Jennifer Aniston habló del vínculo que mantiene con sus exparejas

Durante la entrevista que le realizó la revista People para su nota de portada de esta semana, Jennifer Aniston habló en detalle de su vida amorosa y señaló que, tras sus matrimonios con Brad Pitt (2000-2005) y Justin Theroux (2015-2017), no tiene intenciones de volverse a casarse. Sin embargo, la actriz de 52 años confesó que sí desea encontrar a un compañero de vida.

“Dios mío, no lo sé. No está en mis planes”, admitió Aniston al ser consultada sobre la posibilidad de regresar al altar. “Me interesa encontrar un compañero fantástico y simplemente vivir una vida agradable y divertirnos el uno con el otro”, continuó y opinó: “Eso es lo máximo a lo que podemos aspirar. No tiene por qué estar grabado en piedra en documentos legales”.

Jennifer Aniston y Justin Theroux se separaron en 2017 después de siete años de relación, dos de ellos como marido y mujer

Respecto de cómo conocerá a su próxima pareja, la ex Friends dejó en claro que no será a través de aplicaciones de citas. “De ninguna manera. Voy a aferrarme a las citas tradicionales. Que alguien [me] invite a salir. Eso es lo que preferiría”, detalló. Por otro lado, la actriz reconoció sentirse muy satisfecha y feliz en este momento de su vida. “Estoy en un lugar muy pacífico. Tengo un trabajo que amo, tengo personas en mi vida que lo son todo para mí y perros hermosos. Soy una persona muy afortunada y bendecida”, resumió.

Su relación con Brad Pitt

Aniston parece haber dominado el arte de mantenerse en buenos términos con las exparejas, ya que además de haber reconvertido exitosamente su vínculo con Theroux en una amistad que incluye videollamadas esporádicas, conserva aún una excelente relación con su primer esposo.

Así lo confirmó -nuevamente- la actriz ayer en su visita al programa de radio que conduce Howard Stern, al ser consultada sobre su reencuentro con Pitt en septiembre pasado durante la lectura del libreto de la película Fast Times en Ridgemont High (1982), en que interpretaron a dos personajes involucrados románticamente. “Fue muy divertido”, afirmó sobre la reunión virtual con fines benéficos y agregó: “Brad y yo somos compinches, somos amigos”.

La expareja se reencontró virtualmente en septiembre pasado, por una causa benéfica Facebook

“Hablamos y no [hubo] ningún tipo de incomodidad, salvo para los que nos estaban viendo y quizás querían o asumían que eso iba a ocurrir”, recordó Aniston en la misma charla, sobre su última experiencia actuando a la par de su exesposo, y cerró: “Nos divertimos y fue para una gran causa”.

Cabe recordar que la única vez que la antigua pareja compartió set fue para un episodio de Friends que salió al aire en 2001, cuando estaban recientemente casados. Esa vez, el actor de Érase una vez... en Hollywood encarnó a un viejo amigo de Ross (David Schwimmer) que reveló que este último y él iniciaron el rumor en secundaria de que Rachel (Aniston) era hermafrodita.

