Jennifer Aniston reveló que usó esperma de salmón para su piel y que conserva una bolsa con las cenizas de su terapeuta

Las redes son un terreno fértil en el que las mentiras pueden convertirse en mitos. Por eso, Jimmy Kimmel decidió brindarle a las figuras que pasan por su programa, la posibilidad de revelar cuáles de las leyendas que rezan sobre ellos son ciertas y cuáles son totalmente inventadas. Esta semana, Jennifer Aniston se prestó al juego y, lejos de desmentir los mitos más disparatados que la tienen como protagonista, los confirmó.

Una de las versiones que la actriz de Friends marcó como ciertas es la que indica que recibió un tratamiento facial a base de esperma de salmón. “¿No tengo una hermosa piel de salmón?”, bromeó, mientras le mostraba la piel de su rostro a la cámara.

Hace un tiempo, la protagonista de The Morning Show había abordado el tema en una entrevista publicada por The Wall Street Journal. Allí, reconoció que aquel tratamiento, que promete el aceleramiento de la renovación celular y la producción de colágeno, en su caso no había sido muy efectivo. “ Creo que el futuro está en las inyecciones semanales de péptidos ”, aseguró en aquel momento.

Pero la confirmación más bizarra llegó después: Aniston reconoció que es cierto que tiene en su poder las cenizas de su terapeuta. Al respecto, la intérprete explicó que el vínculo entre ellas era muy profundo, y que la terapeuta la consideraba como una hija. “ Seguro que sueno como alguien que necesita un psicólogo después de esto ”, ironizó, entre risas.

En realidad, esta historia no nació de un rumor, sino de una entrevista publicada en 2012 por la revista GQ. “Asistí a su funeral. Allí, dividieron sus cenizas en pequeñas bolsas Ziploc y las repartieron entre los que nos habíamos acercado a despedirla, como si se tratara de souvenirs”, indicó Aniston.

Otras de las versiones que declaró como ciertas en Jimmy Kimmel Live! es que cada vez que viaja a un destino fuera de los Estados Unidos, incluye en su equipaje un frasco con aceitunas y que en una ocasión, mientras se encontraba totalmente desnuda en un sauna, alguien se acercó para sacarse una foto junto a ella.

La actriz también confirmó que, durante su infancia, sus familiares le pedían que bailara la danza del vientre cada Nochebuena . “¡Tenía que hacerlo en cada encuentro familiar!”, indicó. Y señaló: “De hecho, tengo un trauma personal con eso. ¡Tenía que actuar y bailar la danza del vientre frente a mis tías, tíos y abuelas griegas!”. Aniston indicó que aquello era tan común en su familia como lo es en otras que un niño toque el piano o cante para entretener a los adultos que están reunidos con él.

Por supuesto que, entre los mitos que iba enunciando el conductor, hubo algunos que fueron negados por la actriz. Entre los que no son ciertos incluyó que haya instalado un filtro de agua anti-age de 4 mil dólares para sus perros, que sea poseedora de un cinturón negro de jiu-jitsu y que haya tenido una “amistad muy cercana” con el expresidente estadounidense Barak Obama.

Esta última versión nació en la revista InTouch, pero Aniston la negó rotundamente, aclarando que, de hecho, es mucho más cercana a la esposa de Obama, Michelle. Con ironía, y mientras el público presente en el estudio se reía de su ocurrencia, la intérprete reconoció que, de todas las llamadas que recibió de su representante informándole sobre las noticias falsas que la tenían como protagonista, esa fue la que menos le molestó.

