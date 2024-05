Furia sumó otro escándalo en Gran Hermano: amenazó a uno de sus compañeros

Escuchar

Aunque desde que comenzó Gran Hermano (Telefe), Juliana Scaglione, más conocida como Furia, estuvo en la mira por algunas de sus actitudes, desde hace dos semanas causa todo tipo de repercusión debido a una serie de peleas que protagonizó junto a Mauro D’Alessio, quien solía ser su pareja. Como si esto fuese poco, en las últimas horas amenazó a otro de sus compañeros y desató la polémica.

Gran Hermano: Furia y Mauro solían ser pareja

La relación entre la joven de 33 años y Darío Martínez Corti no está en su mejor momento. Luego de que la participante lo acusara de defender a Mauro, durante una charla con Virginia y Bautista, la personal trainner contó lo que le dijo al hombre de 57 años. “A mí, con todo esto de Mauro, Darío me dijo: ‘Vos te podés ir igual’. Le contesté: ‘No le metas eso en la cabeza a mis compañeros porque te voy a romper la cabeza’. Se lo dije”, comenzó relatando.

Darío Martínez Corti, otra víctima de Furia (Foto: Instagram/@ dariomartinezcorti)

Y siguió: “Yo soy mujer y me defendí. Las mujeres también se pueden defender. Me lo meto en el cul... a Darío porque es un machista de m....”. Finalmente, buscó entender la conducta de su compañero y dijo que podría tener esa postura dada la crianza que recibió cuando era pequeño, muy distinta a la actual. “Es la crianza de antes”, concluyó Furia sobre Darío.

Pero eso no fue todo. Días atrás, Furia encendió las alarmas cuando mostró una actitud desafiante con su compañero al apuntarlo con un cuchillo. “Te voy a estar observando”, le dijo en tono amenazante. Ante esta reacción, el hombre que se dedica al rubro automotor se quedó mirándola y acto seguido le preguntó: “¿Por qué me decís eso?”, pero ella se alejó y no respondió.

Cabe recordar que tras el fuerte enfrentamiento entre Furia y Mauro, Telefe aplicó medidas disciplinarias contra la doble de riesgo. En esa línea, Gran Hermano le comunicó que estará en placa todos los domingos hasta su eliminación o su conquista como ganadora del juego, un escenario que para muchos es posible.

LA NACION