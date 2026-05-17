Ivana Figueiras y Darío Cvitanich, un amor que no para de crecer: fiesta sorpresa, dedicatoria especial y un álbum a pura pasión
El exfutbolista celebró sus 42 años en Baradero, su ciudad de origen, y estuvo acompañado de su círculo más íntimo; las palabras de la modelo que confirman la sólida relación
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Darío Cvitanich cumplió 42 años el sábado y lo festejó con sus familiares y amigos íntimos en Baradero, la ciudad que lo vio nacer y crecer. El exfutbolista eligió las redes sociales para enseñar parte de la celebración sorpresa que Ivana Figueiras le hizo y desde donde más tarde ella le extendió una dedicatoria de amor que confirmó la solidez de su relación, a casi un año de ser blanqueada.
Lejos de la polémica por cómo nació el romance entre ambos, en medio de la separación de Cvitanich con Chuchu Bonelli, madre de sus tres hijas, en la actualidad la pareja se muestra orgullosa y enamorada. Decididos a que su amor crezca aún más.
Desde Instagram, Figueiras posteó un álbum de fotos que resume los últimos meses juntos y los viajes que realizaron por Europa, las salidas por Buenos Aires o sus estancias románticas en casa.
En la primera imagen del carrusel se puede ver un tierno beso de ambos en plena calle; luego, distintos escenarios, como restaurantes, parques, dentro de un auto y arriba de un avión.
Esa publicación fue la protagonista de la jornada, al igual que el texto que la modelo le dedicó a su novio. Allí manifestó que antes de conocer a Cvitanich, sentía un descreimiento del amor, pero que se cruzó con el exfutbolista en su camino y todo cambió para bien.
“Un día, cuando ya no creía en nada, empecé a escribir en un cuaderno todo lo que quería encontrar en mi vida: un hombre bueno, que me acompañe, me quiera como soy, me escuche, me cuide... Y de repente... Un día apareciste”, reconoció Figueiras y lo describió como “el más bueno. Generoso. Buen padre y tantas cosas más”. Por último, afirmó: “Te admiro tanto. Gracias por todo. Te amo. Feliz cumpleaños”.
Aquel posteo acumuló más de 5000 “Me Gusta” en pocas horas y decenas de comentarios de los seguidores de la modelo. Entre ellos, destacó el de Cvitanich, quien respondió: “Sos increíble, merecés todo lo lindo que te pasa, ¡me haces muy feliz! Te amo”.
Asimismo, desde su perfil, el ex Banfield compartió una serie de fotos de su cumpleaños, que contó con música, show de luces y una chocotorta gigante para soplar las velas. Además, Cvitanich reveló una sorpresa de Figueiras al inicio de su día, cuando la modelo escribió con labial sobre un espejo: “Feliz cumple, Dari”.
El exfutbolista y ahora comentarista deportivo agradeció a sus amigos, hijas y familiares el festejo y plasmó con un escueto párrafo: “Terminando un cumpleaños superfeliz… Gracias a todos por estar, por tomarse un segundo para saludar, a mis amigos de siempre y a mi familia incondicional desde el día uno. Y sobre todo a vos, Ivana Figueiras, por esta fiesta sorpresa increíble… por hacerme vivir una noche inolvidable, pero principalmente por alegrarme cada uno de mis días. Te amo”.
“Increíble todo. Verte disfrutar con tu familia. Te amo”, respondió ella minutos después.
La relación entre Darío Cvitanich e Ivana Figueiras transita una senda de paz luego del escándalo que se desató el año pasado, tras el que el exfutbolista reconociera que estaba conociendo a alguien luego de su reciente separación de Bonelli. Las alarmas se encendieron en un principio porque las fechas no cuadraban y todo parecía que se trató de una infidelidad por parte del comentarista, que más tarde se desmintió.
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