se están alejando y que ella rechazó una invitación a París”, explicó sobre el viaje que hizo el músico a solas y despertó sospechas.

“Kanye fue a París al show de Balenciaga, para apoyar a [el diseñador] Gvasalia Demna. Entró y salió, estuvo solo tres horas”, afirmó esta persona. “Ellos siguen saliendo”, culminó, echando por tierra lo publicado apenas unas horas antes.

West, de 44 años, y Shayk, de 35, viajaron hace poco a San Francisco para pasar un fin de semana juntos. El mes pasado, según pudo confirmar la revista People, los dos estuvieron manteniendo su romance a distancia luego de pasar unos días juntos en Francia.

“Kanye está bien, la pasó hermoso en Francia con Irina”, le dijeron a la revista norteamericana. “Él tiene pensado seguir viviendo en Los Ángeles, no tiene planes de mudarse a Nueva York, donde vive ella. Está muy enfocado en su negocio, le gusta pasar tiempo con ella y planea verla pronto”, aseguraron.

El romance entre Shayk y West comenzó cinco meses después de que Kim Kardashian le pidiera el divorcio al intérprete de “Flashing Lights”. El músico y la influencer tuvieron cuatro hijos juntos: North (8), Chicago (3), Saint (5) y Psalm (2). Mientras tanto la modelo tiene una niña, Lea De Seine, de 3 años, fruto de su relación con Bradley Cooper.

Luego de varias apariciones públicas que fueron catalogadas por la prensa estadounidense como “erráticas”, en julio de 2020 West anunció su candidatura a presidente, y protagonizó semanas después un caótico acto de campaña en el que lloró, citó a la Biblia en varias oportunidades y hasta hizo incómodas revelaciones personales que no hicieron más que darle la estocada final a su relación con Kardashian.

