Ivana Figueiras confirmó que se casa con Darío Cvitanich: los detalles de la fiesta y qué dijo sobre Chechu Bonelli

Luego de dar una señal sobre su flamante compromiso con Darío Cvitanich en sus redes sociales, Ivana Figueiras confirmó que se casa con el exfutbolista. Además, adelantó algunos detalles de la celebración, mostró el anillo de compromiso y habló del vínculo actual de su futuro marido con su exmujer, Cecilia “Chechu” Bonelli. “Él sí tiene un canal de diálogo abierto”, señaló.

Ayer, Figueiras compartió una historia en su cuenta de Instagram. En el video se la ve emocionada junto a Cvitanich mientras muestra su anillo de compromiso. “Ahora sí”, escribió. Luego, durante un evento, confirmó la noticia en diálogo con un cronista de Desayuno americano (América).

Darío Cvitanich se casa con Ivana Figueiras (Fuente: Instagram/@figueirasivana)

“Nos casamos. Sí, sí, sí. Confirmado”, respondió la empresaria cuando le consultaron por la boda y compartió que está “muy contenta” con su presente sentimental. Además, ratificó la fecha que había trascendido —el 20 de marzo de 2027— y mostró ante las cámaras el anillo de compromiso.

En cuanto a los preparativos, Figueiras reveló que ya comenzaron con la organización y que los dos están muy entusiasmados. “Lo estamos viviendo con mucha tranquilidad, con mucha alegría”, expresó. Y, si bien queda mucho por definir, adelantó que esperan compartir el momento con unas 200 personas. “Vamos a hacer algo tranquilo, muy descontracturado”, agregó sobre el estilo de la celebración, que reunirá a familiares y amigos.

El posteo de Ivana Figueras al mostrar su anillo de compromiso

Consultada sobre la presencia de famosos, Figueiras dejó la puerta abierta. “Ya somos un montón”, señaló sobre su familia. “Famosos, no sé, voy a ver. Todavía, te digo la verdad, no terminé de hacer la lista”, confió. Cuando el periodista quiso saber si habría alguna expareja entre los invitados, respondió: “No tengo ni idea”.

Qué dijo sobre el vínculo de Cvitanich con Chechu Bonelli

Durante su breve ida y vuelta con el cronista, Figueiras hizo referencia a la relación entre Cvitanich y Bonelli —padres de Lupe, Carmela y Amelia— y a las versiones sobre dificultades en la comunicación, luego de su separación. El exfutbolista de Banfield y la empresaria hicieron pública su relación en septiembre de 2025, después de que se conociera la ruptura de él y la modelo.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich mantienen un vínculo conflictivo desde que se separaron Archivo

Cuando le preguntaron cómo acompaña a Cvitanich en su conflicto con Bonelli, la empresaria explicó que esperaba que el tema surgiera durante su encuentro con la prensa. “Obviamente sabía que, si venía a un evento, me iban a preguntar”, comentó. Luego defendió a su futuro marido.

“La carrera y la vida de Darío se basaron en la responsabilidad, en el profesionalismo”, sostuvo. En ese sentido, cuestionó algunas de las versiones publicadas sobre su desempeño como padre. “Obviamente que no está bueno entrar a un diario y leer cosas que no son, porque él está muy comprometido con la crianza de sus hijas”, afirmó.

Figueiras aseguró que Cvitanich mantiene una vía de comunicación con su exmujer y explicó que la modalidad fue acordada con su abogada. “Él sí tiene un canal de diálogo abierto, que es un canal de diálogo que él decidió con su abogada para reordenar un montón de cosas que tal vez a él lo hacían sentir incómodo”, señaló.

Un amor con destino de altar

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras durante las vacaciones de verano RSF

Los rumores de romance entre Cvitanich y Figueiras comenzaron en agosto de 2025, después de que se hiciera pública la separación del exfutbolista y Bonelli. En aquel entonces, Yanina Latorre contó que se conocieron a través de amigos en común y que ella también venía de atravesar una dolorosa ruptura. En medio de esas versiones, surgieron otras que situaban el inicio de la relación cuando él aún estaba en pareja con Bonelli, algo que Cvitanich desmintió.

A fines de septiembre se mostraron por primera vez juntos en las redes sociales. Sin embargo, en diciembre atravesaron una crisis y decidieron separarse. Por entonces, la ruptura fue vinculada en los medios con el desgaste que los conflictos entre Cvitanich y Bonelli habrían generado en la pareja.

Este año, Ivana Figueiras le organizó una fiesta sorpresa en Baradero a su novio (Fuente: Instagram/@daricvitaok)

No pasó mucho tiempo para que Cvitanich y Figueiras volvieran a apostar por su amor: ese mismo mes se mostraron nuevamente juntos. Desde entonces, continuaron con una relación que en algunos meses dará un paso más: se convertirán en marido y mujer.