Jésica Cirio habló acerca de su vínculo actual con Martín Insaurralde e hizo una curiosa apreciación sobre la nueva dupla al frente de La Peña de Morfi

Escuchar

”Fue un balde de agua fría, me descompuse”. De ese modo describió Jésica Cirio el momento en que se enteró que su exmarido, Martín Insaurralde, era protagonista de unas escandalosas vacaciones en Marbella junto a la modelo Sofía Clerici. Pese a que la conductora se encontraba separada del exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, el revuelo la salpicó de manera directa, no solo mediáticamente, sino que también judicialmente: por estos días, ella es investigada por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero .

Luego de trascender la suma que habría pagado Insaurralde por el viaje y los costosos regalos que el exfuncionario le habría hecho a Clerici -que ella misma se encargó de exhibir en Instagram-, la Justicia inició una investigación sobre el patrimonio del dirigente político, la modelo y la propia Cirio. Con ese fin, se hicieron varios allanamientos a las propiedades de los involucrados, donde al parecer hallaron objetos de gran valor y altas sumas de dinero en efectivo.

A pesar de que Cirio dijo en varias oportunidades que prefiere hablar de desafortunado suceso por el que se vio salpicada, en diálogo con Intrusos contó la reacción que tuvo al ver las fotos de su exmarido y Clerici: “ Fue una sorpresa. Por más de que a uno le digan… Después fui pasando por todos los estados, desde angustia hasta no sentir nada. Era momento que tomemos caminos separados ”. Y agregó: “Aunque siempre hice terapia, en ese momento estuve con psiquiatra y psicólogo. Tenía ataques de llanto, no podía dormir… “.

Martín Insaurralde y Sofía Clerici en una instantánea sacada por la modelo el año pasado

Respecto de la relación que mantiene hoy con su exmarido -con quien comparte a su hija Chloe- afirmó “ En ese momento se me desmoronó… No tengo más relación” . Consultada sobre si Insaurralde le pidió disculpas, la modelo dijo: “Me lo guardo para mí”. Cirio se mostró incómoda y prefirió no dar detalles de su vínculo con el político. “Ya está todo cerrado”, señaló haciendo referencia al divorcio. Y nuevamente aclaró que tras el escándalo, su vínculo con Insaurralde está exclusivamente limitado al bienestar de la hija que tienen en común. “No tengo más relación”.

Sin embargo, la modelo aseguró estar pasando un gran presente. Dijo que su novio, el empresario Elías Piccirillo, fue su pilar durante los duros momentos que atravesó a raíz del “yategate”: “ Mi relación actual fue un gran apoyo para mí en todo momento, fue el bastón más grande que tuve. Estuvo 24/7 ″. También reconoció que sus amigos la acompañaron incondicionalmente.

Jésica Cirio y su futuro marido, Elías Piccirillo instagram.com/jesicacirio

“Me pidió casamiento para mi cumpleaños”, volvió a contar ilusionada. La modelo ya había revelado que volverá a contraer matrimonio con el empresario, con quien incluso expresó que no descarta volver a ser madre y que podría someterse a la subrogación de vientre en los Estados Unidos para cumplir ese deseo.

Al ser consultada acerca de la nueva temporada de La peña de Morfi, programa del que fue conductora hasta el escándalo en el que se vio envuelta en septiembre pasado, y que el domingo inició un nuevo ciclo, esta vez conducido por el dúo de Lizy Tagliani y Diego Leuco, dijo: “ Realmente no vi La peña, estaba con gente en casa. Solo vi pedacitos por Instagram… Me da orgullo que Lizy esté ahí; le mandé un mensaje”. Y cerró con una curiosa apreciación: “La gente y la música son los protagonistas, no quienes lo conducen” .

LA NACION