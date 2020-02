Jay-Z y Beyoncé juntos Crédito: GROSBY GROUP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de febrero de 2020 • 13:30

Jay Z y Beyoncé estuvieron en el ojo de la tormenta tras haberse quedado sentados mientras Demi Lovato cantaba el himno estadounidense. Muchas personas interpretaron esa actitud como un desaire, mientras que otros lo vieron como un acto de protesta contra la injusticia racial en su país. Sin embargo, el rapero dio su explicación al respecto: "Estaba en modo productor".

Según el artista, en el video filmado por TMZ, él y su esposa estaban pensando todo lo que Lovato estaría sintiendo en ese mismo momento, cantando para un público tan masivo luego de lo mucho que le ha tocado atravesar en el último tiempo. "'Ella (Lovato) está muy nerviosa', me comentó mi esposa, y sé que sabe más que yo sobre estas cosas porque ella sí se presentó en el Super Bowl", comentó Jay Z, que fue coproductor del show del entretiempo. " Inmediatamente entramos a pensar como artistas", continuó, al tiempo que explicó que también estaba preocupado por si los niveles de volumen de la presentación estaban demasiado bajos y si las cámaras televisivas alcanzarían a captar toda la performance.

Beyonce, Jay-Z y Bue Ivy sentados durante himno en el Super Bowl 00:32

Video

" No hacía falta hacer protestas silenciosas cuando la protesta más grande fue haber traido artistas tan diversos para tocar en el evento", afirmó el productor que desde el 2019, junto a su empresa, Roc Enterteinment, firmaron un contrato con la NFL para organizar todas las intervenciones artísticas durante la final del futbol americano. Este año, el show incluyó las actuaciones de Shakira junto a Jennifer Lopez, una versión de "America is beatutiful" de Yolanda Adams y, también "The Star Spangled Banner", a cargo de Lovato.

Estar arrodillado mientras se interpreta el himno estadounidense es un modo de protesta que se inició 4 años atrás, cuando el mariscal de campo de los San Francisco 49ers, Colin Kaepernick quiso enviar un mensaje contra los crímenes de odio que sufría la comunidad afroamericana. Poco tiempo después, su contrato con los San Francisco 49ers se terminó y ningún equipo se mostró interesado en contratarlo. Por esa razón, Kaepernick demandó a la NFL por supuesta colusión, al considerar que esta organización deportiva y los dueños de los clubes acordaron mantenerlo lejos de los campos de juego a raíz de las protestas.

En una entrevista con The New York Times, luego de que supiera del trato entre Roc y la NFL, Jay Z afirmó que puede convivir con las críticas de la gente si es capaz de usar la plataforma que le ofrecía espectáculos tan masivos para convencer a todo el mundo que deberían estar preocupados por el brutal accionar policial contra la comunidad afroamericana y latina. " Mientras que haya gente real que esté siendo lastimada y marginada, creo que puedo llevarme un par de golpes", afirmó el artista.