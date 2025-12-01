Chechu Bonelli cruzó a Ivana Figueiras tras su descargo en redes: “Me parece un jueguito de adolescentes innecesario”

Este fin de semana, un nuevo round se sumó al escandaloso divorcio entre Cecilia “Chechu” Bonelli y Darío Cvitanich. La periodista deportiva estuvo en un programa de streaming y algunas de sus declaraciones enfurecieron a su ex, que salió a cruzarla en redes. Lo mismo sucedió con Ivana Figueiras que, cansada de ser acusada como “la tercera en discordia” en esta separación, habló del calvario que está viviendo hace meses y dejó entrever que su relación con el deportista había terminado. Este mediodía, y tras el escándalo que se desató por sus dichos, Bonelli rompió el silencio, apuntó contra la empresaria y contó cómo es su vínculo actual con el padre de sus tres hijas.

“Estoy bien, un poco sorprendida por todo esto, por todo lo que está pasando. Y cansada, necesito paz mental. No quiero seguir hablando del tema”, dijo Chechu Bonelli al ser abordada por las cámaras de Intrusos antes de llegar a su trabajo. Sin embargo, los cronistas que se apostaban en el lugar hicieron oídos sordos y le preguntaron si estaba al tanto de la ruptura entre su ex y Figueiras. “No, no tengo idea de nada. No quiero hablar más del tema. Necesito paz mental, cuidar a mis hijas que tienen redes sociales, necesito cuidarme a mí, cuidar mi trabajo, mantener un perfil bajo. Fin de año, quilombos… No quiero saber más nada”, expresó casi a modo de ruego.

Chechu Bonelli cruzó a Ivana Figueiras tras su descargo en redes

Inmediatamente, los periodistas le preguntaron qué opinaba sobre el descargo que hizo la empresaria en sus redes este fin de semana, donde advertía estar harta de que la llamen “Tatiana”: “Está todo bien. No me llegó nada. Yo lo único que quiero es ser feliz yo y que la otra persona también sea feliz; nada más. No hay nada más lindo que ser cada uno por su lado felices. Es lo único que deseo, no quiero más quilombos de ninguna parte. Que ellos sean felices, yo quiero ser feliz; ya está, basta”, confesó cansada de las polémicas.

El descargo, tanto de Cvitanich como de su novia (o ex), surgió a raíz de los dichos de Bonelli en el streaming La Casa, donde aseguraba que extrañaba mucho a su exsuegra y que la habían “invitado” a no tener más vínculo con ella. “No puedo hablar más de todo eso. Yo lo único que hice fue tratar de ser genuina, dar a conocer lo que a mí me estaba pasando y hubo una reacción que no estuvo buena”, se sinceró respecto a ese tema.

Ivana Figueiras responde a las declaraciones de Chechu Bonelli (Foto: Captura de pantalla de Instagram @figueirasivana)

Al volver a hablar de su separación, la modelo dejó en claro que no fue una decisión que haya tomado ella pero que está intentando sanar. “Cuando di a conocer que fue un proceso de mierda para mí, lo dije. Hoy que estoy bien, que estoy entera y que puedo salir a hablar, hay cuestiones que evidentemente no caen bien. Entonces quiero tratar de mantener la mejor relación posible, no quiero conflictos”, dijo respecto al enojo del exjugador de Boca Juniors que le pidió que no hable más ni de su familia ni de su pareja.

“Nosotros tenemos una relación por nuestras hijas que tratamos de que sea de la mejor manera posible, podemos coincidir en muchas cosas y en otras no, pero no voy a hablar más de él, no voy a hablar más de su familia, no voy a hablar más de su pareja… Ya está”, agregó tajante.

Chechu Bonelli con Darío Cvitanich y sus dos hijas en común Instagram @daricvitaok

Minutos después, uno de los cronistas le preguntó por una frase que la diseñadora de lencería hizo en su descargo, en el que dijo que a ella no le sirve “este jueguito”. “Es que no es un jueguito, chicos. Es un jueguito desde el momento en que se publican cosas, entonces vamos a cortarla. No es a ver quién gana o quién no, por lo menos de mi lado ya está; se terminó”, repitió Bonelli.

“¿Te sentís culpable de la separación?”, preguntó otro movilero desatando la furia de la entrevistada. “¿Culpable de qué? ¿De qué me voy a sentir culpable, chicos? Fui dejada. O sea, la otra persona tomó una decisión. Me costó aceptarla, la acepté, lo trabajé, lo laburé, hice terapia. Tuve que venir hecha bosta a trabajar con lágrimas en los ojos… ¿Culpable de qué me voy a tener que sentir? Fue un momento de mierda en mi vida, estoy saliendo adelante, estoy siendo feliz, estoy abriéndome a un montón de nuevas posibilidades, estoy tratando de cuidar mi trabajo. Yo hoy me tengo que bancar yo sola, tengo que bancarme a mí y a mis hijas, tengo que llevar una casa adelante, entonces quiero cuidar mis cosas, protegerme a mí y a mis hijas”, confesó.

Respecto a las acusaciones de Figueiras de que el entorno de Bonelli le comentaban sus publicaciones, aclaró: “No quiero hablar más de nadie. Solo voy a decir que yo nunca obligué a nadie a comentar nada. En ese sentido, siempre he sido muy correcta. Yo nunca obligué a nadie. Me parece entrar en un jueguito de adolescentes innecesario, pero yo nunca obligué a nadie a hacer ese tipo de comentarios o a tener esa reacción. Si las personas que lo hicieron se hacen responsables, buenísimo”.

"Hoy decido no hablar más porque no quiero generar este tipo de revuelos. No me arrepiento porque fue lo que sentí y lo que sigo sintiendo; tal vez no fue el momento, tal vez podría haberlo dicho más adelante pero ya está… me lo guardaré. Tengo muchas cosas que no voy a decir por respeto y me las voy a guardar" (Foto: Instagram @chechubonelli)

Sobre que Cvitanich había manejado mal la separación con ella, Chechu advirtió: “Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Cada uno es libre de volver a enamorarse, de volver a formar pareja. No hay nada más lindo que el amor y que las personas sean felices. Puedo estar de acuerdo o no con un montón de cosas pero ya está, necesito paz mental”.

Tras volver a remarcar que estaba sorprendida por el revuelo que sus dichos en el programa de streaming habían causado, la periodista responsabilizó a su ex de generar este conflicto mediático al cruzarla en redes: “Yo creo que si no hubiese habido una reacción, esto no hubiese tomado tanta trascendencia. Si bien no dije nada malo y fue algo genuino, tal vez no lo tendría que haber dicho. Hoy decido no hablar más porque no quiero generar este tipo de revuelos. No me arrepiento porque fue lo que sentí y lo que sigo sintiendo; tal vez no fue el momento, tal vez podría haberlo dicho más adelante pero ya está… Me lo guardaré. Tengo muchas cosas que no voy a decir por respeto y me las voy a guardar”, advirtió.

“Ivana todo el tiempo aclara que no es la tercera en discordia y que no arruinó ninguna familia”, destacó otro periodista. “No voy a hablar más nada ni de ella, ni de él, ni de su relación, ni de la familia de él; ya está”, dijo intentando terminar con la polémica. “¿No te fue infiel Darío?”, indagó otro cronista enfureciendo nuevamente a Bonelli: “No, no sé. No me quieran cizañar y pincharme. Ya está, volver al pasado me parece al pepe. Estamos divorciados, tenemos un acuerdo, tres hijas en común que nos van a unir toda la vida. Él es el padre, yo la madre. Yo jamás voy a salir a hablar mal de él, jamás porque conmigo fue un excelente marido, sigue siendo un excelente padre y siempre lo fue, fue un excelente cuñado. Siempre voy a hablar maravillas de él ahora que no esté de acuerdo con un montón de cosas no me lleva a tener que hablar mal de él, nunca lo voy a hacer”, lanzó.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich junto a sus tres hijas en unas vacaciones familiares Instagram @chechubonelli

“¿Seguís teniendo comunicación con él, con la madre de él?”, indagaron nuevamente. “Sí obvio. ¿Cómo no voy a tener comunicación con él si es el padre de mis hijas? Hay una logística que tenemos que seguir manteniendo, coordinar cosas. Ahora se vienen eventos de las nenas: cumpleaños, comunión; tenemos diálogo todo el tiempo”, reveló aunque enseguida aclaró que el diálogo es el “justo y necesario”. Sobre si tuvo que cortar su relación con su ex suegra, respondió: “Respeto las decisiones nada más”.