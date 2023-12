escuchar

“Milf”, “La mamá de Stifler”, “Sugar mommy de los pibes”, “¿Graciela Alfano, sos vos?”, “¿Me pasan el telégrafo de la abuela?” Estos son solo algunos de los comentarios que se pueden leer debajo de la foto de presentación de Isabel De Negri, una de las participantes de la nueva edición de Gran Hermano que con solo pisar el estudio de Martínez causó un estallido en las redes sociales. Es que la mujer de 65 años oriunda de Punta Alta no pasa por desapercibida. De curvas voluptuosas y personalidad avasallante, captura la atención de todos los que la rodean y promete no callarse nada durante su estadía en la casa más popular de la televisión.

Lo cierto es que la edición número 12 de Gran Hermano (Telefe) tiene 20 jugadores con perfiles bien diversos: desde un asesor financiero hasta una médium, cada uno llamó la atención por algo. Ayer, al inicio del show, cuando Santiago del Moro recibió a De Negri, la participante de mayor edad en lo que se refiere a la historia del juego en nuestro país, su nombre se convirtió en tendencia. “Soy una diva anónima, una borracha conocida porque tengo título. No soy la típica ‘abuelita’”, expresó De Negri a modo de presentación. La jugadora además de ser sommelier e instructora de Taekwondo comentó que es “personal shopper” y que sabe disfrutar de la vida. Sin tapujos, dejó claro que sabe lo que quiere: aseguró que entró a Gran Hermano en busca de fama.

Isabel De Negri es sommelier e instructora de Taekwondo @isabeldenegri78

Despampanante, para su primera aparición en el programa optó por un vestido de encaje negro con brillos y un tajo lateral. Cuando Del Moro la recibió, le pidió que le presentara a parte de sus amigos y familia que desde la tribuna la alentaron de manera eufórica. “Está mi prima, mi nieta, una alumna de taekwondo que hace mucho que no veía”, dijo con congoja la participante al tiempo que el conductor subrayó: “Sos cinturón negro. Sos instructora. No saben, ella levanta el pie hasta acá atrás. Pero ahora no, por favor”. “No, no puedo ahora porque estoy sin ropa interior”, le dijo Isabel. Comentario que dejó sin palabras al conductor, que solo atinó a decir “ah, bueno” para luego soltar una risa cómplice.

En el casting, la mujer que tiene dos hijos y un nieto, disparó: “Me encanta verme bien. Me hace entrar en calor este tema. Hago lo que quiero y cuando quiero. No tengo vergüenza y no tengo culpa. Gracias a mi mamá, que me dijo: ‘Vas a tener sexo, lo vas a tener donde quieras, cuando quieras y con quien quieras’”. Como atributos, señaló: “Me van a amar cuando cocine”. Y destacó su objetivo a futuro en la casa y fuera de ella: “Tengo mucha calle. Empieza hoy para mí otra vida. Empieza hoy y andá a saber dónde termina. Yo creo que en la calle Corrientes”. Sin problemas en hablar sobre su edad, mientras se dirigía a la casa de Gran Hermano, le señaló a Julieta Poggio que le llevaba “40 años”. Y no dudó en compararse con un exhermanito: “Soy la Alfa de la casa”.

Lo que se dijo en las redes

Tanto en la edición pasada de Gran Hermano como en esta nueva, los seguidores del programa se consideran espectadores activos. No se limitan a ver la televisión sino que investigan a los participantes y divulgan datos de la historia personal de cada uno de ellos. En el caso de De Negri se habla de una fuerte diferencia con uno de sus hijos, entre otras cuestiones.

Sin duda, este nuevo casting del programa dará mucho de qué hablar y seguramente ocupará horas y horas de pantalla, además de los debates que generará todo lo que pase en la casa. En esta edición, el equipo de panelistas de los debates quedó conformado por Sol Pérez, Gastón Trezeguet, Laura Ubfal, Ceferino Reato, Eliana Guercio, Julieta Poggio, Marisa Brel, Costa y Pilar Smith que aportarán detalles del reality junto a Del Moro. Cada uno de ellos analizará las distintas situaciones y polémicas que dispare el día a día de la convivencia.

LA NACION

Temas Gran Hermano 2023