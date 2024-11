Javiera Balmaceda: la poderosa ejecutiva de Amazon MGM que tiene un hermano estrella de Hollywood y es hincha de Huracán

En la batalla de las plataformas, donde se auguraba un ganador claro, Prime Video se posicionó en un lugar de privilegio para América Latina, y especialmente la Argentina. Desde el lanzamiento en 2021 de Maradona, sueño bendito, la empresa comenzó a potenciar su catálogo con producciones nacionales, tanto en el área de cine como en el de series, llegando a su punto más alto en 2022 con Argentina, 1985, la película protagonizada por Ricardo Darín que ganó un Globo de Oro y estuvo nominada al Oscar a la mejor película internacional.

También fueron los responsables de poner al aire otros proyectos exitosos como Iosi, el espía arrepentido, Porno y helado, El fin del amor, LOL Argentina, Nahir, o la película Jaque mate. Y Cromañón, ficción de ocho episodios basada en la tragedia del local bailable que dejó 194 muertos hace dos décadas, es la nueva apuesta argentina de la plataforma.

Detrás de cada una de estas decisiones se encuentra Javiera Balmaceda, directora de Originales de Amazon MGM Studios para América Latina, Canadá y Australia, que impulsa cada proyecto a fuerza de experiencia y “olfato” [es también es la hermana del actor Pedro Pascal, pero esa es otra historia].

-¿Más allá del aniversario, ¿por qué apostar por un proyecto como Cromañón?

-Porque la historia me encantó desde que la leí. Me encantaría decir que detrás de estas decisiones hay algo súperconsciente, pero no es tan así. Si algo me gusta, creo que va a funcionar, y confío en las personas, ya está. Quiero enfatizar que el talento en la Argentina de directores, de guionistas, de actores, es espectacular.

-Entiendo que también la historia te remite a tu vida personal.

-Claro, cuando sucedió lo de Cromañón, yo estaba viviendo en Buenos Aires, y me acuerdo perfectamente lo terrible que fue. La forma en que Marialy Rivas (junto con Fabiana Tiscornia, directoras y showrunners de la serie) aborda el tema es increíble. Te da un ambiente de cotidianidad muy importante para un proyecto como este. En mi caso me pasó que hay un chico que anda con la camiseta de Huracán, y como mi marido es argentino y de Parque Patricios, yo me hice de Huracán. Estoy segura de que el público va a ver la serie y se va a sentir reflejado, y eso es lo que estamos buscando. No solamente historias que sean hitos, sino que uno se sienta parte, y quiera conocer más sobre ella, siendo que a lo mejor no conoce nada o solamente un poco.

-¿No te dio cierta inquietud pensar que te estabas metiendo con un tema muy sensible, muy cercano, que podía generar molestias?

-Sí, sí, mucho miedo. Sería una mentirosa si dijera que no. Y creo que acá todo el equipo que trabajó en esto entendió ese miedo y esa sutileza, y por eso la historia se cuenta desde el punto de vista de unos chicos que van a las tres funciones y por lo que pasaron ellos. No se trata de un panfleto, no es lo que buscamos.

-Llama la atención del teaser que está vendido desde una historia de amor, no tanto desde la masacre en sí misma.

–Sí, que están armando su banda, si van a poder ser teloneros o no. Esa es la idea, que se sienta en la piel la historia de ellos y todo lo que les pasa después. Que no sea solamente: mostrar los hitos, esto pasó, hay que juzgar a la gente de esta forma. Eso no.

-¿Por qué es mejor ese camino?

-No quiero sonar banal, pero tiene que ver con la pasión, con el entusiasmo de estar viendo una historia y sentir que uno quiere saber más. Y en esas ganas de saber más entra todo, la ficción y también la realidad. Creo que poder contar esas historias, y que además estén tan bien contadas, es nuestra meta.

-En varias ocasiones has dicho que tu misión es “entender al público”. ¿A qué te referís específicamente?

-Es que considero que es algo muy importante. Porque parte de mi trabajo es, no quiero sonar presumida, tener buen gusto. Pero, ¿qué significa tener buen gusto? Si yo ejecutara las cosas que me gustan a mí, te diría que nos vería el 3 por ciento de la audiencia que tenemos. A mí me gustan las películas japonesas, me encanta el cine arte, las películas lentas. Pero nuestro trabajo es entender qué va a pegar, qué es lo que mucha gente quiere ver, y hablar de eso al día siguiente, recomendárselo a los amigos.

-¿Y cómo se hace?

-Eso es lo difícil, especialmente cuando tenés que pensar en un público global que también lo tiene que disfrutar. Hay factores comunes que nos interpelan como seres humanos, pero también hay ciertos códigos de la historia, ciertos códigos locales que es muy importante tener en cuenta. La comedia es la más difícil: allí no nos ponemos una vara tan alta, de que tiene que funcionar tanto en la Argentina como por ejemplo, en México. Porque cuando empiezas a pensar así haces desastres. La audiencia es cada vez es más inteligente, saben cuando les estás manipulando porque pusiste a un argentino con un colombiano en México buscando, no sé… chicas. Cuando lo haces con amor y con sentido te funciona, pero tiene que venir de una historia bien construida, honesta.

-¿Cuánto de experiencia y cuánto de intuición hay en ese proceso?

-Mucha intuición, pero yo creo que la buena intuición viene por los años de experiencia. Hace más de veinte años que vengo haciendo esto, entonces también son años viendo tele, produciendo programas, programando otros canales. Te vas formando y empiezas a ver qué está funcionando, qué quiere ver el público. Cuando recibí la historia de Argentina, 1985, fuera de tener a Ricardo Darín, a Santiago Mitre o a Axel Kuschevatzky, que era una suerte enorme, lo más interesante fue ver la historia de un juicio, de la que yo no sabía todos los detalles, y que me fascinó. También hubo una decisión muy inteligente de parte de Santiago de no darle un protagonismo a los militares y de no mostrar tortura. Eso fue muy poderoso y también novedoso; y creo, también, una explicación de por qué la película tuvo una trayectoria tan larga y exitosa.

-A partir de todo este análisis de tantos años de experiencia, ¿cómo es hoy el público de Prime Video? ¿A qué proyectos les darías un pulgar arriba sin dudarlo?

-En la Argentina hemos tenido una fortuna increíble. Hemos elegido proyectos que realmente han resonado mucho y han convocado a un público muy grande. Empezando con Maradona, sueño bendito, uno puede tener sus discusiones, pero yo sé por los números que funcionó súperbien. O ahora esta última temporada de Porno y helado, que también ha tenido una repercusión súper linda. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con creadores que realmente representan distintos públicos de la Argentina y eso es lo que yo quiero, que estén presentes distintas facciones de la cultura del país. Desde tener a Susana Giménez como anfitriona del formato LOL, hasta acompañar un proyecto como el de Argentina, 1985; o hacer una película con Adrián Suar, y a la vez seguir a la familia de Marcelo Tinelli en Los Tinelli.

-El reality del que más se habla pero menos se sabe, ¿qué podés adelantar de ese proyecto?

-Es muy entretenido, se van a sorprender porque ellos se muestran tal cual son, y eso es muy importante. Nos pasó lo mismo con la familia de Eugenio Derbez en México, que se prestaron a conversaciones durísimas porque Eugenio tiene hijos de distintas mamás, y se han dicho muchas cosas sin pelos en la lengua. Entonces podés ver problemas, pero a la vez la lucha de una familia por mantenerse unida.

-¿Con la familia de Tinelli pasó lo mismo?

-Sí, ellos se prestaron mucho a abrir las puertas de su familia de manera muy honesta. Te das cuenta de que no se están protegiendo ni poniendo límites, son completamente ellos.

-Hablás de cada proyecto con el entusiasmo de una espectadora. A pesar de tu rol, ¿todavía mantenés la capacidad de asombro?

-(Se ríe). Todavía la tengo. Es una pelea constante con mi marido, me dice ‘No puede ser que estás llorando de vuelta’. Él se duerme y yo estoy a las cuatro en la mañana viendo la película estresadísima, diciendo ‘Pobre personaje, cómo puede ser que le pase eso’. Fui a ver The Wild Robot dos veces, y las dos veces me la lloré entera. Mis hijos, ‘Ay mamá, qué vergüenza’. Y a mí me encanta. Igual que la nueva de Almodóvar, La habitación de al lado. A lo mejor tendría que ser un poco más cínica, pero con el cine no me sale.

-Sin embargo tengo entendido que tenés un problema con la película Fantasía, de Disney.

-¡La odio! Te cuento la historia: mis papás fueron exiliados de Chile, y terminamos en San Antonio, Texas, y no tenían tanto dinero, eran dos estudiantes. Entonces me dejaban a mí y a mi hermano Pedro en el cine, no te miento, como ocho horas. Nos compraban la entrada para Fantasía, y Pedro se iba a ver todas las otras películas, y yo como nerd que era, la vi como ocho horas seguidas. Desde entonces la odio, es un estrés. Siento que fue como esa escena de La naranja mecánica, que le ponían unos aparatos en los ojos para que no los pueda cerrar y lo obligaban a ver la pantalla (risas).

-Ahora que mencionás a Pedro, ¿disfrutás o te pesa que se hagan notas sobre vos del tipo “Conocé quién es la hermana de Pedro Pascal”?

-Yo lo veo desde otro punto de vista. Pedro quiso ser actor desde los cuatro años, y ver que finalmente lo consiguió, y ser testigo de lo que está logrando, me llena de orgullo. Me emociona demasiado. Estoy muy contenta por él, muy contenta de que el mundo pueda ver su talento y disfrutarlo. Como también me enorgullece mi hermana Lux, que se graduó este año en Juilliard. Nos queremos mucho, y también nos peleamos, por supuesto.

-Por ejemplo…

-El otro día Pedro me mandó un TikTok que decía: “Si nunca perseguiste a tu hermano con un cuchillo no tuviste infancia”. Y yo perseguía a mi hermano con un cuchillo cuando éramos chicos y me sacaba de onda (risas).

-Trabajando en el mismo medio y teniendo tanta experiencia, ¿sos crítica con el trabajo de Pedro?

-Te voy a decir la verdad, perdí cualquier objetividad con mi hermano. Cuando era más joven era mucho mejor en darle una devolución, ahora todo lo que hace me parece fantástico. Más que una hermana ya soy como una abuela.

-¿Por qué nunca trabajaron juntos los tres hermanos?

-Para ser sinceros, todos estamos ocupados en lo nuestro. Igualmente, no siento que deba ser algo que tengamos que hacer sí o sí. Yo prefiero, y siempre voy a elegir, ser hermana.

-A partir de tu experiencia en Prime Video, ¿cuáles son las historias que mejor funcionan en Argentina?

-Tuvimos muchas, por ejemplo, Nahir la rompió, que fue otra con la que tuvimos un poco de preocupaciones: “¿Cómo se ve? ¿Cómo se va a decir? ¿Cuál es el punto de vista de la historia?” Y también tener mucho cuidado en no validar las acciones de nadie. Iosi, las dos temporadas funcionaron increíble. ambas nominadas a los Emmy internacionales. Maradona, sueño bendito; El fin del amor, con Lali, que es una mujer espectacular. Hemos tenido mucha suerte con las historias que hemos sacado en la Argentina.

-¿La idea es seguir en ese camino?

-Absolutamente. Como Somos Belén (basada en el libro de Ana Correa sobre la historia real de una chica condenada a prisión por hacerse un aborto), otro tema muy sensible en el que trabajamos con la guionista y con la directora. También nos llevó tiempo acordar con Dolores Fonzi para que la protagonice. Ya habíamos trabajado junto a ella en Blondi, que también nos funcionó increíblemente bien. Por suerte cuando le hablamos de Somos Belén nos dijo que sí, y ella está teniendo un cariño tan grande y una inteligencia para abordar la historia que nos encanta. Tampoco estamos haciendo algo de panfleto, porque te repito, la gente eso lo huele rápido. Si no sos genuino, no funciona.

