escuchar

Si bien muchas cosas han cambiado en los últimos años, la apariencia de las actrices de Hollywood sigue estando a expensas del escrutinio del público, de las redes, e incluso de ciertos medios de comunicación. El paso del tiempo, las arrugas, los procedimientos cosméticos o quirúrgicos a los que se someten o dejan de someterse siguen dando de qué hablar, incluso si se trata de alguien joven y que encaja a la perfección en los cánones de belleza hegemónicos como Jennifer Lawrence.

Esta semana, la protagonista de Los juegos del hambre, enfrentó sin rodeos los rumores que indican que habría pasado por el quirófano para levantar sus párpados. Lo hizo en una charla con Kylie Jenner, publicada por la revista Interview. Allí, luego de que la modelo y empresaria hablara sobre los desafíos que implicó la creación su línea de productos, la actriz de 33 años indicó: “Es increíble lo que el maquillaje puede hacer. Trabajo con Hung [Vanngo], quien delinea el labio, y lo llamo cirujano plástico porque todos en los últimos meses desde que trabajo con él están convencidos de que me sometí a una cirugía en los ojos”.

“Empecé a los 19 años, así que recibo fotos de antes y después de cuando tenía entre 19 y 30 años y pienso: ‘Crecí. Perdí peso de bebé en la cara y mi rostro cambió porque estoy envejeciendo’. Todo el mundo pensaba que me había operado la nariz y yo dije: ‘He tenido exactamente la misma nariz. Mis mejillas se hicieron más pequeñas. Gracias por mencionarlo’”, expresó la actriz, sobre los mensajes que suele recibir sobre su apariencia.

Jennifer Lawrence participates in the Saks Fifth Avenue and Dior "Carousel of Dreams" holiday windows unveiling, Monday, Nov. 20, 2023, in New York. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) AP - Invision

A pesar de ser una de las actrices más convocadas y mejor consideradas de su generación, Lawrence no está dispuesta a abandonar el bajo perfil cuando no está trabajando. Su vida sentimental y familiar no suelen ser tópicos que elige tocar en las entrevistas que brinda. Y, por lo que cuentan sus compañeros, tampoco está dispuesta a comportarse como una diva.

En una entrevista con el podcast The Rewatchables, la actriz de El lado luminoso de la vida reveló en julio de este año una experiencia de sus primeros años en Hollywood. “Yo audicioné para Crepúsculo. Me rechazaron en el acto. Ni siquiera recibí una llamada posterior. Pero de haber obtenido ese personaje, mi vida hubiera sido totalmente distinta, porque más o menos un año después, hice Los juegos del hambre”, reveló. Según contó, el personaje para el que se presentó, fue el de Bella, la heroína que integra el triángulo amoroso central de la historia, y que finalmente fue interpretada por Kristen Stewart.

“Yo no quería quedar atrapada en esa franquicia, y la verdad es que luego de ver el fandom de Crepúsculo, casi decido no hacer Los juegos del hambre. Cuando me ofrecieron hacer la saga, me costaba explicarle a la gente que yo no quería tener el nivel de fama que había logrado Crepúsculo. Eso no era algo que tuviera en mente, el ser la persona más famosa del planeta. Yo había imaginado para mí una vida muy distinta”, contó.

Uno de sus compañeros de elenco, Liam Hemsworth, también reveló que a la hora de rodar las escenas románticas no se encontró justamente con una dama acartonada que olía a rosas. El actor australiano aseguró que besarla fue una pesadilla, principalmente porque ella comía atún y ajo antes de filmar. A diez años de esas declaraciones, lejos de disculparse por la broma, Lawrence le mandó un contundente mensaje a Hemsworth: “Supéralo”.

Todo comenzó en 2014, cuando Hemsworth habló de las pesadas bromas que Lawrence solía hacer en el set. Invitado al programa The Tonight Show, el actor fue contundente con la acusación: “Cada vez que tenía que besar a Jennifer era bastante incómodo. Cuando lo mirás por fuera, parece una gran imagen. Ella es una de mis mejores amigas. La amo”, le dijo a Jimmy Fallon. “Pero cuando teníamos una escena de besos, ella se aseguraba de comer ajo o atún o cualquier otra cosa que fuera repugnante”, agregó en ese momento. “Y justo antes de comenzar a rodar me decía: ‘Comí ajo y no me lavé los dientes’”.

LA NACION

Temas Jennifer Lawrence