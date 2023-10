escuchar

No estarían siendo días fáciles para Jesica Cirio. A raíz de las imágenes que se hicieron públicas sobre las lujosas vacaciones de Martín Insaurralde con la modelo Sofía Clerici y la investigación por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que también la tiene imputada, la coconductora de La Peña de Morfi decidió romper el silencio y contar su verdad este viernes.

El medio elegido para hacerlo fue el noticiero del mediodía de Telefe, El noticiero de la gente, donde la modelo y bailarina habló de todo aunque sin dar demasiado detalle: las sospechas de infidelidad de su exmarido, el nivel de vida que llevaban cuando estaban casados y el supuesto arreglo económico post separación que rondaría los 20 millones de dólares. Sin embargo, el único momento donde Cirio se quebró fue cuando habló del sueño de la familia roto y del vínculo que hoy, aún después de la ruptura, mantiene con los tres hijos de Insaurralde .

“Estos días fueron bastante difíciles. Si bien vengo de un proceso de muchos meses (porque nos separamos en noviembre pasado), el duelo no es tan corto y la verdad que ver las imágenes me dolió (...). No deja de ser el sueño de la familia completamente desmoronado”, confesó quien estuvo al lado del exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires durante nueve años. “Creo que ninguna mujer que sueña con una familia, disfruta que eso se rompa”, agregó.

Sin embargo, hubo una pregunta en particular que la sacó de la entereza que intentó demostrar a lo largo de toda la entrevista. “¿Seguís teniendo vínculo con los otros hijos de Martín?”, preguntó uno de los conductores del noticiero. “ No hay nada más hermoso que esos tres hermanos que son incondicionales con su hermana (en referencia a su hija Chloe) desde el día que nos separamos. Son muy presentes como hermanos, son muy amorosos ”, expresó con lágrimas en los ojos.

Al notar su emoción, la periodista Milva Castellini le preguntó si esa familia rota era lo que más la entristecía. Tras una clara afirmación, la modelo se terminó de quebrar: “ Me duele que eso se haya desarmado. Pero para mí ellos van a ser familia siempre y eso es lo que rescato y lo que más quiero cuidar. Son chicos muy sanos, buenos; lo mejor que tiene Chloe ”, dijo notablemente muy emocionada.

Después de anunciar su separación de Martín Insaurralde, Jesica Cirio compartió una tierna foto de su hija Chloe junto a Tincho Insaurralde

Martín Jr, Rodrigo, Bautista son los tres hijos que Insaurralde tuvo en sus otros dos matrimonios. Mientras que los dos primeros nacieron como fruto de su amor con Liana Toledo (sobrina de Hugo Toledo, exintendente de Lomas de Zamora), el menor de los varones es fruto de su relación con Carolina Álvarez.

Actualmente, el mayor de los varones es el más conocido porque trabaja como periodista para la cadena Fox Sport y el diario Olé, medios para los que fue a cubrir el mundial de Qatar. A su vez, tiene un programa de streaming junto a Joaco López. Por su parte, su hermano Rodrigo no tiene nada que ver con el medio, ya que es abogado. Respecto al menor, es el más perfil bajo de los tres y poco se sabe de su vida y sus hobbies, ya que tiene sus redes sociales cerradas.

Desde que el exintendente de Lomas de Zamora formó una nueva pareja con Cirio, sus hijos vieron con buenos ojos esta relación y al nacer Chloe formaron una gran familia ensamblada. De hecho, a raíz de este escándalo con su padre, se mostraron muy cercanos a la conductora, demostrándole su apoyo incondicional.

Un amor que superó los prejuicios

Cirio e Insaurralde estuvieron nueve años juntos

Cuando en 2013 aparecieron las primeras imágenes del romance entre Jésica Cirio y Martín Insaurralde, muchos pensaron que se trataba de una estrategia de campaña: es que, por aquel entonces, el intendente de Lomas de Zamora encabezaba la lista de candidatos a diputados del Frente para la Victoria, mientras ella, 15 años menor, venía del teatro de revista, tenía una carrera como modelo y comenzaba a trabajar como notera en televisión. Sin embargo, el tiempo le dio la razón al amor: la pareja duró nueve años, y juntos atravesaron momentos de plena felicidad aunque también algunos traspiés.

“A Martín lo conocí hace más de seis años. Le hice una entrevista porque yo trabajaba en el programa de Chiche en Canal 9. Fui y dio la casualidad de que era de mi mismo barrio”, recordó Cirio en una charla con Guido Kaczka en su programa de La 100. Si bien en un principio ambos se negaron al acercamiento “por prejuicios”, se reencontraron años después en un evento. “A partir de ahí todo empezó a suceder de manera muy natural. Al otro día yo me tenía que ir a la costa por un tema laboral y Martín, muy caballero, se ofreció a llevarme y así empezamos, con un piquito muy tímido”, contó en una entrevista con LA NACION.

A pesar de la buena química que tenían, tardaron en formalizar. “ Un día me agarró, me sentó y me dijo: ‘Tengo 40 y pico de años y yo no estoy para esto. Me encantás, pero vengo hace un montón de tiempo. Ya no estoy para sufrir en mi vida y ya estoy sufriendo. Me encanta estar con vos, pero así no’. Después me metió freezer mal. Al sexto día agarré el auto y me fui hasta la puerta de su casa. Salió, pasé a la casa y ahí le dije lo que sentía”, contó la modelo en la misma entrevista radial.

Un año después de aquel reencuentro, el 8 de noviembre de 2014, se casaron. El evento incluyó una megafiesta en La Manea Polo, una estancia ubicada en Tristán Suárez. Tres años después, el 5 de noviembre de 2017, llegó la primera -y única- hija del matrimonio, Chloe. “Quiero compartir con ustedes el momento más feliz de mi vida, el amor más lindo que puede sentir una persona. ¡Bienvenida Chloe a nuestras vidas, te vamos a amar eternamente!”, compartió emocionada Cirio en su cuenta de Instagram.

Uno de los tantos posteos románticos de Jesica Cirio a su ex Instagram @jesicacirio

Para ese entonces, Jésica había conformado una familia que nunca esperó tener. “Yo era muy yo, sólo me importaban mis trabajos y mis cosas particulares, mis tiempos, todo pasaba por mí. Pero, bueno, viste cómo es el amor. Cuando te enganchan…”, le contó a LA NACION sobre esta familia ensamblada que armó junto a los otros tres hijos de Insaurralde. “ Ahora somos dos. O tres, con Chloe. O cuatro o cinco o seis, porque también están los hijos del primer matrimonio de Martín. Ahora el amor lo vivo así y me encanta ”, agregó.

Una de las cosas que más la enamoró a Jesica fue que Martín siempre la apoyó en sus proyectos y actividades. “Lo que más me gustó de él, que quizás no me pasó con otras parejas, es que desde el día que lo conocí nunca trató de boicotear mi trabajo o de cambiarme. Nunca tuvo conmigo un no, y eso que no sé si algunos de mis trabajos lo beneficiaban”, dijo la modelo quién protagonizó campañas de lencería, pasó por la pista del “Bailando por un sueño” y se convirtió en embajadora de zumba, algo que por contrato la obligaba a viajar cada dos o tres meses.

Jesica Cirio, Martín Insaurralde, Sergio Massa y Malena Galmarini

Por su parte, ella también se mostró junto a él en su actividad política, aunque en una oportunidad aclaró que no había “obligación ni compromiso”, sino que dependería de las ganas y el tiempo disponible. “Al principio de la relación lo acompañaba mucho más y estaba más involucrada en su trabajo. Ahora va variando de acuerdo a mis tiempos“, confesó.

A mediados de junio de este año, la propia Cirio confirmó el fin del amor en un video que publicó en su cuenta de Instagram. “La realidad es que sí. Después de 10 años maravillosos, decidimos tomar caminos diferentes, decisiones diferentes en la vida; que eso no tiene nada que ver con dejarnos de querer o dejarnos de amar como familia”, expresó mientras que en una nota para LAM aclaraba que no había vuelta atrás.

“No fue solo un motivo, fueron un montón. Una relación se va desgastando y el resto son de público conocimiento. Pero no quiero detallar porque tengo una nena chiquita”, dijo la conductora de La Peña de Morfi este mediodía en el noticiero de Telefe. “Tenemos una nena chiquita y siempre tratamos de preservarla a ella. Ninguna separación es simple, ni uno se lleva espectacular con su ex pero no puedo negar que Martín es un papá muy presente”, reveló.

