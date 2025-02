Los motivos por los que Jane Fonda no compra ropa desde hace años

A sus 87 años, Jane Fonda ha confesado que evita salir de compras salvo que sea estrictamente necesario . La reconocida actriz y activista cuenta que, aunque ha hecho “las paces con su cuerpo”, la mayor parte del tiempo se siente incómoda en un probador.

La estrella convertida en un icono de belleza y estilo desde que se dio a conocer hace casi siete décadas, ha participado de los eventos de la moda más exclusivos, desfilado por las alfombras rojas más importantes y se ha convertido en un símbolo de inspiración por su actitud y compromiso. Sin embargo, después de años acumular prendas y complementos, lleva desde 2019 alejada de ciertos hábitos de consumo.

Desde entonces, tomó la decisión de no comprar ropa nueva, un compromiso que ha mantenido casi en su totalidad hasta hoy. En una entrevista con The New York Times, la intérprete aseguró que si hay un lugar en el que no se la verá nunca es en un shopping. “Básicamente no voy de compras. De vez en cuando hago un pedido online si estoy de viaje y voy a hacer caminatas y necesito pantalones o camisas que se sequen rápido, ese tipo de cosas. Pero no me gusta ir de compras. Me siento incómoda”, explicó.

A pesar de ser un ícono de estilo, la actriz asegura que no compra ropa desde 2019 Gatty Images - Getty Images North America

Cuando se le preguntó por qué no lo hace, la actriz aclaró que hay una parte de ella que todavía no está conforme con la forma en que le queda la ropa. “Diría que en un 90 por ciento he hecho las paces con mi cuerpo, pero todavía queda ese 10 por ciento. Es difícil estar en el probador y ponerse la ropa y que no te guste cómo te ves”, mencionó.

Fonda compartió, por otro lado, cuáles son sus rutinas para mantenerse en forma y contó que entrena regularmente con una instructora personal, no solo porque le encanta sino porque esa dinámica la ayuda a no postergar la actividad física. “Si le estás pagando a alguien, no podés simplemente quedarte en la cama”, compartió. Según contó, su entrenadora se especializa en personas mayores de 50 años y es muy cuidadosa, algo fundamental porque el riesgo de lesiones aumenta con la edad. Su rutina incluye ejercicios para la parte superior e inferior del cuerpo, combinados con movimientos que solía hacer en su juventud, pero ahora con una diferencia: los realiza con más lentitud.

A pesar del paso del tiempo, Fonda no se siente una persona mayor. “Soy mucho más joven que cuando tenía 20 años, en todos los sentidos que importan”, mencionó. En relación con si se considera un modelo a seguir, su respuesta es afirmativa, pero no en términos de la moda. “No se manifiesta en la ropa, sino en mantenerse activa, en defender lo que uno cree políticamente, en tener una buena postura y en mantener la curiosidad. Y las mujeres me prestan atención. Lo sé porque me escriben”, revela sobre los mensajes que recibe de sus admiradoras.

Entre sus referentes, Fonda menciona con entusiasmo a la deportista estadounidense Brittney Griner, a quien conoció recientemente. “Me quedé deslumbrada para ser sincera. Es alta y hermosa”, cuenta. Fonda también habla acerca de su propia pasión por los deportes. “Me gustan los deportes femeninos. Me encanta el fútbol femenino. Me gusta el básquet femenino y el béisbol, pero no lo sigo tan regularmente como cuando estaba casada con alguien que era dueño del equipo”.

La actriz destaca la importancia de mantenerse activa. En el pasado, Fonda ha opinado en relación con asuntos como el envejecimiento y el paso del tiempo. En diálogo con la revista Vogue años atrás, la dos veces ganadora del Oscar aseguraba asimismo que no se sentía “vieja” y destacaba la importancia de cambiar la percepción sobre la edad. “Debemos lograr que los jóvenes dejen de temerle al envejecimiento y ayudar a las personas a entender que tener cierta edad no significa renunciar a la vida, a la diversión, a encontrar el amor o hacer nuevos amigos. No hay que limitarse por los años”, afirmó.

