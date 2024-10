Jason Segel, el actor de How I Met your Mother, explicó los motivos por los cuales se alejó de Hollywood

Escuchar

Hacés pocos días, la actriz Ariel Winter, quien durante 11 temporadas fue Alex Dunphy en la exitosa serie Modern Family, confesaba que había abandonado Los Ángeles para mudarse a las afuera de la gran ciudad en busca de una vida tranquila. “No creo que Los Ángeles haya sido mi onda, estaba nerviosa. Estoy en una época de cambio y realmente estoy tratando de sanar, crecer y evolucionar”, señaló Winter. Y parece que este mismo sentimiento atravesó al actor Jason Segel, uno de los protagonistas de la exitosa sitcom How I Met your Mother, quien también decidió irse bien lejos de Hollywood cuando terminó esta producción.

“Estaba viviendo mi veintena de una forma realmente feliz. Estaba en How I Met your Mother y también estaba escribiendo un montón de películas que tuvieron éxito”, dijo el actor en una entrevista con el programa Today, pero a la vez -aseguró- sentía que su compleja agenda laboral no le permitía controlar su vida personal, algo que lo afectó durante las grabaciones de la última temporada de la serie.

How I Met Your Mother, la serie que renovó la comedia romántica que implico para el actor un profundo cambio de planes en su vida Movistar Play

“Me di cuenta de que el arte debe ser un reflejo de lo que uno está viviendo y yo, en realidad, no estaba viviendo muchas cosas ”, sumó. Fue por eso que decidió buscar paz en otro sitio y armó sus valijas: “Me mudé de Los Ángeles a un pequeño pueblo en el campo y comencé a hacerme preguntas como: ‘¿Qué es lo que realmente te gusta?’, ‘¿En qué estás pensando ahora mismo?’ o ‘¿quién querés ser como actor y artista?’”

How I Met your Mother fue estrenada en 2005, en el elenco además de Segel estaban Josh Radnor, Neil Patrick Harris, Cobie Smulders y Alyson Hannigan. Fue una sitcom muy exitosa y muchos llegaron a compararla con Friends, pero este grupo de amigos que se juntaba en el pub MacLaren’s a hablar sobre sus vidas tuvo un público muy devoto que siguió todas sus aventuras. Y después de 9 temporadas, en 2014, se despidió de sus fanáticos. Para todo el elenco, esta serie marcó un antes y un después en sus carreras.

“Yo era muy infeliz”

Ya el año pasado, había hablado sobre ese brusco cambio de vida que realizó, tras abandonar Los Ángeles, su ciudad natal. “Hubo un periodo en mi vida y mi carrera alrededor de los últimos años de How I Met your Mother en la que todo el mundo me decía lo bien que iba y yo era muy infeliz. Entonces, tuve que enfrentarme al porqué. […] Creo que lo que me encontré es que es genial tomar la decisión de ‘hago lo que quiero’, pero desafortunadamente hay todo un sistema de permisos instaurado en el que hay gente que está en plan: ‘No nos importa lo que quieras hacer’”, señaló en una mesa redonda organizada por The Hollywood Reporter.

Lo peor, según su testimonio, fue cuando la serie dejó de emitirse. “ No sabía qué quería hacer después. Realmente me pregunté si de verdad podía ser suficientemente bueno para hacer drama”, apuntó. Luego contó que cuando le preguntaban qué estaba haciendo, en relación con algún proyecto laboral, su respuesta inmediata era: “Voy camino al supermercado, no tengo tres proyectos en desarrollo”.

Jason Segel junto a Harrison Ford protagonizan Terapia sin filtro, una serie que ya confirmó su tercera temporada

Claro que entre las compras al supermercado, su carrera artística continuó. De hecho, en la temporada de 2015, protagonizó la película The End of the Tour en la que hizo del fallecido autor David Foster Wallace. Esa actuación, sumamente elogiada por la crítica, le valió una nominación al Independent Spirit Award. Y en el horizonte más cercano, en 2022, Segel fue parte de la serie de Netflix Frutos del viento, junto a Lily Collins y Jesse Plemons. Y el año pasado, fue el protagonista de la serie Terapia sin filtro, junto al gran actor Harrison Ford (que está disponible en Apple TV+), y que acaba de estrenar su segunda temporada y que ya anunció que tendrá una tercera.

LA NACION