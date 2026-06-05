James Handy, actor de Jumanji y Top Gun: Maverick, murió apuñalado a los 81 años

Hollywood amaneció hoy con una noticia que causó conmoción: el actor James Handy, conocido por su participación en películas como Top Gun: Maverick y Jumanji, murió este miércoles a los 81 años en Los Ángeles luego de ser apuñalado. El hijo de su pareja es el principal sospechoso de haber cometido el crimen, según fuentes policiales.

El crimen ocurrió durante la mañana del miércoles 3 de junio en Tarzana, un barrio ubicado en el Valle de San Fernando. Según informó la Policía de Los Ángeles (LAPD), un grupo de agentes de la división West Valley acudió alrededor de las 9.30 a una vivienda situada sobre Erwin Street luego de recibir una inquietante llamada al 911. “Soy el hijo del hombre; acabo de matar al hombre del pecado”, señala el reporte oficial que fueron las palabras de la persona que se comunicó con el número de emergencias.

Al llegar al domicilio, los oficiales encontraron a Handy inconsciente tirado sobre el jardín delantero de la propiedad. El actor tenía una herida de arma blanca en el pecho. De inmediato, fue trasladado de urgencia por paramédicos a un hospital de la zona, donde poco después se confirmó su fallecimiento.

James Handy tenía 81 años

El principal sospechoso fue identificado como Michael Gledhill, de 44 años. Según el informe policial, el mismo presunto asesino se acercó a los agentes que se encontraban en el lugar y les aseguró que él era la persona que estaban buscando. En ese momento fue arrestado y trasladado a la cárcel de Van Nuys, donde quedó imputado por un cargo de asesinato. La Justicia fijó una fianza de 2 millones de dólares.

Las autoridades indicaron que el hombre vivía junto a su madre, pareja de Handy, y que fue detenido bajo los cargos de asesinato. La investigación continuará para determinar qué motivó el ataque.

En el comunicado difundido luego del hecho, la Policía de Los Ángeles indicó que los investigadores consideran que se trató de un incidente aislado y que, por el momento, no existe ningún riesgo para la comunidad.

Por su parte, un representante del actor confirmó de forma oficial su muerte. “Con profunda tristeza puedo confirmar que el hombre que fue atacado y asesinado el miércoles en Tarzana era el actor James Handy”, expresó en declaraciones a la prensa.

Una extensa carrera en Hollywood

Durante más de cuatro décadas, James Handy construyó una sólida trayectoria como actor de reparto en cine y televisión. Nacido en Nueva York, debutó en la pantalla grande en 1981 con la película Más allá del honor (1981), donde interpretó a un sheriff. A partir de entonces desarrolló una carrera prolífica que lo llevó a formar parte de más de 150 producciones y a convertirse en una cara familiar para varias generaciones de espectadores.

Handy también tuvo un rol destacado en la televisión, donde fue un participante habitual en las ficciones estadounidenses. Entre sus trabajos se pueden mencionar Alias, Melrose Place, Policía de Nueva York, Viajeros en el tiempo, The West Wing, Los practicantes, The Young and the Restless, Los expedientes secretos X, Criminal Minds, NCIS: Los Angeles, CSI: NY y Cold Case.

Su trabajo en cine incluyó títulos tan diversos como Será justicia (1982), Confesiones de mi adolescencia (1986), K-Nino (1989), Aracnofobia (1990) y Rocketeer (1991). Sin embargo, muchos cinéfilos lo recuerdan especialmente por su participación en Jumanji (1995), donde interpretó a un exterminador, y en Logan (2017), en la que dio vida al médico que atiende al personaje de Hugh Jackman. Su último papel de gran repercusión llegó con Top Gun: Maverick (2022), donde compuso al barman Jimmy.

Tras conocerse la noticia de su muerte, su representante Pam Ellis-Evenas lo recordó con afecto y destacó tanto su talento como su calidad humana. “No podría haber pedido un cliente y amigo más talentoso, humilde y amable”, expresó al despedir a un actor que, aunque rara vez ocupó el centro de la escena, dejó una huella en la industria.