En medio de la polémica que gira en torno a Gran Hermano, Santiago del Moro rompió el silencio

Escuchar

En los últimos días, Santiago del Moro estuvo en el ojo de la tormenta por distintos motivos que no pasaron desapercibidos en Gran Hermano (Telefe). Luego de que el conductor fuera acusado por el público y varios medios de favorecer a ciertos participantes, también cuestionaron su postura sobre los maltratos que habría sufrido el perro Arturo en la casa.

Durante este jueves, el presentador fue abordado por Alejandro Castelo, uno de los noteros de LAM (América TV), para que brindara información sobre las polémicas que giran en torno al ciclo que conduce. Sin embargo, prefirió evitar las preguntas.

“Paro para saludar, pero no quiero más quilombos. El perro está bárbaro, está divino, es lo más y aparte está con su dueño, no tengo nada más para decir. Me siento feliz haciendo un programa que amo, con laburo y muy cansado”, comentó.

Y lanzó: “No quiero lío, estoy haciendo mi trabajo, hago un programa que a mucha gente le gusta y a otra no tanto por lo visto”.

La catarata de memes en contra de Santiago del Moro

Tras el reciente enfrentamiento entre Juliana ´Furia’ Scaglione y Mauro Dalessio, Santiago del Moro “se cansó” del participante y lo acusaron de beneficiar a la concursante, lo que terminó en una catarata de memes en X.

Los memes en contra de Santiago del Moro estallaron en X (Foto: captura X)

Todo comenzó cuando los participantes compitieron por un auto 0 km, pero antes de iniciar el juego, todos tuvieron que pasar por el confesionario y elegir a dos de sus “hermanitos” para que no participen. Mauro fue uno de los que quedó afuera, y a su malestar se le sumó el enojo por la discusión que había mantenido el domingo con la persona con la que supo tener un romance, motivo por el que comenzó a quejarse y el conductor del ciclo sentenció: “Pará un poco Mauro, porque ya estoy un poco hinchando las pelotas con todo”.

Los memes en contra de Santiago del Moro estallaron en X (Foto: captura X)

Y continuó: “Chicos… esto es un juego y es un programa. Ustedes, pueden hablar las 24 hs a cámara. Tienen doscientas cámaras que los graban y salen en vivo; así que, lo que vos quieras decir, lo decís”.

Los memes en contra de Santiago del Moro estallaron en X (Foto: captura X)

Al ver aquella secuencia, los seguidores del reality se descargaron a través de las redes sociales y lo acusaron de beneficiar a la polémica concursante con imágenes divertidas y que no pasaron desapercibidas.

LA NACION