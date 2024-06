Jane Fonda despidió con pesar a su expareja, Donald Sutherland: “Un actor brillante, un hombre complejo”

Escuchar

Tras la muerte de Donald Sutherland, quien falleció el jueves 20 de junio a los 88 años, fueron muchos los colegas que se volcaron en las redes sociales para expresarle su admiración y despedirlo, entre ellos una de sus exnovias: Jane Fonda. La actriz le dijo adiós, con mucha tristeza, al “brillante” y “complejo” actor.

En su cuenta de Instagram, la estrella publicó una foto de ambos tomada durante la filmación de la película Klute, de 1971, proyecto que le hizo ganar a ella su primer Oscar a mejor actriz. Allí, Fonda interpretaba a una prostituta que ayudaba a un detective, personificado por Sutherland, a resolver diferentes casos de personas desaparecidas.

“ Me ha dejado atónita la noticia de la muerte de Donald Sutherland ”, escribió la actriz de 86 años. “Fue mi fascinante coprotagonista en Klute y nos encantó trabajar juntos. En esta foto estamos en el set de esa película, con el director Alan Pakula”, le explicó a sus seguidores. “ Donald era un actor brillante y un hombre complejo que compartió conmigo bastantes aventuras , como el FTA Show, una gira contra la guerra de Vietnam en donde actuamos para 60.000 soldados, marineros e infantes de marina en servicio activo en Hawai, Okinawa, Filipinas y Japón en 1971″, continuó en su relato. “ Tengo el corazón roto ”, culminó.

Sutherland y Fonda tuvieron un romance en la época en que protagonizaron Klute. Mientras en el set se mostraban distantes, cuando las cámaras se apagaban y no había testigos, daban rienda suelta a una pasión a la que no habían podido esquivar.

En aquel momento, la actriz estaba casada con el director Roger Vadim, pero su matrimonio no fue un impedimento para que se dejara llevar por lo que sentía por su colega. Según se supo mucho tiempo después, fue ella la que dio el primer paso. “Ella tenía los pechos más hermosos del mundo”, expresó el actor, con cierta nostalgia y algo de orgullo por su conquista. En cuanto al primer encuentro romántico entre ellos, le contó a The Mirror: “Estábamos en una habitación del Hotel Chelsea con una cama enorme. A la derecha, unos escalones conducían al baño. Había una pequeña ventana ovalada y una luz la atravesaba, brillando más que la luna. Me gusta pensar que era la luna. Yo estaba acostado boca arriba cuando Jane salió del baño. Ella también estaba desnuda. Cuando la luz de la luna iluminó sus pechos perfectos, dejé de respirar. Todo se detuvo. Luego todo volvió a empezar. Cuando lo recuerdo, dejo de respirar de nuevo”.

La relación secreta entre ellos fue tan profunda como corta. Sin embargo, fue lo suficientemente fuerte como para precipitar el divorcio de Fonda y Vadim . Si bien aquella relación pasó inadvertida para el público y los medios y fue revelada muchos años más tarde, al poco tiempo se le endilgó a Sutherland otro romance con una de sus coprotagonistas, Julie Christie, con quien trabajó en Venecia rojo shocking.

Los actores vivieron un fugaz pero intenso romance

Además de Fonda, admiradores y colegas de Sutherland, como Helen Mirren, Ron Howard, Timothy Hutton, Tom Blyth y Edgar Wright, publicaron sus propios recuerdos de la difunta estrella en las redes sociales. Su hijo, el actor Kiefer Sutherland, de 57 años, compartió un sentido homenaje en X en donde despidió a su padre.

“Con gran pesar les digo que mi padre, Donald Sutherland, ha fallecido. Personalmente, me parece uno de los actores más importantes de la historia del cine. Nunca le asustó un papel, bueno, malo o feo. Amaba lo que hacía e hizo lo que amaba, y nunca se puede pedir más que eso. Una vida bien vivida”, escribió acompañando sus palabras con una foto retro de ambos, en donde se lo ve a él de niño junto a su papá.

