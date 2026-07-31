Jennie Garth rompió el silencio acerca de la intempestiva salida de Tori Spelling del podcast que compartían: “Me da mucha pena”

¿La amistad terminó? Esa pregunta empezó a circular en las redes desde hace semanas. Y si bien no tuvo respuesta todavía, sí quedó en claro que la relación entre ellas no pasa por su mejor momento.

Después de varios días de especulaciones y versiones cruzadas, Jennie Garth habló por primera vez sobre la inesperada salida de Tori Spelling de 90210MG, el podcast que ambas lanzaron en 2020 para volver a ver, analizar y comentar episodio por episodio de Beverly Hills, 90210, la emblemática serie que las convirtió en estrellas y en la que nació su amistad hace más de 30 años.

Tori Spelling y Jennie Garth, amigas desde hace más de treinta años AP

La actriz reconoció que la decisión de su histórica compañera de elenco la entristece, aunque dejó en claro que respeta su elección y que espera que encuentre satisfacción en los nuevos proyectos que decidió priorizar.

La polémica comenzó cuando Spelling sorprendió a los fanáticos al anunciar durante una transmisión en vivo de Instagram junto a Brian Austin Green que no regresaría al programa. Sus declaraciones llamaron la atención porque el podcast todavía tiene pendiente el análisis de las temporadas 9 y 10 de la ficción, las únicas que aún no habían sido repasadas por las conductoras.

Hasta ese momento, ni Garth ni el equipo de 90210MG habían realizado un anuncio oficial, lo que alimentó las especulaciones entre los seguidores del ciclo. Muchos se preguntaban si existía algún conflicto detrás de la ausencia de Spelling, quien llevaba varias semanas sin participar de las grabaciones.

La aclaración finalmente llegó en un nuevo episodio del podcast, emitido este viernes, donde la coconductora Amy Sugarman explicó en detalle cómo se produjo la desvinculación. “Tori no ha estado aquí desde hace un tiempo y no ha estado haciendo el programa por muchas razones”, señaló Sugarman antes de confirmar que, aproximadamente dos semanas atrás, la actriz comunicó formalmente que no continuaría formando parte del proyecto.

Según explicó, se trató de una decisión exclusivamente personal. “Hace unas dos semanas tomó la decisión. Estoy segura de que fue muy difícil para ella, pero nos dijo que había decidido no continuar con el podcast. Fue una decisión completamente suya”, afirmó.

Sugarman también intentó transmitir que, aunque el equipo lamenta la partida, comprende las razones de la actriz. “Pueden ser dos cosas ciertas al mismo tiempo. Podemos estar muy tristes y decepcionados de que no vaya a hacer las temporadas 9 y 10 con nosotros y con ustedes, pero al mismo tiempo queremos que sea feliz y que se entusiasme con los proyectos en los que está trabajando y que sí quiere hacer”, expresó.

Después de esa introducción llegó el turno de Garth, quien habló con evidente emoción sobre la situación. “Me entristece que no vaya a terminar esto con nosotros. Empezamos esto juntas. La verdad es que me da pena”, confesó la actriz.

Jennie Garth y Tori Spelling junto a sus compañeros del elenco original de Beverly Hills, 90210: Gabrielle Carteris, Luke Perry, Jason Priestley, Brian Austin Green, Shannen Doherty e Ian Ziering Getty Images

Sin embargo, rápidamente dejó en claro que no guarda resentimientos hacia quien fue una de sus compañeras más cercanas durante la década que duró Beverly Hills, 90210. “Estoy feliz por ella. Y además, encantada de que se haya elegido a sí misma”, aseguró.

El podcast nació como un proyecto conjunto y durante cinco años ambas compartieron recuerdos del detrás de escena, anécdotas de las grabaciones y reflexiones sobre el enorme impacto cultural que tuvo la serie en los años 90.

La manera en que se conoció la noticia, sin embargo, generó desconcierto entre los seguidores del programa. En las redes sociales, varios usuarios cuestionaron que Spelling revelara su decisión durante una transmisión en vivo ajena al podcast, en lugar de despedirse dentro del propio espacio que compartía con Garth.

Uno de los comentarios que más repercusión tuvo resumió ese sentimiento: “Qué manera más rara de manejar la salida de Tori del podcast. No lo mencionan en el programa, pero ella lo anuncia en un vivo con Brian Austin Green”.

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El mismo usuario agregó que, si realmente todo había terminado en buenos términos, lo lógico habría sido realizar una despedida conjunta. “Fueron amables y animaron a la gente a seguir escuchando el podcast, pero si todo hubiera sido completamente amistoso, habría tenido sentido que lo anunciaran ahí mismo, le desearan lo mejor y se despidieran. En cambio, fue todo muy extraño”, escribió.

Hasta el momento, el entorno de Spelling no respondió públicamente a las consultas realizadas por distintos medios estadounidenses para ampliar los motivos de la decisión.

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Ambas fueron parte de las 10 temporadas de Beverly Hills, 90210, un logro que solo comparten con Brian Austin Green y Ian Ziering.

El universo de 90210 atravesó además momentos especialmente difíciles en los últimos años. A la repentina muerte de Luke Perry se sumó, en julio de 2024 la de Shannen Doherty a los 53 años, tras una larga batalla contra el cáncer.

Su muerte reavivó numerosas conversaciones sobre la historia detrás de cámaras de la serie, incluidas las tensiones que marcaron sus primeras temporadas. Antes del fallecimiento de Doherty, Garth ya había reflexionado sobre aquella etapa durante una entrevista en el podcast Armchair Expert. Allí recordó que la actriz atravesaba una enorme presión por ser una de las principales estrellas del programa.

“Creo que algunas decisiones eran del tipo: ‘Que se jodan, puedo hacer lo que quiera’”, comentó Garth al recordar la actitud de su excompañera. También explicó que, desde su perspectiva, Doherty lidiaba con una responsabilidad muy difícil de sobrellevar.

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“No era fácil estar en esa posición. Era muy difícil de manejar”, sostuvo. Según la actriz, esa presión pudo haber derivado en actitudes rebeldes y en una necesidad constante de intentar controlar distintos aspectos de la producción, algo que terminó alimentando los conflictos internos que desembocaron en la salida de Doherty al finalizar la cuarta temporada.

Spelling, en cambio, siempre se mostró más componedora y volvió a retomar su amistad con Doherty un tiempo antes del fallecimiento de la actriz.