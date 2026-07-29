Tom Holland recordó el día que conoció a Lionel Messi: “Fue como si la energía hubiera cambiado”

Que Tom Holland es muy fanático de Lionel Messi no es ninguna novedad. El actor británico -que está estrenando Spider-Man: Un nuevo día- ha manifestado en más de una oportunidad su gran admiración por el astro del fútbol y, sobre todo, la emoción que le produjo filmar una publicidad con él en el marco de promoción de su cuarto film como Peter Parker. En una reciente entrevista, el encargado de interpretar al superhéroe arácnido volvió a hablar del capitán de la Selección Argentina y recordó cómo fue la primera vez que lo conoció en París.

Fue mientras promocionaba su nueva película que Holland volvió a deshacerse en elogios hacia Messi. Después de enseñarle al presentador de Dish Podcast cómo se pronunciaba realmente su nombre, el actor contó cómo fue su más reciente encuentro con el deportista: “Fuimos a visitarlo a Miami. Él fue muy amable de hacer algunas cosas de promoción de Spider-Man con nosotros”, dijo sobre esta colaboración que dio la vuelta al mundo y donde se lo ve al jugador volando mediante telarañas por la ciudad.

Sin embargo, ese rodaje no fue la primera vez que Tom y Lionel se vieron cara a cara. “Lo conocí antes en París. Estaba en el Balón de Oro, y realmente fue una de las experiencias más increíbles de mi vida. Había jugadores de fútbol por todas partes, personas a las que realmente admiro. Pero cuando él entró en la sala, fue como si la energía hubiera cambiado”, recordó sin poder transmitir del todo esa sensación que vivió.

Sobre cómo fue su encuentro, reveló: “Él pasó caminando. Tenía a toda su familia con él. Me dio la mano, y normalmente no me impresiona conocer a personas que hacen lo que yo hago, pero con los atletas para mí hay algo especial. Actuar en ese escenario semana tras semana, lidiar con esa presión. Yo ahora mismo estoy bajo presión porque salen mis películas, pero una vez que salen, salen y puedo tomarme un tiempo libre. Pero los atletas tienen que mantener ese nivel de presión durante tanto tiempo…”.

Volviendo al 10 de la albiceleste, el actor de Marvel confesó que siempre lo ha admirado mucho y habló del gran gesto que tuvo por haber sido parte de esta colaboración publicitaria. “Estoy súper agradecido de que haya venido a hacer eso por nosotros. Ha sido como la pieza de contenido más viral que hemos hecho para la película”, reconoció sobre esta campaña en la que se ve al futbolista hablar con Peter Parker en una tienda neoyorquina y luego, sobrevolar la ciudad mediante telarañas.

El hecho de que el rosarino accediera a participar en una campaña fuera de su ámbito deportivo habitual representó un hito significativo para la nueva producción de Marvel. “Siento una inmensa gratitud porque Messi no suele hacer ese tipo de cosas”, remarcó en diálogo con Streams Telefe mientras destacaba lo valioso que fue ver al astro salir de su zona de confort para integrarse al universo de Spider-Man. “Que se adentrara en nuestro mundo no solo fue emocionante, sino que nos dio muchísima confianza en que la película está llegando a todo el mundo, incluso al GOAT [siglas que, en inglés, significan ”el más grande de todos los tiempos"]”, aseguró.

Tras calificarlo como “el mejor futbolista de la historia”, Holland subrayó cómo la carrera de Messi, quien superó desventajas y adversidades para alcanzar la cima, le resultó una fuente de inspiración desde su infancia.

El guiño entre dos arañas

La admiración de Tom Holland no se limita exclusivamente al Capitán de la Scaloneta. Antes de que empiece el Mundial 2026, el actor también tuvo palabras de reconocimiento hacia Julián Álvarez, a quien casualmente apodan “la araña” por su destreza en la cancha.

Julián Alvarez, otro de los ídolos de Holland Cao Can - XinHua

“¡Serías un gran Spider-Man! Me encantaría conocerte algún día, soy un gran fan y espero que tengas una gran Copa del Mundo”, le dijo al 9 durante una entrevista con DAZN. Este gesto fue rápidamente correspondido por el delantero cordobés, quien a través de sus redes sociales invitó al actor a conocerlo, prometiéndole incluso entregarle su camiseta albiceleste.